oneworld mette a segno un altro importante risultato nei Wine Tasting Awards

Per il 13° anno consecutivo l’alleanza oneworld® è stata nominata world’s Best Airline Alliance per i vini serviti dalle compagnie aeree associate a bordo, in un concorso internazionale di degustazione annuale.

Il Gold award nella Best Alliance category è arrivato dai Business Traveller’s Cellars in the Sky Awards 2023, ormai alla 38a edizione.

I Cellars in the Sky Awards si svolgono dal 1985 e celebrano i best business and first class wines serviti dalle compagnie aeree sui loro voli.

A giudicare i vini di bordo di quest’anno sono stati l’enologo John Worontschak, i Masters of Wine Sam Caporn e Peter McCombie e il giudice capo Charles Metcalfe, fondatore dell’International Wine Challenge.

Roger Blackburn, oneworld’s VP Europe, Middle East and Africa, ha ritirato il premio durante una cerimonia tenutasi a Londra questa settimana, dopo una degustazione alla cieca da parte di giudici che hanno assaggiato più di 280 vini presentati da 30 compagnie aeree.

Roger Blackburn, ha dichiarato: “Siamo lieti di brindare a tutti i vettori oneworld che hanno preso parte ai Cellars in Sky Awards di quest’anno, che hanno contribuito a garantire la posizione di preminenza dell’alleanza e ancora una volta hanno riconosciuto le nostre compagnie aeree associate per aver offerto i migliori vini a bordo”.

Nel 2024 il membro oneworld Qantas ha vinto un record di tredici medaglie in un totale di nove categorie, tra cui Best Business Class White, Best Business Class Red, Best Business Class Cellar, Best First Class Sparkling, Best First Class White, Best First Class Red, Best First Class Fortified / Dessert Wine, Best First Class Cellar, Best Overall Cellar.

Anche diverse compagnie aeree membri di oneworld hanno ricevuto medaglie ai Cellars in the Sky Awards:

American Airlines ha ricevuto il Silver in a First Class Rosé awards.

British Airways ha ottenuto un First Class Red awards, un Silver in First Class Sparkling e un Bronze in First Class Rosé awards.

Japan Airlines è stata premiata con un Bronze in the First Class White awards e un Bronze in the First Class Best Wine List awards.

Malaysia Airlines ha ricevuto un Gold in the First Class White awards, un Bronze in First Class Sparkling, un Silver in the First Class Cellar awards.

Qatar Airways ha ricevuto un Gold in First Class Rosé awards, un Silver in Business Class Red, un Bronze in First Class Fortified / Dessert Wine, un Bronze in the Business Class White, un Silver in the Business Class Cellar e un Overall Cellar awards.

Le compagnie aeree possono competere per premi in qualsiasi categoria, a condizione che servano vino in business o first class su mid- or long-haul routes e siano in grado di presentare due vini rossi e bianchi, un rosato, uno spumante, nonché un vino liquoroso o da dessert da ogni cabina.

(Ufficio Stampa oneworld)