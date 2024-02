Enac: cinque giovani donne pilota ricevono il Premio “Fiorenza de Bernardi”

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta hanno consegnato oggi, 16 febbraio 2024, il “Premio Fiorenza de Bernardi”, per l’anno 2023, a cinque giovani donne pilota.

Il premio, giunto alla sua quarta edizione, è stato istituito dall’Enac nel 2020 con l’obiettivo di celebrare le giovani donne nell’aviazione civile e creare un ponte tra il settore della aviazione e il mondo femminile, valorizzando la cultura aeronautica e il percorso formativo di molte ragazze.

L’Enac ha voluto dedicare questo premio alla comandante Fiorenza de Bernardi, prima donna pilota di linea italiana, per promuovere modelli di azione ed esperienze che siano da stimolo e di ispirazione per altre donne. Oltre che un tributo alla comandante De Bernardi, il premio intende incoraggiare le giovani donne affinché siano sempre più protagoniste del settore aeronautico, nella consapevolezza delle straordinarie opportunità e prospettive professionali che il comparto può offrire.

In tale ottica, l’evento si collega anche alla giornata internazionale dedicata alle ragazze e alle donne nella scienza – 11 febbraio – voluta dall’ONU proprio per incentivare l’accesso paritario delle donne nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

Questi i premi assegnati:

• Premio “Fiorenza de Bernardi” 2023 a Luisa Rizzo, nata nel 2002, la più giovane ad aver conseguito, nel 2023, il titolo di Campionessa Mondiale di Drone Racing.

• Premio “Fiorenza de Bernardi” 2023 a Mariagrazia Cerrotta, nata nel 2003, la più giovane ad aver conseguito, nel 2023, la licenza PPL(H), Licenza di Pilota privato di elicotteri.

• Premio “Fiorenza de Bernardi” 2023 a Emily Russomando, nata nel 2006, la più giovane ad aver conseguito, nel 2023, la licenza PPL(A), Licenza di Pilota privato di velivolo.

• Premio “Fiorenza de Bernardi” 2023 a Giorgia Peri, nata nel 2006, la più giovane ad aver conseguito, nel 2023, la licenza SFCL, Licenza di Pilota di Aliante.

• Premio “Fiorenza de Bernardi” 2023 a Nicole Dusso, nata nel 2005, la più giovane ad aver conseguito, nel 2023, la licenza A2 UAS, Licenza di Pilota Remoto (UAS) nella sottocategoria A2.

Nel momento della consegna il Presidente e il Direttore Generale hanno colto l’occasione per congratularsi con le giovani donne pilota per i significativi traguardi raggiunti e per esortarle a procedere con impegno e professionalità nel mondo dell’aviazione, sempre più proiettato verso il futuro dell’innovazione tecnologica, della intermodalità e della sostenibilità.

