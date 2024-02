Silk Avia introduce il primo ATR 72-600 in Central Asia

Il regional aircraft lessor Nordic Aviation Capital (NAC) e ATR hanno annunciato la consegna con successo del primo nuovo ATR 72-600 alla compagnia aerea uzbeka Silk Avia. Questa pietra miliare segna l’inizio di una nuova era per la connettività regionale in Asia centrale.

L’ATR 72-600, consegnato da ATR a NAC nel dicembre 2023, fa parte di un ordine annunciato nel novembre 2022 durante la visita del presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, a Parigi. Il contratto comprende un totale di cinque nuovi velivoli ATR 72-600, di cui due forniti da NAC e tre direttamente dal produttore.

È il primo nuovo aereo ATR mai consegnato in Asia centrale. L’ATR 72-600 contribuirà allo sviluppo della connettività regionale in Uzbekistan e nei paesi circostanti. Silk Avia, ora parte di Uzbekistan Airways, integrerà questi nuovi aeromobili nella sua flotta ATR esistente, migliorando la capacità della compagnia aerea di servire una gamma più ampia di destinazioni e soddisfando la crescente domanda di viaggi aerei regionali efficienti e a basse emissioni.

Shukhrat Khudaykulov, Chairman of the Board of Uzbekistan Airways, ha dichiarato: “Silk Avia, che è diventata parte di Uzbekistan Airways Group, si è posta l’obiettivo ambizioso di diventare leader nel trasporto aereo sulle rotte domestiche del paese. Si prevede di espandere costantemente la rete di rotte, aumentare il numero di voli e gestirli in modo efficiente sul nuovo ATR 72-600. Questo tipo di aeromobile contribuirà a fornire le condizioni necessarie per un volo confortevole. Inoltre, il nostro obiettivo comune, l’obiettivo New Uzbekistan, è rendere i voli accessibili e sviluppare il turismo interno nel paese. Ciò sarà senza dubbio realizzato attraverso voli su velivoli turboelica ATR”.

Norman C.T. Liu, Presidente e CEO di NAC, ha dichiarato: “Diamo il benvenuto a Silk Avia, parte di Uzbekistan Airways Group, come cliente e siamo lieti di consegnare il primo nuovo ATR 72-600 alla compagnia aerea”.

Alexis Vidal, SVP Commercial di ATR, ha dichiarato: “Diamo un caloroso benvenuto a Silk Avia nella famiglia ATR. La loro scelta dell’ATR 72-600 segna un passo importante mentre iniziamo le operazioni nel promettente mercato dell’Uzbekistan e in tutta l’Asia centrale. Silk Avia svolgerà un ruolo pionieristico nel dimostrare gli enormi vantaggi che l’aviazione regionale a prezzi accessibili e a basse emissioni può offrire a questa regione dinamica. I nostri avanzati turboprop ATR 72-600 sono la soluzione ideale per connettere le comunità e dare energia all’economia nazionale attraverso la loro efficienza e flessibilità. Non vedo l’ora di seguire i loro progressi e la loro crescita per molti anni a venire”.

