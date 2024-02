Norwegian riporta un utile operativo record per il 2023

Norwegian ha riportato oggi i fourth quarter and preliminary full-year results per il 2023. “Per l’intero anno 2023 Norwegian ha registrato un operating profit (EBIT) di 2.232 milioni di NOK, il profitto operativo più alto nella storia della compagnia. La posizione di liquidità è migliorata nel corso del trimestre, attestandosi a 9,5 miliardi di corone norvegesi a fine anno. I dati dimostrano la capacità di Norwegian di ottenere ottimi risultati riducendo la capacità quando si passa al periodo invernale più tranquillo. La compagnia aerea è rimasta tra le migliori compagnie aeree in Europa per puntualità e regolarità.

Per l’intero anno 2023 l’ operating margin è stato del 9%, anch’esso un livello record per la compagnia.

Per il quarto trimestre 2023 Norwegian ha conseguito un operating profit (EBIT) di 328 milioni di NOK. Il profit before tax (EBT) è stato pari a 1.804 milioni di NOK per l’intero anno 2023 e a 208 milioni di NOK per il trimestre. A fine anno la flotta Norwegian comprendeva 87 aerei, di cui 20 erano velivoli 737 MAX 8 di ultima generazione”, afferma Norwegian.

“Sono entusiasta di annunciare che Norwegian ha raggiunto profitti elevatissimi per il 2023. La nostra fedele base di clienti ha continuato a crescere e siamo grati per la loro fiducia in noi. I colleghi di tutta la compagnia hanno lavorato instancabilmente per garantire l’eccellenza operativa, dalla pianificazione della nostra rete e dei nostri servizi all’esecuzione quotidiana”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Norwegian ha registrato 4,7 milioni di passeggeri nel trimestre, in aumento rispetto ai 4,6 milioni di passeggeri del quarto trimestre 2022. Rispetto al trimestre precedente, la capacità è diminuita del 32% poiché la compagnia ha ridotto la produzione per far fronte alla domanda stagionale inferiore durante il periodo invernale. Il load factor trimestrale è stato pari all’84,4%, in aumento di tre punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La puntualità, la quota dei voli in partenza secondo l’orario previsto, è stata dell’81,5%, in calo rispetto all’82,3% dello stesso periodo dell’anno precedente. Mentre la puntualità è diminuita a dicembre poiché le condizioni meteorologiche invernali hanno influito sulle prestazioni operative nei principali aeroporti, la compagnia aerea è riuscita, attraverso sforzi incessanti, a garantire che quasi tutti i passeggeri tornassero a casa per il periodo festivo.

Cirium, la società di consulenza aeronautica globale, ha nominato Norwegian Air Shuttle (DY) la compagnia aerea più puntuale d’Europa in ottobre e la quinta compagnia aerea più puntuale nel 2023. Ha inoltre classificato la compagnia aerea come la migliore in Europa in termini di regolarità.

A gennaio Norwegian ha completato l’acquisizione di Widerøe, una compagnia aerea regionale norvegese con una flotta di 48 aerei, prevalentemente turboprop. L’acquisizione di Widerøe consentirà il collegamento di complementary route networks, creerà significative sinergie operative e fornirà a Norwegian un’ulteriore diversificazione attraverso le sostanziali public service obligation (PSO) operations di Widerøe“, prosegue Norwegian.

“Siamo ora in procinto di integrare Widerøe come parte di Norwegian Group. Non vedo l’ora di scambiare decenni di esperienza tra le due compagnie aeree. Ciò ci consentirà di presentarci sul mercato con un’offerta migliore e più completa per i nostri clienti”, ha proseguito Karlsen.

“Il Board of Directors intende proporre al annual general meeting del 2024 un dividendo di 0,60 NOK per azione per il 2023. La distribuzione del dividendo è soggetta all’approvazione dei detentori degli strumenti di debito della società. Se tale approvazione non viene ottenuta, il Board propone di accantonare l’importo del dividendo in un fondo per una successiva distribuzione.

Le attuali tendenze delle prenotazioni sono incoraggianti e la durata della curva di prenotazione è migliorata rispetto ai due anni precedenti, offrendo una migliore visibilità. Per l’intero anno 2024, Norwegian prevede una produzione complessiva in ASK in crescita di circa il 12% rispetto al 2023. La compagnia prevede un miglioramento degli utili per il 2024 e attualmente si aspetta un operating profit (EBIT) compreso tra 2,5 e 3,2 miliardi di corone norvegesi, date alcune ipotesi.

I clienti Norwegian apprezzano molto la puntualità della compagnia aerea e l’attraente e crescente rete di rotte. L’acquisizione di Widerøe garantirà ulteriormente che Norwegian rimanga un partner di viaggio preferito in tutti i paesi nordici.

Per il resto della stagione invernale, Norwegian manterrà un livello di capacità ridotto che corrisponde alla domanda stagionale inferiore. Da marzo in poi, la compagnia aumenterà la capacità durante l’intensa stagione dei viaggi. La compagnia sta ampliando la propria flotta fino a raggiungere circa 90 aeromobili per l’alta stagione estiva 2024″, conclude Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)