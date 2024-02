Royal Brunei Airlines ordina quattro Boeing 787 Dreamliner

Boeing e Royal Brunei Airlines hanno annunciato oggi l’acquisto da parte della compagnia aerea di quattro 787 Dreamliner per rinnovare la sua flotta widebody. La scelta del 787-9 da parte di Royal Brunei Airlines supporta la strategia di crescita a lungo termine della compagnia aerea, gli obiettivi di sostenibilità e l’attenzione al comfort dei passeggeri.

“L’imminente arrivo del 787-9 Dreamliner simboleggia un coraggioso passo avanti nel nostro continuo viaggio verso l’innovazione e l’eccellenza”, ha affermato Sabirin bin Haji Abdul Hamid, CEO di Royal Brunei Airlines. “Royal Brunei Airlines ha operato il 787-8 negli ultimi 10 anni e questo ordine ci garantirà di continuare con un prodotto che i nostri clienti hanno imparato ad apprezzare. Nel nostro costante sforzo per offrire un servizio senza pari abbinato ai più alti standard di sicurezza ai nostri ospiti, la nuova flotta ci consentirà di attingere a nuove aree di crescita, rafforzando la nostra attrattiva sul mercato e permettendoci di offrire un’esperienza di viaggio superiore ai nostri ospiti”.

Royal Brunei Airlines è stata la prima compagnia aerea del sud-est asiatico a volare con il 787 Dreamliner più di dieci anni fa. Con questo ordine per il 787-9, che è stato finalizzato a febbraio, la compagnia aerea può trasportare più passeggeri e merci più lontano, operando in modo più efficiente.

“Rinnovando il suo investimento nel 787 Dreamliner, Royal Brunei Airlines continuerà a collegare il Brunei con il mondo offrendo al tempo stesso il servizio e il comfort tipici del vettore”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Il 787-9 offrirà la versatilità, l’efficienza e l’autonomia che Royal Brunei Airlines desidera per perseguire crescenti opportunità di viaggio aereo e turismo”.

Royal Brunei Airlines opera attualmente cinque 787-8, servendo destinazioni in Asia, Australia, Medio Oriente e Regno Unito. Il 787-9, che può trasportare quasi il 20% di passeggeri in più rispetto al 787-8 e può volare per 14.010 km (7.565 miglia nautiche), supporterà le crescenti esigenze di capacità del vettore su queste rotte a medio e lungo raggio.

Il Commercial Market Outlook 2023 di Boeing prevede una crescita annua della flotta del 6,9% e quasi 4.300 aerei saranno consegnati nel Sud-Est asiatico nei prossimi 20 anni. L’ultimo ordine di Royal Brunei Airlines evidenzia la crescente domanda di widebody nel sud-est asiatico.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)