Qatar Airways lancia offerte esclusive sulla nuova rotta di Venezia

Qatar Airways informa: “Dal 12 giugno 2024, i passeggeri in partenza da Venezia potranno raggiungere destinazioni come Giappone, Cina, Australia e Thailandia a bordo della pluripremiata Compagnia aerea Qatar Airways, attraverso l’hub di Doha, l’Hamad International Airport. Dal 20 febbraio i passeggeri possono prenotare voli e vacanze per l’estate grazie alle offerte di Qatar Airways, valide fino al 29 febbraio, per celebrare il legame che da centinaia di anni unisce Venezia all’Oriente.

I viaggiatori in partenza dall’aeroporto Marco Polo potranno acquistare biglietti a partire da 429 euro per Abu Dhabi per viaggiare dal 12 giugno 2024.

La promozione si ispira alla Via della Seta, la più importante rotta commerciale della storia, che attraversava l’Asia Centrale e il Medio Oriente, collegando la Cina all’Asia Minore e al Mediterraneo, passando per il Giappone e l’India. Ma una relazione ancora più importante lega Venezia all’Oriente: fu infatti Marco Polo, il giovane mercante veneziano, a intraprendere nel 1271 il viaggio in Oriente lungo la Via della Seta per stabilire nuovi rapporti commerciali tra le due civiltà”.

“Per ripercorrere i passi del celebre viaggiatore, è possibile pianificare un itinerario che parte proprio dalla cosmopolita Venezia attraverso i luoghi del passato, punti di incontro tra Oriente e Occidente. Tra le destinazioni di questo itinerario nella storia non può mancare l’Uzbekistan, raggiungibile grazie alla nuova rotta di Qatar Airways per Tashkent, nel cuore dell’Asia Centrale, una regione nota per la sua ricca storia e multiculturalità, condivisa con i Paesi confinanti del Kazakistan, Turkmenistan, Tagikistan e Kirghizistan. La destinazione è la seconda città del Kazakistan servita dalla Compagnia aerea nazionale dello Stato del Qatar nel mercato dell’Asia centrale dopo Almaty.

Imperdibile in questo viaggio è anche la Cina, che ora può essere visitata senza visto dall’Italia e dove Qatar Airways vola 33 volte a settimana verso le destinazioni più interessanti: Pechino, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou, Chengdu, Wenzhou e Chongqing.

Rotta su Venezia – sette voli settimanali dal 12 giugno 2024

– Volo giornaliero da Venezia a Doha con partenza alle 16:50 e arrivo alle 23:10.

– Volo giornaliero da Doha a Venezia con partenza alle 09:00 e arrivo alle 14:20.

Di seguito alcuni esempi delle nuove offerte da Venezia:

Maldive 719€

Seychelles 860€

Nairobi 599€

Hong Kong 785€

Tokyo 835€

Giacarta e Kuala Lumpur 629€

Bangkok 619€

Phuket 715€

Guangzhou 799€

Almaty 480€

Muscat 499€

Sydney 1629€

Singapore 655€

Tariffe promozionali “a partire da” soggette a termini e condizioni, su periodi di viaggio specifici soggetti a disponibilità”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)