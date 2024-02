Etihad Airways svela nuovi amenities per gli ospiti in tutte le cabine

Etihad Airways ha lanciato una nuova collezione di amenity kits and loungewear in collaborazione con la rinomata casa di design italiana Giorgio Armani e il luxury wellbeing brand ESPA. Inoltre, la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti ha introdotto una gamma di complimentary tote bags sui voli più lunghi in Economy.

“L’unione della raffinata eleganza di Giorgio Armani con la rinomata ospitalità emiratina di Etihad offrirà un’esperienza di volo senza precedenti per gli ospiti che volano in classe Residence, First e Business.

La nuova ed elegante gamma comprende amenity kits su misura per ogni cabina premium, oltre a lussuosi designer loungewear and slippers. L’offerta verrà progressivamente estesa sui voli a partire dalla fine di febbraio.

La partnership estende la pluripremiata collaborazione di Etihad con Armani/Casa, lanciata a bordo nel 2023 e che presenta stoviglie e arredi con marchio congiunto in tutta la classe Business di Etihad“, afferma Etihad.

Turky Al Hammadi, Head of Product and Hospitality, Etihad Airways, ha dichiarato: “Oltre ad offrire comodità, stile e lusso a bordo, i nostri ospiti porteranno a casa la propria co-branded Giorgio Armani amenity bag da utilizzare in viaggio o a casa. Queste borse ricercate sono disponibili in colori e stili da collezione, il che significa che i frequent flyer possono creare la propria collezione personale Giorgio Armani. Siamo inoltre molto orgogliosi di presentare ai nostri ospiti una gamma gratuita di tote bags eleganti e funzionali sui voli più lunghi in Economy. Queste borse non solo saranno un regalo pratico, ma ci aiuteranno a ridurre ulteriormente la plastica monouso”.

“I nuovi Business class amenity kits di Etihad, disegnati da Giorgio Armani, sono disponibili in due stili unisex: una pochette e un cubo. La pochette unisex in co-branding Giorgio Armani ed Etihad presenta “The Dunes”, una stampa dal design contemporaneo che trae ispirazione dalle sabbie ondulate dello splendido deserto di Liwa ad Abu Dhabi. L’iconica borsa a cubo presenta una comoda forma geometrica per un facile imballaggio e organizzazione in trolley, valigie o cassetti dell’armadio di casa. Dopo il volo, le borse possono essere utilizzate per riporre comodamente piccoli prodotti tecnologici, cavi o oggetti personali per comodità in viaggio.

Pensando al benessere del viaggio, i Business class kits presentano di prodotti di lusso per la cura della pelle di ESPA, oltre a comodi regali tra cui morbide pantofole, una visiera, tappi per le orecchie e un kit dentale da viaggio.

Gli ospiti che volano in The Residence, l’esclusiva three-room private suite di Etihad, e quelli in First Class riceveranno un’elegante borsa a portafoglio con marchio Giorgio Armani ed Etihad, uno dei più grandi amenity kits. Disponibile in quattro colori, la borsa è perfetta da utilizzare dopo il volo per trasportare documenti, tablet o anche un laptop da 13 pollici e sarà un accessorio ambito per tutti i viaggiatori alla moda.

La grande borsa è piena di gadget ESPA. Oltre a questi prodotti rinfrescanti, i regali includono pratiche mascherine, tappi per le orecchie e un kit dentale.

Ai The Residence and First Class guests verranno inoltre regalati indumenti da casa e pantofole Giorgio Armani ed Etihad su misura, splendidamente presentati nella grande borsa Giorgio Armani. Creata con tessuti lussuosi, la silhouette moderna di questo abbigliamento da casa alla moda è perfetta sia per rilassarsi che per dormire durante il volo e dopo il volo.

In Business Class, Etihad porta a bordo il design degli Emirati con il nuovo loungewear Etihad Business Class regalato a tutti gli ospiti sui voli a lunghissimo raggio superiori a nove ore. Le morbide pantofole completano il set.

Tenendo presente il benessere degli ospiti, Etihad ha collaborato con i pionieri dell’aromaterapia e del benessere ESPA per fornire prodotti di lusso per la cura della pelle per amenity kits e bagni premium in cabina”, prosegue Etihad.

“In Economy, gli ospiti sui voli di durata superiore alle sei ore vengono accolti con una borsa contenente i loro accessori essenziali per il volo, tra cui crema per le mani Beekman, visiera e tappi per le orecchie. La branded tote bag è un regalo utile per trasportare oggetti o acquisti futuri.

La borsa alla moda è disponibile in tre modelli da collezione con i tailfin designs dell’iconica livrea degli aerei di Etihad, comprese le livree speciali Greenliner e Manchester City.

Ogni borsa è realizzata con una bottiglia in PET da 500 ml recuperata dalla discarica. L’imballaggio degli inflight amenities nella borsa riutilizzabile rimuove inoltre ulteriore plastica monouso che normalmente verrebbe utilizzata per imballare gli articoli singolarmente”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)