Airbus lancia un Sustainable Aviation Hub in Singapore

Airbus ha firmato un Memorandum of Understanding (MOU) con il Singapore Economic Development Board (EDB) per facilitare la creazione di un polo aeronautico sostenibile con un focus specifico su tecnologia, ricerca e innovazione.

In base a questo protocollo d’intesa, entrambe le parti intendono avviare discussioni per facilitare la creazione da parte di Airbus del Sustainable Aviation Hub a Singapore. L’Hub riunirà professionisti, ricercatori e innovatori del settore aerospaziale per creare un ambiente collaborativo che promuova la ricerca e lo sviluppo volti a costruire un ecosistema aeronautico robusto e sostenibile dal punto di vista ambientale. L’Hub si concentrerà sulle seguenti aree chiave di sviluppo:

Decarbonising Aviation:

Per sostenere la transizione globale verso un’aviazione decarbonizzata, l’hub si concentrerà sulla ricerca e sull’analisi della supply chain del sustainable aviation fuel (SAF) e delle tecnologie basate sull’idrogeno.

Maintenance, Services, and Operations:

L’Hub si concentrerà sul miglioramento della manutenzione, dei servizi e delle operazioni nel settore aerospaziale, sfruttando tecnologie all’avanguardia e migliori pratiche.

Air Traffic Management and Unmanned Air Traffic Management:

L’Hub lavorerà su progetti volti a modernizzare e migliorare gli air traffic management (ATM) systems, nonché il campo emergente della gestione dell’unmanned air traffic management (UTM).

Questo progetto include la progettazione, lo sviluppo, il test e la convalida di tecnologie aeronautiche sostenibili di prossima generazione e delle migliori pratiche del settore. Il Sustainable Aviation Hub sarà ospitato all’interno dell’Airbus Singapore Campus in Seletar Aerospace Park.

Una priorità per l’Hub è lavorare in stretta collaborazione con le imprese locali, le università e gli istituti di ricerca per facilitare lo scambio di conoscenze, lo sviluppo dei talenti e iniziative di ricerca congiunte. Verrà inoltre istituito un programma completo di sviluppo dei talenti per coltivare professionisti, ricercatori e innovatori aerospaziali locali attraverso stage, corsi di formazione e programmi congiunti che ottengano il supporto dei team di ricerca globali di Airbus.

“Singapore ospita il quartier generale di Airbus nella regione Asia-Pacifico, data la sua posizione strategica, le politiche a favore dell’innovazione, la forza lavoro altamente qualificata e le forti capacità di ricerca. È quindi la scelta ideale portare avanti un’iniziativa del genere qui. Questo progetto è in linea con l’impegno di Airbus di guidare la decarbonizzazione del settore aerospaziale. Non vediamo l’ora di esplorare insieme lo sviluppo di nuove tecnologie e di investire in soluzioni per l’aviazione a basse emissioni di carbonio”, ha affermato Sabine Klauke, Chief Technology Officer, Airbus.

“L’Airbus Sustainable Aviation Hub rappresenta un’altra pietra miliare nella partnership di lunga data di Singapore con Airbus. Rendere l’aviazione più verde è una componente importante per decarbonizzare il nostro pianeta. Singapore sta collaborando con le principali aziende aerospaziali per promuovere la tecnologia, la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo dei talenti per sostenere la crescita sostenibile dell’industria aeronautica”, ha affermato Jacqueline Poh, Managing Director, Singapore Economic Development Board.

Il rapporto di collaborazione di lunga data tra Airbus ed EDB, iniziato quasi due decenni fa, è una forza trainante alla base di questo impegno congiunto per sostenere il lancio del Sustainable Aviation Hub nella città-stato.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)