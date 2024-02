Il Global 7500 di Bombardier fa il suo debutto al Singapore Airshow

Bombardier ha annunciato che porterà il suo Global 7500 al Singapore Airshow dal 20 al 25 febbraio, facendo il suo debutto in questo importante evento del settore.

“Bombardier è leader nello sviluppo di velivoli all’avanguardia e rivoluzionari, e il nostro aereo Global 7500 incarna tutte le nostre eccezionali caratteristiche di artigianalità, innovazione e prestazioni che lo distinguono dalla concorrenza”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “L’aereo Global 7500 è la scelta perfetta per i nostri clienti dell’Asia-Pacifico che cercano il miglior business jet per i viaggi a lunga distanza. È anche un’ottima opzione per specialized and defense clients che necessitano di un cavallo di battaglia affidabile per una varietà di missioni”.

“Il Global 7500 è eccezionale in termini di prestazioni. Vanta una velocità massima di Mach 0,925 e un’autonomia di 7.700 miglia nautiche (14.260 km), consentendogli di stabilire numerosi speed and distance records.

Il Global 7500 consente inoltre diverse rotte chiave a lunga percorrenza da Singapore, tra cui Singapore-San Francisco, Singapore-Londra, insieme ad altre rotte chiave a lunga percorrenza nella regione Asia-Pacifico come Hong Kong-New York, Tokyo-New York.

I suoi interni presentano quattro veri spazi abitativi, una cucina full-size superbamente attrezzata e una suite dedicata per l’equipaggio, offrendo la migliore esperienza di volo. Elementi di design innovativi stabiliscono il punto di riferimento per gli interni di cabina più eccezionali nella business aviation, incluso il sedile Nuage brevettato di Bombardier”, afferma Bombardier.

“L’aereo è inoltre dotato del sistema di illuminazione Soleil, la tecnologia di illuminazione della cabina più avanzata del settore. Progettata e sviluppata esclusivamente per l’aereo Global 7500, questa è la prima tecnologia di illuminazione della cabina basata sul ritmo circadiano completamente integrata con il sistema di gestione del volo e introduce la rivoluzionaria funzione Dynamic Daylight Simulation che aiuta a combattere il jet lag.

In sostanza, il Global 7500 è un productive business tool affidabile e produttivo con le sue funzionalità Internet ultraveloci e la cabina dal design impeccabile”, conclude Bombardier.

Bombardier annuncia nuove Smart Services Offerings for Defense Customers

Bombardier ha annunciato di aver ampliato il suo cost-per-flight-hour program con l’introduzione di Smart Services Defense per special mission, medevac, head-of-state, and government operators.

“Smart Services Defense è ideale per i clienti di Bombardier Defense che potrebbero richiedere un piano di manutenzione specifico considerando il loro elevato utilizzo o profili operativi unici. Con circa 500 specialized business aircraft in servizio in tutto il mondo con oltre 3 milioni di fleet hours, con 160 operatori in oltre 50 paesi nel portafoglio di Bombardier Defense, è l’opzione di manutenzione perfetta per i clienti che cercano una turn-key cost-per-flight-hour solution”, afferma Bombardier.

“Smart Services Defense di Bombardier è la soluzione perfetta per special mission, medevac, head-of-state and government operators che desiderano un’opzione semplice per tutte le loro esigenze di manutenzione, offrendo prevedibilità del budget e protezione dei costi”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Aftermarket Services & Strategy, Bombardier.

“Con Smart Services Defense, i clienti ricevono una copertura completa dei costi di manutenzione sui componenti principali come aircraft systems components (scheduled and unscheduled), landing gear overhaul, APU coverage per tutte le Global platforms, parts shipping, technical publications, guaranteed flight-hour rate per tutto il termine e altro ancora”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)