News Brevi – 19.02.2024

QATAR AIRWAYS HOLIDAYS LANCIA I FAN PACKAGES PER LA FORMULA 1® 2024 SEASON – Qatar Airways, Global Partner and Official Airline of F1®, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, ha annunciato oggi il lancio dei suoi fan packages per il prossimo FIA Formula One World Championship™. I pacchetti consentono ai fan che viaggiano da più di 40 paesi di vivere da vicino l’azione e vivere esperienze uniche. Dall’inizio alla fine del loro viaggio, i pacchetti sono pensati per consentire ai fan di godersi uno spettacolo motoristico senza interruzioni, con l’inclusione di voli di andata e ritorno, sistemazione in hotel, F1® Paddock Club or Grandstand race tickets, trasferimenti aeroportuali di andata e ritorno per tutte le gare globali (escluso il Qatar). I pacchetti sono disponibili per l’acquisto su qatarairways.com/f1. Analogamente ai pacchetti inaugurali, i pacchetti per i fan quest’anno includono una serie di opzioni flessibili e a prezzi competitivi per select F1® 2024 race destinations. Il FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2024 si svolgerà a Doha dal 29 novembre al 1 dicembre 2024. Per evidenziare il suo impegno nella crescita degli sport motoristici a livello globale e in particolare in Qatar, la compagnia aerea sarà quest’anno Title Partner di quattro gare, tra cui FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRIAN GRAND PRIX 2024, FORMULA 1 QATAR AIRWAYS BRITISH GRAND PRIX 2024, FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2024, FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2024.

QATAR AIRWAYS OFFICIAL AIRLINES PARTNER DEL PESTIGIOSO HH THE AMIR SWORD FESTIVAL – Qatar Airways informa: “La conclusione del prestigioso HH The Amir Sword Festival segna un’altra spettacolare dimostrazione di equitazione, riaffermando la stimata reputazione del Qatar come paese ospitante di eventi equini di livello mondiale. Qatar Airways, Official Airline Partner of the HH The Amir Sword Festival, estende le sue congratulazioni ai vincitori, che hanno mostrato abilità e determinazione esemplari durante tutta la competizione. L’evento è stato ospitato dal Qatar Racing and Equestrian Club presso l’Al Rayyan Racecourse dal 15 al 17 febbraio e ha visto il maggior numero di cavalli da corsa internazionali, con 26 gare disputate nei tre giorni. Aggiungendo il tocco di classe tipico di Qatar Airways, il cabin crew della compagnia aerea era presente durante la cerimonia di distribuzione dei premi, offrendo ai vincitori un assaggio dell’ospitalità di fama mondiale di Qatar Airways”.

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE GENERALE DI ENAC AL SINGAPORE AIRSHOW – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta, in qualità di Presidente Ecac, partecipano al Changi Aviation Summit 2024 incentrato sui temi di aviazione, spazio, tecnologia e difesa. “Un’importante occasione per i vertici Enac per confrontarsi con i responsabili del trasporto aereo mondiale sulle sfide dell’aviazione nel “mondo post pandemico”. Un particolare ringraziamento all’autorità per l’aviazione civile di Singapore per l’ospitalità e per la capacità di organizzare un evento che ha richiamato la comunità del trasporto aereo mondiale sui temi della sostenibilità e della crescita del settore nei prossimi anni”.

HINTERLAND AVIATION SCEGLIE IL CESSNA SKYCOURIER – Textron Aviation ha annunciato un accordo di acquisto per la prima Cessna SkyCourier passenger variant in Australia con la compagnia aerea regionale Hinterland Aviation. L’aereo, la cui consegna è prevista per il 2026, si aggiungerà alla vasta flotta di Cessna Grand Caravan di Hinterland, per fornire una maggiore payload capacity e più posti per i passeggeri. Questa espansione della flotta porterà grandi benefici alle comunità remote, nonché ai settori del turismo e degli affari nel Queensland. Il Cessna SkyCourier è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc. “Le incredibili prestazioni dello SkyCourier lo rendono uno strumento di business affidabile per i clienti di tutto il mondo”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations. “Lo SkyCourier rappresenta un punto di svolta nella connettività regionale. Questo ordine non solo mette in mostra le capacità ineguagliabili dello SkyCourier a livello globale, ma evidenzia anche l’impegno di Textron Aviation nel fornire soluzioni innovative per soddisfare le esigenze in evoluzione del settore aeronautico”. Con la possibilità di essere operato da un singolo pilota e una generosa payload capacity, lo SkyCourier è la soluzione definitiva per le esigenze riguardo freight, passenger and special mission. L’aereo è altamente adattabile per completare efficacemente qualsiasi missione, garantendo un significativo ritorno sull’investimento. “Siamo entusiasti di annunciare il nostro ordine del nuovo Cessna SkyCourier. L’aereo costituirà una preziosa aggiunta alla nostra flotta, permettendoci di soddisfare meglio le esigenze individuali dei nostri clienti, con spazio per 19 passeggeri e accesso a piste remote”, ha affermato Andrew Clair, CEO di Hinterland Aviation.

