Breeze Airways rende noto un ordine per altri 10 A220 e annuncia all-A220 commercial operation entro la fine del 2024

Breeze Airways ha reso noto un ordine per 10 ulteriori aeromobili A220-300, portando il totale degli ordini fermi della compagnia aerea per il tipo di aeromobile a 90, rendendo Breeze il terzo cliente più grande al mondo per l’A220.

“Grazie alle sue capacità prestazionali di livello mondiale, l’A220 è l’aereo perfetto per aiutare Breeze a raggiungere il suo obiettivo di fornire un servizio non-stop tra rotte poco servite attraverso gli Stati Uniti”, ha affermato Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales, Commercial Aircraft, Airbus. “L’aereo offre operazioni efficienti e un’esperienza eccezionale per i passeggeri, il tutto operando con la più bassa single-aisle carbon footprint al mondo e con un’impronta acustica inferiore nelle comunità in cui vola. Questo ulteriore ordine da parte di Breeze rappresenta un forte sostegno al valore e alle opportunità offerte da questo velivolo di ultima generazione”.

“Oltre all’esperienza positiva in cabina, l’aereo svolge un ruolo importante nel contribuire a ridurre i costi operativi della compagnia aerea e l’impatto ambientale. L’aereo può volare senza sosta fino a 3.600 miglia nautiche o 6.700 chilometri. Offrendo il 25% in meno di consumo di carburante e di emissioni di CO2 per posto rispetto agli aerei della generazione precedente, l’A220 è l’unico aereo costruito appositamente per il 100-150 seat market. Combinando aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney, l’A220 offre ai clienti un’impronta acustica ridotta del 50% rispetto agli aeromobili della generazione precedente e emissioni di NOx inferiori di circa il 40% rispetto agli standard del settore. Come tutti gli aerei Airbus, l’A220 è già in grado di operare con fino al 50% di SAF. Airbus mira ad avere tutti i suoi aerei in grado di operare con 100% SAF entro il 2030.

Breeze ha preso in consegna il suo primo Airbus A220 nel dicembre 2021 e opera con 20 aeromobili (a fine gennaio 2024) in tutti gli Stati Uniti. Breeze ha inoltre annunciato che utilizzerà una flotta composta esclusivamente da A220 per le sue operazioni commerciali entro la fine del 2024″, afferma Airbus.

“Con oltre 300 A220 consegnati a 20 compagnie aeree operanti in cinque continenti, inclusa la recente aggiunta dell’Oceania, l’A220 è l’aereo ottimale per offrire flessibilità operativa sia per le rotte regionali che per quelle a lunga distanza. Ad oggi più di 100 milioni di passeggeri hanno volato sull’A220. La flotta attualmente vola su oltre 1.350 rotte e più di 400 destinazioni in tutto il mondo. Alla fine di gennaio 2024, circa 30 clienti hanno ordinato più di 900 aeromobili A220, confermando la sua posizione di leader nello small single-aisle market”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)