easyJet è la compagnia aerea ufficiale dell’Eurovision Song Contest

easyJet è stata annunciata come compagnia partner ufficiale dell’Eurovision Song Contest: una partnership pluriennale che riunisce l’Europa per celebrare l’evento musicale live più grande del mondo.

“Per dare la possibilità di partecipare al concorso in programma quest’anno, easyJet farà volare migliaia di visitatori in partenza da tutta Europa verso l’aeroporto di Copenhagen. Da qui i viaggiatori avranno accesso rapido e diretto alla città ospitante Malmö, in Svezia, dove si svolgeranno le semifinali e le finali dal vivo il 7, il 9 e l’11 maggio. La compagnia aerea offrirà oltre il 10% in più di posti da e per Copenhagen rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”, afferma easyJet.

Gabriella Neudecker, Direttore Marketing di easyJet, ha dichiarato: “Non potremmo essere più orgogliosi di essere la compagnia aerea partner ufficiale dell’Eurovision per i prossimi anni. I viaggi offrono la rara opportunità di staccarsi dalla quotidianità e di vivere completamente nel momento, esattamente come accade durante l’iconico Eurovision Song Contest: persone, paesi e comunità si uniscono, tutto è possibile e tutti sono i benvenuti. Noi di easyJet condividiamo questi importanti valori e siamo orgogliosi di fare la nostra parte nel mettere in contatto le persone in tutta Europa: anche per questo siamo convinti che questa partnership sia la combinazione perfetta”.

Martin Österdahl, Executive Supervisor di Eurovision, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere easyJet come compagnia aerea partner ufficiale dell’Eurovision Song Contest: condividiamo la passione di mettere in connessione persone e culture e non vediamo l’ora di decollare insieme, unendo la gioia della musica alla libertà del viaggio”.

“Quasi 30 anni fa easyJet ha rivoluzionato il modo di viaggiare delle persone, rendendo il volo accessibile a tutti e consentendo a una nuova generazione di viaggiatori di scoprire l’Europa. Lo ha reso possibile unendo in una combinazione unica e vincente il miglior network di rotte tra i principali aeroporti europei, tariffe vantaggiose e un servizio accogliente.

Oggi easyJet conta più di 17.000 persone, 97 nazionalità e 43 lingue parlate e possiede basi in otto Paesi europei. La compagnia vola su tutte le rotte più popolari d’Europa, offrendo oltre 1.000 collegamenti con più di 150 aeroporti in 35 Paesi. Oltre 300 milioni di europei, inoltre, vivono nel raggio di un’ora di macchina da un aeroporto in cui vola easyJet.

easyJet offre 14 rotte da Londra Gatwick, Bristol, Manchester, Edimburgo, Parigi, Bordeaux, Nizza, Lione, Basilea, Berlino, Ginevra, Lisbona, Milano e Amsterdam a Copenhaghen, a partire da soli 40,99 €”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)