TEXTRON AVIATION CONSEGNA UN CESSNA GRAND CARAVAN EX AMPHIBIAN IN MALESIA – Textron Aviation ha annunciato la consegna di un nuovo turboprop Cessna Grand Caravan EX Amphibian al Malaysian property developer, Ikhasas Sdn Bhd, attraverso la sua subsidiary company Oriental Sky Sdn Bhd. L’aereo, che sarà gestito e operato dall’operatore charter locale Systematic Aviation Services (SAS), sarà utilizzato per il trasporto passeggeri tra la capitale Kuala Lumpur e un nuovo resort sul lungomare delle isole Perhentian, al largo della costa nordorientale della Malesia. Questa sarà la prima operazione aerea anfibia del Paese nella storia recente, dopo aver ottenuto le necessarie approvazioni da parte dell’Aviation Authority of Malaysia per avviare le operazioni nel 2024. “Siamo onorati che sia stato selezionato il Grand Caravan EX Amphibian. La versatilità e l’eccellente economia operativa lo rendono il partner perfetto per Ikhasas per sviluppare il turismo sostenibile. La cabina confortevole, gli ampi finestrini e i galleggianti che gli consentono di decollare e atterrare ovunque sono ideali per le loro missioni”, ha affermato Tony Jones, vice president, International Sales (Asia-Pacific). “Anche la Malesia è un mercato importante per Textron Aviation. I nostri prodotti sono leader nella base installata e costituiscono oltre il 40% degli aerei di aviazione generale del Paese. I nostri clienti in Malesia utilizzano i nostri prodotti per una varietà di operazioni tra cui il trasporto VIP, il turismo e altre missioni speciali come le ambulanze aeree e il paracadutismo”.

EMIRATES FLIGHT CATERING ACQUISISCE COMPLETAMENTE BUSTANICA – Emirates Flight Catering, una delle più grandi operazioni di ristorazione al mondo, ha acquisito completamente Emirates Bustanica, precedentemente chiamata Emirates Crop One, e il suo marchio di consumo Bustanica, la più grande fattoria verticale indoor del mondo. Questa mossa strategica stabilisce Emirates Bustanica come una società interamente di proprietà degli Emirati Arabi Uniti, contribuendo a sostenere la visione del paese di migliorare la sicurezza alimentare e idrica e le sue capacità agricole. L’acquisizione consente a Emirates Bustanica di sfruttare le proprie competenze locali e il know-how tecnologico più recente per soddisfare le crescenti richieste del mercato. Situata vicino all’Al Maktoum International Airport at Dubai World Central, la struttura di Bustanica da 330.000 piedi quadrati ha la capacità di coltivare più di 1 milione di chilogrammi di verdure a foglia verde di qualità eccezionale all’anno, equivalenti a 3 tonnellate al giorno, utilizzando il 95% di acqua in meno rispetto all’agricoltura convenzionale. Operando con il marchio Bustanica, i prodotti sono disponibili presso tutti i principali rivenditori negli Emirati Arabi Uniti come Spinney’s, Waitrose, Carrefour e Choithrams. I clienti di Emirates e di altre compagnie aeree apprezzano questi prodotti freschi nelle loro insalate e nei loro pasti. Bustanica è guidata da tecnologie potenti – apprendimento automatico, intelligenza artificiale e altre tecnologie brevettate – e da un team interno altamente specializzato che comprende esperti di agronomia, ingegneri, orticoltori e scienziati vegetali. Più recentemente, Emirates Bustanica è stata uno dei fornitori di prodotti ortofrutticoli preferiti per la COP28, un riconoscimento del suo impegno per la sostenibilità e la responsabilità ambientale.

PRATT & WHITNEY APRE UN AMPLIAMENTO DELLA EAGLE SERVICES ASIA FACILITY A SINGAPORE – Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha annunciato oggi l’apertura ufficiale di un ampliamento di 48.000 piedi quadrati del suo Singapore based engine center, Eagle Services Asia (ESA). Quest’anno la struttura aumenterà la sua GTF capacity di due terzi. “Questa espansione dimostra il nostro impegno nello sviluppo di capacità industriale, continuando a investire nei nostri siti strategici in tutto il mondo per supportare i nostri clienti”, ha affermato Shang Meleschi, vice president of Aftermarket Operations – Asia Pacific and Türkiye at Pratt & Whitney. “Stiamo riunendo i talenti del nostro engine center, le tecnologie del Singapore Technology Accelerator e le pratiche innovative di Pratt & Whitney per migliorare le MRO performance della nostra GTF fleet”. L’inserimento tecnologico trasformativo applicato in entrambi i siti ESA integra robotica, automazione e apprendimento automatico per aumentare l’efficienza, ridurre lo stress sugli operatori e aumentare la sicurezza per i processi chiave. ESA, una joint venture tra SIA Engineering Company e Pratt & Whitney, è membro del Pratt & Whitney GTF™ MRO network. Dall’introduzione della GTF MRO capability nel 2019, la struttura ha già completato oltre 500 revisioni di motori GTF. Nel 2023 Pratt & Whitney ha annunciato tre GTF MRO facility expansions e l’attivazione di sei shop per supportare la crescente flotta GTF. Attualmente sono 15 gli active GTF MRO engine centers in tutto il mondo, con sette sedi nella regione Asia-Pacifico, tra cui ESA a Singapore, Korea Airlines in Corea, IHI e MHIAEL in Giappone, MTU Maintenance Zhuhai e AMECO in Cina e China Airlines a Taiwan. Entro il 2025, la società prevede di avere 19 GTF MRO shops attivi in tutto il mondo. Il GTF MRO network fa parte delle soluzioni Pratt & Whitney EngineWise®, che forniscono agli operatori una gamma completa di servizi aftermarket che si traducono in un valore sostenibile a lungo termine.

