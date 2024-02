KLM annuncia il 2024 summer schedule

KLM servirà 155 destinazioni quest’estate; 92 in Europa e 63 intercontinentali. KLM aumenterà la available seat capacity di circa il 7% rispetto all’estate 2023, quasi eguagliando i livelli pre-Covid. L’orario estivo inizia il 31 marzo 2024 e dura fino al 26 ottobre 2024.

KLM aumenterà la frequenza dei voli verso varie destinazioni intercontinentali.

“Opereremo più voli per Jakarta in combinazione con Kuala Lumpur e per Denpasar in combinazione con Singapore. KLM ha ripreso i voli diretti per Osaka e riprenderà il servizio giornaliero per Tokyo Narita. La frequenza dei voli verrà aumentata anche verso Taipei, Hong Kong, Montreal, Toronto e Los Angeles. La capacità verso le destinazioni del Nord America è attualmente superiore ai livelli del 2019. Queste frequenze variabili fanno parte di un processo continuo attraverso il quale adattiamo la nostra rete alle condizioni del mercato, tenendo conto degli aerei e della manodopera disponibili.

KLM riprenderà il servizio giornaliero per Tel Aviv da lunedì 1 aprile. Questo servizio sarà operato con scalo a Larnaca almeno fino al 19 maggio. KLM sta monitorando attentamente la situazione della sicurezza in Israele”, afferma KLM.

“In Europa, KLM aumenterà la frequenza dei voli verso varie destinazioni quest’estate. In Scandinavia, KLM opererà un servizio giornaliero per Billund (Danimarca) e Stavanger (Norvegia). In Gran Bretagna la frequenza dei voli sarà aumentata verso Edimburgo, Newcastle, Glasgow e Southampton.

Come avvenuto quest’inverno, KLM continuerà a servire Marsiglia in estate e opererà un servizio giornaliero per Nizza. In Polonia, la frequenza sarà aumentata a Cracovia, Danzica e Wroclaw. Quest’estate KLM aumenterà anche la frequenza dei voli per Praga (Repubblica Ceca).

In Italia, KLM aumenterà la frequenza verso Bologna, Firenze e Genova“, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)