Emirates espanderà il suo South American network con il lancio dei servizi per Bogotà dal 3 giugno

Emirates ha annunciato oggi che lancerà un nuovo servizio giornaliero da Dubai alla capitale colombiana, Bogotá, a partire dal 3 giugno.

“Oltre a collegare la Colombia con gli Emirati Arabi Uniti, i nuovi servizi stabiliranno uno storico collegamento tra la regione del Medio Oriente e la parte settentrionale del continente sudamericano. L’ingresso di Emirates a Bogotà espanderà la sua rete sudamericana a quattro gateway, integrando i suoi servizi di linea per San Paolo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. L’ultima destinazione migliorerà anche le operazioni della compagnia aerea nelle Americhe, per servire ora 19 punti negli Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Argentina e Colombia.

I servizi giornalieri collegheranno Dubai e Bogotà via Miami, con Emirates destinata a diventare la prima compagnia aerea a offrire una serie di servizi premium sulla popolare rotta tra il sud della Florida e la Colombia”, afferma Emirates.

Commentando il lancio della nuova rotta e destinazione, Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha dichiarato: “Desideravamo da tempo servire la Colombia e l’aggiunta di Bogotá alla nostra rete fa parte della nostra strategia per fornire una migliore connettività, espandere opzioni e scelta per i viaggiatori e fornire esperienze premium senza precedenti a terra e in volo. Il lancio delle nostre operazioni quotidiane nella dinamica capitale della Colombia sottolinea anche il nostro profondo impegno nei confronti del Sud America ed è pronto a favorire maggiori opportunità di viaggi d’affari e di piacere per i clienti.

C’è un’enorme richiesta di viaggi da e per Bogotà e non vediamo l’ora che i clienti possano sperimentare i prodotti e i servizi firmati Emirates sui voli tra Bogotà e Dubai, nonché tra Bogotà e Miami. Desideriamo ringraziare tutte le autorità coinvolte per aver sostenuto i nostri piani e aver reso possibile questo nuovo percorso. Non vediamo l’ora di aggiungere valore alle nuove comunità servite e di costruire nuove partnership per promuovere il turismo e il commercio”.

“I voli giornalieri per Bogotá, la seconda città del Sud America per popolazione, contribuiranno a soddisfare la forte e crescente domanda di viaggi aerei tra la Colombia e gli Emirati Arabi Uniti, nonché tra la Colombia e numerose destinazioni della rete globale di Emirates oltre Dubai che non sono servito direttamente da Bogotà. Fornirà inoltre voli convenienti tra Bogotá e Miami, consentendo ai viaggiatori di volare tra le due città con uno stile e un comfort senza precedenti. A causa dell’altitudine elevata della città di Bogotà, non è possibile effettuare un volo diretto da Dubai, ritenendo necessario uno scalo. Miami è stata scelta per i suoi legami turistici e commerciali con Bogotà.

I passeggeri dei voli in entrambe le direzioni tra Dubai e Bogotà devono soddisfare le norme di ingresso per gli Stati Uniti ed essere in possesso dei documenti richiesti, a causa delle procedure di immigrazione a Miami. I cittadini colombiani e degli Emirati Arabi Uniti possono godere dell’ingresso senza visto per un massimo di 90 giorni rispettivamente a Dubai e Bogotà, grazie agli accordi reciproci sui visti in vigore tra i due paesi.

I biglietti per Bogotà saranno in vendita oggi per i voli a partire dal 3 giugno e potranno essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates o tramite agenti di viaggio”, prosegue Emirates.

“Mentre si prevede che Dubai sarà la destinazione finale per la maggior parte dei viaggiatori sulla rotta Bogotá-Dubai, altre destinazioni ambite per i viaggiatori includono la Cina continentale e Hong Kong, Bangkok, Singapore, Johannesburg, Il Cairo e Delhi. I voli Bogotá-Dubai sono opportunamente programmati per fornire connettività senza interruzioni se si viaggia da Dubai.

I voli Emirates faciliteranno inoltre comodi collegamenti in entrata a Bogotà attraverso Dubai da 78 destinazioni della sua vasta rete e genereranno nuovi flussi di passeggeri a Bogotà da mercati ad alta crescita come Emirati Arabi Uniti, India, Cina, il Medio Oriente più ampio, Estremo Oriente e Australasia”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)