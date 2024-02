Il CFO Markus Binkert lascia SWISS dopo 19 anni

Il Chief Financial Officer Markus Binkert lascerà Swiss International Air Lines (SWISS) dopo oltre 19 anni. Egli assumerà la nuova carica di CEO di SV Group, attivo in diversi settori della ristorazione e della gestione alberghiera. Binkert lascerà SWISS alla fine di maggio. La ricerca del suo successore è in corso.

“La nostra compagnia deve molto ringraziare Markus Binkert”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Nelle numerose posizioni chiave che ha ricoperto nel corso degli anni, Markus ha costantemente contribuito al successo di SWISS – sia nei periodi buoni che in quelli più difficili come gli anni della pandemia. In qualità di membro vitale del nostro consiglio di amministrazione, Markus è stato determinante nel contribuire a garantire che la nostra compagnia aerea poggi sulle solide basi finanziarie che ha oggi, senza debiti e ben posizionata per affrontare e dominare le sfide future”.

“Markus ha la Svizzera nel sangue e ha sempre fatto in modo che SWISS incarni e rifletta i valori svizzeri”, continua il CEO Vranckx. “Soprattutto durante il suo periodo in qualità di Chief Commercial Officer, si è dedicato allo sviluppo dei nostri brand e dei nostri prodotti, mettendo saldamente la qualità svizzera al centro della scena e, così facendo, dando un enorme contributo al nostro successo commerciale. Offro a Markus i miei sinceri ringraziamenti per il suo eccezionale impegno nei confronti della nostra compagnia e per il suo eccezionale spirito di squadra e gli auguro tutto il meglio e ogni ulteriore successo”.

Markus Binkert è entrato in SWISS come Head of Global Key Accounts & Business Sales Switzerland nel 2005. Ha poi ricoperto ulteriori posizioni nei settori Product, Marketing and Distribution prima di essere nominato Chief Commercial Officer nel Board di SWISS (CCO) nel 2013. Nella sua veste di CCO Binkert ha avuto un impatto forte e duraturo su SWISS: la sua firma è ancora visibile oggi negli interni degli aerei della compagnia, nelle lounge aeroportuali e nelle offerte culinarie a bordo.

Nel 2016 Markus Binkert ha assunto la responsabilità generale aggiuntiva per Pricing, Revenue Management and Distribution per l’intero Lufthansa Group. Dal 2019 al 2020 ha lavorato presso Lufthansa Airline in qualità di Chief Commercial Officer for Hub Munich, con contemporaneamente la responsabilità del marketing a livello di Lufthansa Group, ruolo in cui ha continuato a fungere da collegamento vitale tra SWISS e Lufthansa Group.

È tornato in SWISS per diventare Chief Financial Officer e rientrare nel Board nel marzo 2020. In questa posizione è responsabile non solo delle finanze della compagnia ma anche delle risorse umane, degli affari legali, dell’IT e della divisione Swiss WorldCargo. Nel corso del suo mandato di CFO Markus Binkert è stato anche responsabile della negoziazione, conclusione e utilizzo del prestito transitorio sostenuto dalla Confederazione Svizzera durante la pandemia COVID-19.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)