PRATT & WHITNEY ANNUNCIA LA PIENA OPERATIVITA’ DEL SINGAPORE TECHNOLOGY ACCELERATOR – Pratt & Whitney, una società di RTX, ha annunciato oggi i progressi significativi nel miglioramento delle maintenance, repair, and overhaul (MRO) performance, guidati dall’apertura del suo Singapore Technology Accelerator (STA). Nel settembre 2022 Pratt & Whitney ha annunciato l’intenzione di creare l’acceleratore tecnologico in collaborazione con il Singapore Economic Development Board (EDB). Da allora, STA ha prodotto oltre 30 innovazioni che massimizzeranno la produttività nei processi MRO. STA sta inoltre collaborando con più di 20 aziende di Singapore per sviluppare nuove tecnologie rilevanti nel settore dell’aviazione commerciale globale. Applicati in quattro Pratt & Whitney Singapore-based MRO facilities, gli STA technology projects si concentrano su automation, advanced inspection, connected factory and digital twin, sviluppati per migliorare le performance dei centri MRO. “STA è un punto focale per il pensiero innovativo e lo spirito intraprendente dei nostri dipendenti, applicati per ampliare le tecnologie nelle nostre strutture MRO in modo più rapido e migliore”, ha affermato Gilbert Sim, director, Aftermarket Global Operations Technology and CORE at Pratt & Whitney. “Continueremo a lavorare con strutture MRO e centri di eccellenza a Singapore e in tutta la rete per realizzare più progetti di inserimento tecnologico. Insieme al nostro costante impegno negli investimenti nella capacità MRO, stiamo espandendo le nostre capacità per supportare i nostri clienti in tutto il mondo”.

IATA: WILLIE WALSH AL 2024 CHANGI AVIATION SUMMIT SINGAPORE – Willie Walsh, IATA Director General, ha fatto alcune osservazioni al 2024 Changi Aviation Summit Singapore: “Sono lieto di affermare che il progresso e la ripresa del settore sono continuati con forza nel corso del 2023. L’intero anno 2023 si è attestato a poco più del 94% rispetto al 2019, con performance molto forti nei mercati domestici, quasi il 4% in più rispetto al 2019, con i mercati internazionali leggermente in ritardo, a poco più dell’88%. Guardando al futuro, IATA stima che nei prossimi 20 anni il settore crescerà a circa il 3,3% annuo. Si tratta di un valore significativamente inferiore alla crescita a cui abbiamo assistito dal 2010 al 2019. Ma penso che rifletta alcune delle sfide che noi come settore stiamo affrontando e che affronteremo in futuro. Vincoli infrastrutturali sia in aria che a terra, problemi legati alla supply chain che ormai caratterizzano il settore da diversi anni e che probabilmente continueranno ancora per qualche anno, il ritardo e la consegna di nuovi aerei, i problemi relativi ai motori, la carenza di manodopera in alcune parti del mondo e, in modo significativo, l’impatto sui costi della nostra transizione verso net zero nel 2050. Ora sono lieto di affermare che questa regione probabilmente guiderà i mercati con una crescita pari a circa il 4,5% annuo nello stesso periodo”.

DELTA: VOLO SPECIALE L’8 APRILE PER L’ECLISSI SOLARE – Delta informa: “Se hai sempre desiderato assistere a un’eclissi solare totale dal cielo, Delta fa al caso tuo questo aprile. La compagnia aerea offre un volo speciale da Austin a Detroit l’8 aprile 2024. Il volo Delta 1218 sarà operato specificamente su un A220-300, che offrirà una visione premium grazie ai finestrini extra-large dell’aereo. Il volo partirà da Austin alle 12:15 CT con atterraggio a Detroit alle 16:20 ET, programmato per offrire a chi è a bordo la migliore possibilità di osservare l’eclissi solare nel suo picco. Anche se non si è su questo volo speciale, i viaggiatori Delta avranno anche l’opportunità di osservare l’eclissi su cinque rotte aggiuntive l’8 aprile”. “L’eclissi dell’8 aprile è l’ultima eclissi totale che vedremo sul Nord America fino al 2044”, ha affermato Warren Weston, meteorologo capo di Delta Air Lines. “Questa eclissi durerà più del doppio di quella avvenuta nel 2017, e il percorso sarà quasi il doppio più ampio”.