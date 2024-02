News Brevi – 17.02.2024

RTX SARA’ PRESENTE CON I SUOI PRODOTTI E LE SUE SOLUZIONI AL SINGAPORE AIRSHOW – RTX presenterà le sue ultime tecnologie commerciali e di difesa al Singapore Airshow, che si terrà dal 19 al 24 febbraio. L’azienda metterà in risalto il proprio impegno nel soddisfare le esigenze di una crescente base di clienti dell’aviazione militare e commerciale nella regione, mostrando al contempo la propria espansione nelle capacità post-vendita e i progressi nel futuro dei viaggi aerei. “Con quasi 50 anni di storia a Singapore e nella regione Asia-Pacifico, RTX rappresenta più di 16.000 dipendenti in 17 sedi ed è il più grande datore di lavoro straniero nel settore aerospaziale e della difesa a Singapore”, ha affermato Liping Xie, vice president of government relations in Asia-Pacific. “Alla fiera di quest’anno annunceremo piani di espansione a Singapore, sottolineando il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti e partner in questa regione strategica per la crescita della nostra azienda”. In prima linea nel perseguire un volo più sostenibile e connesso, RTX mostrerà le sue electric and hybrid-electric propulsion capabilities, nonché le sue end-to-end Connected Aviation Ecosystem solutions che aiutano a semplificare le operazioni, migliorare la sostenibilità e migliorare l’esperienza dei passeggeri. Le demo saranno disponibili anche sul Next-Gen Commercial Cockpit Demonstrator. Mettendo in risalto le soluzioni di difesa, l’azienda mostrerà una serie di capacità che supportano le esigenze per un connected battlespace. Saranno esposti i modelli dei motori F100 e F135 che equipaggiano gli F-15, F-16 e F-35 nella regione Asia-Pacifico. RTX ha recentemente celebrato il 50° anniversario del primo volo dell’F-16, alimentato dal motore Pratt & Whitney F100, e guarda al futuro con l’F135 Engine Core Upgrade, che fornirà le performance necessarie per abilitare pienamente le Block 4 capabilities per tutti gli operatori dell’F-35 a partire dal 2029. L’Asia Pacifico è la regione in più rapida crescita nel settore dell’aviazione, con una domanda prevista di quasi 9.000 nuovi aeromobili necessari nel prossimo decennio, di cui circa 3.800 entro i prossimi cinque anni.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A CIAMPINO CON VELIVOLO FALCON 50 DEL 31° STORMO – Si è concluso alle 17 del 15 febbraio il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di tre mesi da Cagliari a Ciampino, effettuato con un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” di Cagliari all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Nello specifico, il piccolo paziente ha viaggiato monitorato e assistito da un’equipe medica e accompagnato da entrambi i genitori. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita, è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino atterrando a Cagliari Elmas dove il bimbo è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Ciampino, avvenuto alle 18 locali, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

JETBLUE ANNUNCIA DUE NUOVI INDEPENDENT DIRECTORS – JetBlue ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo con Icahn Enterprises L.P., uno dei principali azionisti di JetBlue, in base al quale Jesse Lynn, general counsel of Icahn Enterprises, e Steven Miller, portfolio manager of Icahn Capital, entreranno a far parte del board of directors della compagnia aerea. Joanna Geraghty, chief executive officer, JetBlue, ha dichiarato: “Stiamo già agendo per ripristinare il nostro storico potere di guadagno. Quest’anno stiamo realizzando iniziative per oltre 300 milioni di dollari in termini di entrate e siamo sulla buona strada per ottenere risparmi significativi sgrazie al nostro programma di costi strutturali, alla modernizzazione della flotta e alla riduzione della base dei costi fissi. Basandoci sul nostro brand distintivo e sulla nostra proposta di valore unica, ci concentriamo sulla fornitura di valore ai nostri azionisti e a tutti i nostri stakeholder e accogliamo con favore il contributo dei nostri nuovi membri del Board, mentre procediamo con questo obiettivo comune”.

AIRLINES FOR AMERICA ASSEGNA IL NUTS AND BOLTS AWARD – Ken MacTiernan, American Airlines aviation maintenance technician (AMT), è stato insignito dell’Airlines for America (A4A) Nuts and Bolts award, segnando la prima volta che un AMT ha ricevuto il premio mentre lavorava attivamente nella professione da quando il premio è stato lanciato nel 1967. Il premio riconosce le persone che dimostrano servizi e risultati eccezionali nei campi dell’ingegneria o della manutenzione nel settore dell’aviazione commerciale. “L’intero team American è entusiasta che Ken sia stato onorato con questo prestigioso premio”, ha affermato Evie Garces, American’s Vice President of Line Maintenance.