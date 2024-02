flydubai intensifica le operazioni in Europa introducendo quattro nuove destinazioni

flydubai ha annunciato il lancio di quattro nuovi servizi, ampliando la propria rete in Europa a 43 destinazioni in 21 paesi.

flydubai diventa la prima compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti ad operare voli diretti per l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (BSL) dal 2 agosto 2024. L’annuncio segna anche il primo ingresso della compagnia nella regione baltica con voli diretti per l’aeroporto internazionale di Riga (RIX), in Lettonia, a partire dall’11 ottobre, nonché l’aeroporto di Tallinn (TLL), in Estonia, e l’aeroporto internazionale di Vilnius (VNO), in Lituania, dal 12 ottobre 2024.

Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, dichiara: “Siamo orgogliosi di vedere la nostra rete crescere più che mai con il lancio di nuove rotte. Abbiamo creato un network diversificato di 126 destinazioni, il 60% delle quali in precedenza aveva collegamenti molto limitati o assenti con Dubai. I nostri nuovi servizi per la regione baltica e Basilea consentiranno a più persone di viaggiare comodamente attraverso l’hub di Dubai, sia che visitino Dubai o che si colleghino comodamente sulla rete flydubai o, più lontano, attraverso il nostro partner in codeshare, Emirates”.

Commentando il lancio dei voli, Jeyhun Efendi, Senior Vice President, Commercial Operations and E-commerce di flydubai, dichiara: “L’Europa è un mercato importante per flydubai e continuiamo ad impegnarci a offrire a più passeggeri un servizio conveniente e affidabile con ottimi servizi a bordo. Con l’aggiunta di Basilea, Riga, Tallinn e Vilnius, non vediamo l’ora di accogliere sempre più viaggiatori dall’Europa a Dubai e poi verso altri punti della nostra rete, tra cui Malesia, Maldive, Mombasa, Sri Lanka, Thailandia e Zanzibar”.

flydubai opererà con i suoi aerei più recenti su queste rotte, i quali dispongono di sedili reclinabili, menu di ispirazione internazionale e ore di intrattenimento coinvolgente in Business Class, e posti progettati per ottimizzare lo spazio e il comfort in Economy Class.

I voli opereranno dal Terminal 3, Dubai International (DXB). Emirates condividerà il codice su queste rotte, offrendo ai passeggeri più opzioni per i collegamenti attraverso l’hub internazionale di Dubai.

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)