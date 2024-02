Pilatus Aircraft chiude un Financial Year 2023 di successo

Pilatus Aircraft informa: “L’anno finanziario 2023 è stato caratterizzato da grandi successi per Pilatus. Grazie alla domanda elevata e ininterrotta, sono stati consegnati 148 aerei nonostante le continue sfide dell’ambiente operativo. Con un fatturato totale di 1,478 miliardi di franchi svizzeri, un utile operativo di 240 milioni di franchi svizzeri e nuovi ordini per un valore di 1,513 miliardi di franchi svizzeri, Pilatus ha chiuso l’anno scorso con risultati record.

Rispetto al 2022, che è stato già un anno di grande successo, Pilatus ha ottenuto un aumento delle vendite del 10% e ha aumentato il suo utile operativo del 6%. Anche il numero totale delle consegne di aerei è impressionante: complessivamente, lo scorso anno sono stati consegnati ai clienti 47 PC-24 e 101 PC-12.

In Government Aviation, Pilatus ha concluso con successo un follow-up deal con la Spanish Air Force, che è andato avanti con l’acquisto di altri 16 PC-21. A maggio, il 2.000esimo PC-12 è stato consegnato al cliente di lunga data PlaneSense e in ottobre Pilatus ha celebrato il lancio del nuovo PC-24, con payload e range aumentati.

Oltre a questi momenti salienti dell’anno trascorso, Pilatus ha dovuto fare i conti anche con alcune turbolenze: i continui problemi della supply chain e le strozzature nell’approvvigionamento hanno avuto un impatto negativo sulla produzione”.

Nel complesso, Hansueli Loosli, Chairman of the Board of Directors of Pilatus, è molto positivo riguardo all’anno trascorso: “Abbiamo investito molto nel 2023: in prodotti, personale, crescita, infrastrutture, digitalizzazione, sempre con costante attenzione alle esigenze dei nostri clienti”.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, aggiunge: “Questi risultati impressionanti costituiranno la base per un futuro promettente, di successo e sostenibile”.

“Pilatus ha registrato un aumento non solo in termini di fatturato, ma anche nel numero dei dipendenti: grazie alla crescita significativa, alla fine dello scorso anno Pilatus impiegava 2.848 dipendenti. Ciò la dice lunga sulla qualità e sulla reputazione dell’azienda come datore di lavoro. Le condizioni di lavoro di Pilatus sono state aggiornate con sostanziali miglioramenti per quanto riguarda salario, ferie e previdenza.

Per aumentare la propria capacità produttiva, Pilatus ha deciso all’inizio dell’anno di procedere con l’acquisizione graduale di tutti i circa 230 dipendenti e dei macchinari i RUAG Aerostructures Schweiz AG nella sede di Emmen. Nel dicembre 2023 Pilatus ha acquisito anche i servizi di vendita e manutenzione di Aero Center Epps, precedentemente un independent sales center con sede ad Atlanta. In questo modo Pilatus continuerà a garantire un’assistenza di prima classe ai propri clienti sulla costa orientale degli Stati Uniti.

Oltre a concentrarsi sull’apertura di nuovi mercati di vendita, sullo sviluppo continuo dei prodotti e sulla piena soddisfazione delle esigenze dei clienti, Pilatus continuerà a investire nelle infrastrutture fino al 2024, sempre tenendo presente la sostenibilità. Oltre al previsto ampliamento del logistic building, è particolarmente degno di nota il nuovo maintenance hangar attualmente in costruzione. Con il suo impianto fotovoltaico su tutta la superficie, l’utilizzo delle acque sotterranee per il raffreddamento, il riscaldamento e l’energia di processo e la costruzione con legno svizzero, Pilatus continua a ridurre le proprie emissioni di CO2 impegnandosi al tempo stesso in una strategia di sostenibilità e a favore della Svizzera come sede economica”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)