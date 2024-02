Embraer e Eve: gli annunci di oggi al Singapore Airshow

Embraer e Scoot siglano accordo per Embraer Collaborative Inventory Planning

Embraer e Scoot, la filiale low cost di Singapore Airlines, hanno firmato un contratto per Embraer Collaborative Inventory Planning (ECIP), un programma su misura di gestione delle scorte di pezzi di ricambio consumabili, progettato per aiutare i clienti a ridurre i costi operativi ottimizzando i livelli di inventario. L’accordo ECIP, insieme al Pool Program che Scoot ha firmato in precedenza, fornirà un supporto completo per la flotta in arrivo di Scoot di nove E190-E2. La compagnia aerea sarà il primo cliente ECIP nella regione Asia-Pacifico.

Ng Chee Keong, Direttore operativo di Scoot, ha dichiarato: “La nostra continua collaborazione con Embraer testimonia il nostro impegno nel fornire prestazioni ottimali con la nuova flotta E190-E2. Poiché prevediamo l’arrivo del nostro primo jet Embraer nel prossimo futuro, questo accordo strategico contribuirà a garantire l’efficienza operativa”.

“L’ampia gamma di servizi di Embraer si basa sulla comprensione e sull’anticipazione delle esigenze dei nostri clienti delle compagnie aeree in un ambiente molto dinamico”, ha affermato Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support. “Ringraziamo Scoot per la fiducia riposta in noi mentre lavoriamo per le operazioni della loro flotta di E190-E2.”

Singapore è il centro dei servizi Embraer e supporta le operazioni nell’Asia – Pacifico. Oltre al personale con sede a Singapore, la Società dispone di un centro di distribuzione regionale all’interno della zona di libero scambio di Changi Airport. Il centro di distribuzione regionale fornisce supporto e fornitura di pezzi di ricambio 24 ore su 24 ai clienti Embraer da una posizione centralizzata all’interno della regione.

Eve Air Mobility nomina i fornitori per Wings and Pilot Controls

Eve Air Mobility (“Eve”) ha nominato due nuovi fornitori per i suoi electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft. Aciturri sarà responsabile dello sviluppo e della produzione di wing skins and spars, così come di leading and trailing edges dell’ala. Crouzet fornirà i pilot controls, in particolare l’inceptor (control stick). Entrambi i fornitori hanno firmato accordi che coprono il ciclo di vita dell’aeromobile, compresa la produzione di prototipi, il servizio post-vendita e il supporto operativo.

“La produzione del nostro primo prototipo è in corso e continuiamo a finalizzare accordi di fornitura con fornitori qualificati”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “Siamo stati molto determinati nello stabilire un forte rapporto di lavoro con ciascuno dei nostri fornitori. Aciturri e Crouzet sono riconosciuti per la qualità e il supporto eccezionali e non vediamo l’ora di lavorare con entrambe le società, mentre procediamo verso l’entrata in servizio nel 2026 e oltre”.

Aciturri ha una vasta esperienza nello sviluppo di aerostrutture per molteplici tipologie di aeromobili. Nello specifico, l’esperienza e la competenza dell’azienda nell’ingegneria e nella produzione sostenibile di aerostrutture per il segmento della mobilità aerea urbana hanno portato alla scelta di produrre l’ala per l’eVTOL di Eve. Aciturri è membro fondatore di Clean Aviation, l’iniziativa pubblico-privata di riferimento nell’UE per lo sviluppo di nuove tecnologie aeronautiche.

Crouzet produrrà e fornirà i pilot controls, in particolare l’inceptor, per l’eVTOL di Eve. L’azienda vanta oltre un secolo di esperienza ed è nota per la produzione di componenti meccatronici di alta qualità per numerosi settori tra cui quello aerospaziale, dei trasporti e dell’industria. L’inceptor dell’eVTOL sarà progettato ergonomicamente per garantire il comfort del pilota e fornire una risposta immediata agli input.

Questi nuovi fornitori si aggiungono a Garmin, Liebherr Aerospace e Intergalactic annunciati in ottobre, Nidec Aerospace LLC, una joint venture tra la giapponese Nidec Corporation e la brasiliana Embraer, BAE Systems e DUC Hélices Propellers annunciati al Paris Air Show la scorsa estate. Più recentemente, Eve ha aggiunto altri quattro fornitori, tra cui Thales, Honeywell, RECARO Aircraft Seating e FACC a gennaio.

L’eVTOL di Eve utilizza una lift+cruise configuration, con otto eliche dedicate per il volo verticale e ali fisse per volare in crociera, senza alcun cambiamento nella posizione di questi componenti durante il volo. L’ultimo concetto include un electric pusher alimentato da doppi motori elettrici che forniscono ridondanza di propulsione, garantendo allo stesso tempo prestazioni e sicurezza elevate. Pur offrendo numerosi vantaggi tra cui minori costi operativi, minor numero di parti, strutture e sistemi ottimizzati, è stato sviluppato per offrire una spinta efficiente con un basso livello di rumorosità.

A luglio la società ha annunciato che il suo primo impianto di produzione eVTOL sarà situato nella città di Taubaté, nello stato di San Paolo, in Brasile. L’azienda ha iniziato l’assemblaggio del suo primo prototipo di eVTOL su larga scala, che sarà seguito da una campagna di test nel 2024. L’eVTOL di Eve dovrebbe entrare in servizio nel 2026.

Eve Air Mobility e SkyScape annunciano il primo Urban ATM Agreement in Giappone

Eve Air Mobility (“Eve”) e SkyScape, una società giapponese di sviluppo e gestione di vertiport con sede a Osaka, in Giappone, hanno annunciato un accordo per utilizzare l’Eve Urban ATM (air traffic management) come parte dell’Advanced Air Mobility (AAM) concept of operations pubblicato dal governo giapponese. L’annuncio rende Skyscape il 13° Urban ATM customer e il sesto Urban ATM vertiport customer, mentre l’azienda continua a far crescere la propria attività a livello globale.

La soluzione software Urban ATM di Eve è un fattore chiave per l’implementazione efficiente e la scalabilità della Urban Air Mobility (UAM). La soluzione include il coordinamento del volo UAM, il supporto lato volo dell’automazione del vertiporto, la gestione del flusso dello spazio aereo e la gestione della conformità.

“Questo accordo rappresenta una pietra miliare per Eve poiché SkyScape diventa il nostro primo Urban ATM customer in Giappone, mentre continuiamo a far crescere il nostro portafoglio di vertiport customer in tutto il mondo”, ha affermato David Rottblatt, vice president of sales and government affairs at Eve Air Mobility. “Il Giappone è stato molto proattivo ed è leader globale nel perseguire la mobilità aerea urbana. La soluzione Urban ATM di Eve svolgerà un ruolo fondamentale nell’aiutare a trasportare i passeggeri eVTOL in modo rapido e sicuro nelle città densamente popolate del futuro”.

Come parte dell’accordo, le due società collaboreranno in diversi modi, tra cui la promozione dell’UAM in Giappone e il test e la sperimentazione del software Urban ATM, inclusa la raccolta e la condivisione dei dati. Le aziende lavoreranno insieme anche per presentare i test dell’eVTOL, la progettazione di vertiport, la certificazione operativa e il futuro sviluppo di operazioni autonome nelle sedi SkyScape, incluso il loro sito di ricerca nazionale pianificato noto come “Integrated Aviation Center” (IAC) quando verrà aperto in futuro.

(Ufficio Stampa Embraer)