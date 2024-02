Volotea nomina Cristina Xercavins come nuovo Chief People Officer

Ancora novità in casa Volotea: la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee annuncia oggi la nomina di Cristina Xercavins a Chief People Officer. “Già parte della famiglia Volotea dal 2017, Xercavins sfrutterà la sua visione strategica e l’esperienza in azienda per guidare i diversi progetti finalizzati allo sviluppo e alla crescita dei talenti in Volotea. Nel suo nuovo ruolo di CPO, Cristina – che lavorerà nella sede di Volotea a Barcellona – riporterà direttamente a Carlos Muñoz, Fondatore e CEO della compagnia aerea, e diventerà membro del Comitato esecutivo (Excom).

Con una formazione in ingegneria aeronautica e dopo una prima esperienza lavorativa per altre compagnie che le ha permesso di affinare il suo know-how nel settore aereo, Xercavins arriva in Volotea nel 2017 inizialmente nell’area commerciale, dapprima come Inventory Revenue Manager e poi come Revenue Management Director. In questo ruolo Xercavins ha contribuito a ridefinire la strategia di gestione delle tariffe con l’assistenza del team di Data Science, con l’obiettivo di fornire all’azienda processi sempre più efficienti e precisi. Dallo scorso settembre è entrata a far parte del team People di Volotea in qualità di Deputy CPO, guidando numerosi progetti volti a migliorare l’intero dipartimento”, afferma Volotea.

“La nomina di Cristina a nuovo Chief People Officer di Volotea riflette il nostro impegno a coltivare e valorizzare i talenti di Volotea”, ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea. “Dal suo arrivo in azienda, Cristina ha svolto un ruolo fondamentale: la sua esperienza nel reparto commerciale e la sua spiccata visione analitica le hanno permesso di raggiungere risultati significativi e che hanno facilitato la crescita di Volotea. Cristina ha ottime capacità di leadership, visione strategica e autentica passione per questo lavoro: sono sicuro che saprà sfruttare al massimo tutte queste competenze nel suo nuovo ruolo, contribuendo in modo concreto alla valorizzazione dei talenti della nostra azienda”.

Cristina Xercavins, Chief People Officer di Volotea, ha aggiunto: “Da quando sono entrata in Volotea, ho avuto il privilegio di collaborare con colleghi provenienti da diversi dipartimenti e continuo a essere colpita, giorno dopo giorno, dall’eccezionale talento e impegno del nostro team. Questo è stato particolarmente evidente durante il mio recente ruolo di Deputy Chief People Officer dell’azienda. Sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida, che mi offre un’altra grande opportunità per continuare a contribuire alla crescita di Volotea”.

Volotea vola verso più di 110 aeroporti e ha basi in 21 città europee di medie dimensioni: Asturie, Atene, Bari (novità 2024) Bilbao, Bordeaux, Brest (novità 2024), Cagliari, Firenze (da aprile 2023), Amburgo, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona.

Nel 2024 Volotea opererà oltre 450 rotte (di cui più della metà in esclusiva), offrirà tra 12,5 e 13 milioni di posti (tra il 12% e il 16% in più rispetto al 2023) e effettuerà circa 80.000 voli. La compagnia ha inoltre ampliato la propria flotta e opererà con 44 Airbus A319 e A320.

