Embraer e CAE inaugurano a Singapore il primo Asia Pacific E-Jets E2 full flight simulator

Embraer e CAE hanno inaugurato oggi ufficialmente il primo E-Jets E2 full flight simulator (FFS) della regione Asia Pacifico (APAC) a Singapore. L’E-Jets E2 training è l’ultimo programma offerto dalla joint venture Embraer CAE Training Services (ECTS), recentemente ampliata.

L’E2 training program comprenderà CAE competency-based training assessment (CBTA) courseware, interactive classroom instruction con il CAE Simfinity virtual simulator (VSIM), immersive practical training nel nuovo state-of-the-art CAE 7000XR Series FFS. L’FFS si trova presso il Singapore-CAE Flight Training Centre vicino a Changi Airport e supporterà gli operatori E2 nella regione.

I piloti della filiale di Singapore Airlines, Scoot, hanno già iniziato la loro formazione in preparazione dell’entrata in servizio dell’aereo Embraer E190-E2 con la compagnia aerea entro la fine dell’anno. I piloti di Scoot sperimenteranno tutti gli aspetti del volo nell’FFS di ultima generazione di CAE e si eserciteranno in molteplici scenari per migliorare le loro capacità e preparazione in vista dei primi voli commerciali dell’aereo.

“Celebriamo il successo delle operazioni del simulatore E2 e del programma completo di formazione dei piloti e ringraziamo tutti i nostri partner e dipendenti che sono stati coinvolti in questo processo”, afferma Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support. “Questo fa parte del programma di Embraer per far crescere la nostra infrastruttura nell’Asia del Pacifico e per contribuire alla storia di crescita dell’aviazione della regione. Insieme a CAE, restiamo impegnati a fornire formazione di alta qualità ai nostri clienti e ai loro piloti”.

“L’inizio dell’addestramento e l’inaugurazione ufficiale del primo state-of-the-art E2 full flight simulator nella regione dell’Asia del Pacifico rappresentano una pietra miliare significativa nella crescita e nel successo dell’Embraer-CAE Flight Training”, ha affermato Michel Azar-Hmouda, CAE’s Division President, Civil Aviation Training. “La tecnologia è al centro del nuovo programma E2, con il VSIM di CAE, i corsi CBTA e l’FFS di ultima generazione che preparano i piloti per l’entrata in servizio dell’E2 nella regione APAC”.

“Il lancio da parte di Embraer e CAE dell’E-Jets E2 full-flight simulator a Singapore è il primo del suo genere nell’Asia del Pacifico. Non solo si aggiunge alla gamma di servizi aftermarket in Singapore, ma rappresenta una preziosa aggiunta all’ecosistema aerospaziale e aeronautico della regione. Non vediamo l’ora di collaborare con i partner del settore per creare capacità che alimentino la crescita nell’APAC e migliorino le competenze dei talenti aerospaziali e aeronautici nella regione”, ha affermato Ms Elaine Teo, Senior Vice President, Global Enterprises Division, Singapore Economic Development Board.

Il simulatore è stato certificato dalla Civil Aviation Authority of Singapore nel dicembre 2023.

Eve Air Mobility e Yugo firmano un memorandum d’intesa per studiare il potenziale delle Urban Air Mobility Operations in Southeast Asia

Eve Air Mobility (“Eve”), independent company fondata da Embraer dedicata ad accelerare l’Urban Air Mobility, e Yugo Global Industries Pte. Ltd., Singapore-based aviation company, hanno annunciato che le due società hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) per studiare il potenziale dell’Urban Air Mobility (UAM) e degli eVTOL nel sud-est asiatico.

Yugo è un private aviation network fondato da esperti di aviazione, con una presenza globale e un focus sul sud-est asiatico. Nella sua missione di supportare l’innovazione regionale della mobilità aerea, Yugo beneficia del supporto di operatori partner del trasporto aereo come PhilJets e Helistar, due dei principali attori chiave della regione.

Insieme, Eve e Yugo si concentreranno specificamente sui potenziali requisiti infrastrutturali per supportare le operazioni eVTOL, comprese le normative. Le società analizzeranno inoltre le dimensioni e le capacità dei centri servizi e dei vertiport, dell’assistenza a terra e di altre aree, secondo necessità.

“Non vediamo l’ora di lavorare in collaborazione con Yugo per studiare e aiutare a definire l’ecosistema UAM a Singapore e nel sud-est asiatico”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “Il nostro obiettivo è anche comprendere e definire un modello di business che non solo consente voli eVTOL nella regione, ma che faccia anche avanzare l’ecosistema complessivo della mobilità”.

“Crediamo fermamente che le economie del Sud-est asiatico contribuiranno notevolmente allo sviluppo del settore eVTOL e UAM”, ha affermato Thierry Tea, presidente di Yugo. “La nostra collaborazione con Eve offrirà preziose informazioni sui requisiti essenziali per lo sviluppo della mobilità aerea regionale”.

Singapore è il primo promotore nel sud-est asiatico per l’UAM e questo può fornire ai paesi vicini un modello per sostenere l’ulteriore sviluppo dell’ecosistema nella regione.

Eve ha continuato a portare avanti lo sviluppo dei suoi velivoli eVTOL. L’azienda ha iniziato la costruzione del suo prototipo in scala reale ed è nei tempi previsti per iniziare a testare l’aeromobile nel 2024. L’entrata in servizio dell’aeromobile è prevista per il 2026.

