Lufthansa Technik Philippines completa il suo primo twelve-year check su un A380

Per la prima volta nella sua storia, Lufthansa Technik Philippines (LTP) a Manila ha completato il cosiddetto twelve-year check su un Airbus A380, supportando il ritorno dell’aereo passeggeri più grande del mondo nella flotta di Lufthansa Airlines. Dopo aver completato con successo il work package più ampio nel maintenance schedule la scorsa settimana, l’A380 D-AIMC è tornato in Germania.

Rispetto ai meno estesi three- or six-year checks a cui sono stati sottoposti anche i primi quattro Airbus A380 riattivati di Lufthansa Airlines presso LTP, lo scheduled twelve-year check prevede ispezioni molto più intense della struttura dell’aeromobile. Per garantire un accesso adeguato, più di 500 passengers seat hanno dovuto essere rimossi e successivamente reinstallati durante lo scalo del “Mike Charlie” a Manila.

Nell’ambito del controllo sono stati anche completamente sostituiti o smantellati temporaneamente diversi componenti di grandi dimensioni dell’aeromobile.

Una delle pietre miliari di ogni twelve-year check è la sostituzione completa del landing gear, che sull’Airbus A380 è costituito da cinque individual gear assemblies con un totale di 22 ruote. Dopo una dozzina di anni, questi componenti altamente sollecitati, che devono assorbire un maximum take-off weight fino a 560 tonnellate su un A380 a pieno carico, hanno raggiunto la fine della loro vita utile prevista. Per garantire che questo non significhi anche la fine della vita utile complessiva dei componenti, gli esperti di Lufthansa Technik Landing Gear Services (LTLGS) in London stanno revisionando i quattro main landing gear components riportandoli a condizioni quasi pari al nuovo, mentre il nose landing gear viene revisionato dal suo produttore.

Non meno spettacolare è la rimozione di tutti e quattro i motori Rolls-Royce Trent 900 dalle ali dell’A380. Questi verranno temporaneamente rimossi nell’ambito del twelve-year check per consentire agli esperti di effettuare ispezioni strutturali più dettagliate delle ali e dei supporti del motore.

I motori stessi, con un diametro di circa tre metri alla presa d’aria e un peso a secco di oltre sei tonnellate, saranno sottoposti a minor inspections in base alla loro durata residua. Oltre agli scheduled work packages del twelve-year check, il team LTP ha dovuto apportare anche modifiche, come l’implementazione di tutte le airworthiness directives (ADs) emesse dal produttore Airbus durante la lunga inattività dell’aereo.

Nei momenti di punta, più di 100 meccanici aeronautici hanno lavorato su D-AIMC nell’ambito del twelve-year check. Nonostante le sue oltre 42.000 ore di volo e oltre 4.300 cicli, “Mike Charlie” è ora quasi pronto per il suo ritorno al servizio di linea attivo con Lufthansa Airlines, fino al prossimo, ma significativamente più piccolo, base maintenance check. Con D-AIMH “Mike Hotel”, trasferito l’11 febbraio da Francoforte a Manila, presso LTP è già in corso il prossimo twelve-year check su un A380.

In generale, tali revisioni, chiamate in gergo tecnico base maintenance, sono ancora molto richieste per gli aerei passeggeri più grandi del mondo. Numerose compagnie aeree hanno rimesso in servizio questo tipo di aereo, che gode ancora di grande popolarità tra i passeggeri, per far fronte all’enorme aumento della domanda di viaggi aerei dalla fine della pandemia. Oltre a Lufthansa Airlines, LTP conta attualmente altri quattro operatori A380 tra la sua base clienti. Nonostante l’anno scorso sia stata inaugurata una terza linea di revisione per questo tipo, nei prossimi anni le capacità dell’azienda saranno quindi quasi completamente utilizzate.

“Il ritorno dell’A380 nelle flotte di molte compagnie aeree ha aumentato enormemente la domanda di servizi di manutenzione. Ne stiamo beneficiando piuttosto bene con la nostra esperienza sull’A380 qui a Manila, che recentemente abbiamo ampliato anche con la terza overhaul line”, spiega Elmar Lutter, Chief Executive Officer of Lufthansa Technik Philippines. “Alla luce dei ritardi nella consegna di numerosi nuovi aeromobili wide-body, sono certo che i servizi per l’A380 rimarranno parte integrante del nostro portafoglio per gli anni a venire”.

