EPNER seleziona il Loft Dynamics Virtual Reality Simulator per l’addestramento di Test Pilots altamente qualificati

Loft Dynamics, leading virtual reality (VR) flight simulation training device (FSTD) manufacturer, ha annunciato che EPNER, test pilot school francese, rinomata a livello mondiale e altamente selettiva, acquisirà uno degli EASA-qualified simulators della società.

“EPNER utilizzerà il Loft Dynamics Airbus H125 VR FSTD per addestrare in modo sicuro ed efficiente i propri studenti nell’esecuzione e nella valutazione delle manovre richieste per la loro funzione lavorativa. La scuola è l’ultima organizzazione a sfruttare il potere della virtual reality per rendere la formazione dei piloti più sicura, economica, accessibile e sostenibile.

EPNER (L’École du Personnel Navigant d’Essais et de Réception), la prestigiosa test pilot school in Francia, opera sotto la Direction générale de l’armement (DGA), la French government agency responsabile dell’acquisizione e dello sviluppo di military equipment and technology.

EPNER addestra highly qualified test crews, inclusi piloti, ingegneri, controllori del traffico aereo e paracadutisti, per condurre e gestire ground and flight tests per aerei militari e civili.

Ora, con l’incorporazione dell’Airbus H125 FSTD di Loft Dynamics, il primo e unico VR FSTD a ottenere la FTD Level 3 qualification da EASA, EPNER può garantire il massimo livello di qualità della simulazione per i suoi studenti e le loro specifiche esigenze”, afferma Loft Dynamics.

“L’esatta replica del comportamento di volo, compresi i movimenti precisi dell’elicottero, e le rappresentazioni visive 3D di alta qualità hanno reso assolutamente chiaro che dovevamo implementare il simulatore di Loft Dynamics nei nostri test crew training programs”, afferma Patrice Gaillon, Deputy Director and Head of Training at EPNER. “Possiamo dimostrare e addestrare comportamenti di volo al limite dell’inviluppo e oltre, in modo che gli studenti affinino le tecniche più rilevanti prima di mettere piede nell’aeromobile reale. Questo tipo di addestramento al simulatore è incredibilmente efficiente, possiamo ripetere in modo sicuro e regolare manovre fino al raggiungimento del livello di prestazione richiesto, il tutto senza mai essere obbligati alla disponibilità dell’aeromobile, che è soggetta alle condizioni meteorologiche, agli orari di operatività dell’aeroporto e agli slot di manutenzione. Le competenze e le conoscenze diventano così radicate che sanno esattamente cosa applicare e valutare durante le sessioni di test”.

“La partnership che stiamo lanciando con EPNER è incredibilmente entusiasmante e preziosa”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “Stiamo stabilendo un intimate feedback loop con una organizzazione nota per il suo rigore accademico, l’eccellenza e la storia nel training dei world’s top test pilots: un ruolo che richiede una formazione approfondita e un insieme di competenze altamente specializzate. La loro formazione diversificata, la testing exposure e le opinioni degli esperti ci consentiranno di ripetere e migliorare continuamente la nostra tecnologia a vantaggio dei nostri clienti esistenti e potenziali in tutto il mondo. Questo livello di adaptive responsiveness è particolarmente prezioso man mano che ci espandiamo a fixed-wing and electric vehicle takeoff and landing (eVTOL) aircraft FSTDs”.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: DGA-Essais en Vol – Loft Dynamics)