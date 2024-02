Condor e Lufthansa Technik ampliano notevolmente la loro collaborazione di successo

Condor Flugdienst GmbH e Lufthansa Technik AG hanno firmato comprehensive component support agreements per la nuova Airbus A32Xneo fleet della compagnia aerea e hanno esteso il supporto per la A32Xceo fleet.

Inoltre, Lufthansa Technik assisterà Condor anche durante il processo di produzione della sua crescente A32Xneo fleet con il suo Aircraft Production Inspection Program (APIP) nel sito di produzione per oltre 40 aeromobili.

Entrambi i Total Component Support (TCS) agreements entreranno in vigore nel maggio 2024 e avranno una durata di dodici anni. Includono comprehensive MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) services, così come spare parts pooling and homebase services per i componenti richiesti.

Con i contratti appena firmati, Lufthansa Technik diventa così il component support provider per l’intera Airbus fleet di Condor, dopo aver già supportato la flotta Airbus A330neo con component services dal 2023.

Per la nuova Airbus A32Xneo fleet in crescita, Condor affida a Lufthansa Technik la supervisione del processo di produzione presso il sito di produzione. L’Aircraft Production Inspection Program (APIP) copre tutto il processo, da initial subassembly inspections a final aircraft acceptance, e monitorerà il processo per oltre 40 aeromobili Airbus ordinati da Condor.

Christian Schmitt, COO & Accountable Manager, Condor: “Con Lufthansa Technik continueremo a fare affidamento su un partner affidabile che supporta i nostri obiettivi ambiziosi con i servizi più adatti a noi. Sulla base della nostra precedente collaborazione, abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente la nostra partnership al fine di beneficiare dell’esperienza di Lufthansa Technik per la nostra flotta esistente e, in futuro, per la nuova flotta. Questo ci mette in una buona posizione per la modernizzazione della flotta”.

“I nuovi accordi rappresentano un’altra pietra miliare importante nella nostra cooperazione fiduciosa”, ha affermato Harald Gloy, Chief Operations & HR Officer, Lufthansa Technik. “Siamo orgogliosi di poter ora supportare l’intera flotta Airbus di Condor con i nostri eccellenti component services. Inoltre, siamo lieti di contribuire con la vasta esperienza dei nostri esperti negli APIP services, avendo supportato il processo di produzione di oltre 2.300 velivoli di vario tipo”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Condor)