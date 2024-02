News Brevi – 21.02.2024

AERONAUTICA MILITARE: TERMINATO IL CORSO SERE AL 16° STORMO “PROTEZIONE DELLE FORZE” – Dal 4 al 16 febbraio, presso le aree addestrative del 16° Stormo “Protezione delle Forze” di Martina Franca (TA), 18 frequentatori tra personale navigante, operatori di bordo, operatori FARP e Fucilieri dell’Aria, provenienti da vari reparti dell’Aeronautica Militare hanno partecipato al corso SERE (Survival, Evasion, Resistance and Extraction). L’attività, organizzata dal Gruppo Addestramento STO/FP (Survive To Operate/Force Protection), polo nazionale di addestramento e formazione aeronautico nel settore della Force Protection for Air Operations, si è svolta con la supervisione del Comando Forze di Mobilità e Supporto, Reparto sovraordinato allo Stormo. L’evento addestrativo ha comportato un notevole impegno logistico e un grande sforzo organizzativo che ha coinvolto l’intero Stormo e, nella fase finale, anche altro personale in supporto proveniente da diversi Reparti, oltre agli elicotteri HH-139 forniti dal 84° Centro S.A.R. (Search and Rescue) di Gioia del Colle appartenente al 15° Stormo di Cervia. In tale contesto, gli istruttori e formatori SERE, unitamente ad altro personale altamente qualificato del 16° Stormo, hanno trasferito ai frequentatori le nozioni necessarie a fronteggiare le diverse e possibili situazioni d’isolamento e di resistenza all’interrogatorio, seguite da un intenso addestramento – incluse attività di “river crossing“, “mountain climbing” e marce topografiche tattiche – volto a fornire le conoscenze indispensabili alla sopravvivenza in ambiente ostile, fino al recupero del personale in difficoltà, secondo i più elevati standard didattico/addestrativi. I Corsi SERE, eccellenza addestrativa espressa dall’Aeronautica Militare, offrono un’occasione preziosa di interazione e mantenimento delle capacità operative combat e combat support nonché un momento di crescita e acquisizione di capacità survive to operate per i frequentatori (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES LANCIA “EMIRATES BEAUTY HUB” – Emirates informa: “Emirates Beauty Hub a Dubai è stata un’aggiunta popolare ai numerosi vantaggi in termini di stile di vita offerti all’equipaggio di cabina Emirates, con masterclass in corso, collaborazioni con i marchi e consulenze disponibili su base gratuita. Recentemente, l’equipaggio di cabina di Emirates ha ricevuto un corso di perfezionamento gratuito sulla cura della pelle e sul trucco con truccatori professionisti e prodotti Dior. Nell’ambito del continuo investimento nell’esperienza di livello mondiale dell’equipaggio di cabina Emirates, Emirates Beauty Hub è aperto 5 giorni a settimana e serve oltre 21.000 membri dell’equipaggio di cabina con sede a Dubai. Oltre a consentire a tutte le reclute di rappresentare al meglio l’iconico marchio Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo offre al personale di cabina l’opportunità di viaggiare in oltre 150 città in 85 paesi. L’equipaggio di cabina di Emirates gode di una vasta gamma di vantaggi di livello mondiale, tra cui uno stipendio esentasse, soggiorni in hotel, alloggio gratuito, trasporto da e per il lavoro, copertura assicurativa medica, sulla vita e dentale e voli scontati per l’equipaggio di cabina e la sua famiglia e i suoi familiari. amici, tra molti altri. Emirates sta reclutando attivamente personale di cabina da tutto il mondo. Per gli aspiranti membri dell’equipaggio di cabina Emirates, consultare il sito www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew per i dettagli e gli orari delle giornate aperte nella propria città o paese”.

DICHIARAZIONE QANTAS SULLO SLOT SYSTEM DELL’AEROPORTO DI SYDNEY – Qantas informa: “Qantas accoglie con favore le riforme al sistema di gestione degli slot presso l’aeroporto di Sydney annunciate dal governo federale. Qualsiasi miglioramento dell’efficienza del sistema degli slot a Sydney andrà a beneficio dei viaggiatori e avrà un impatto positivo sugli aeroporti di tutto il paese, che sono stati colpiti dalle inefficienze di Sydney. Migliorerà inoltre i collegamenti di trasporto con la regione del Nuovo Galles del Sud e aiuterà i clienti a raggiungere le loro destinazioni più rapidamente nelle giornate di maltempo. Una maggiore trasparenza nello slot system è un passo positivo che aiuterà a chiarire i recenti dibattiti pubblici su come funziona il sistema”.

QANTAS ANNUNCIA IL NUOVO CHAIRMAN – Qantas annuncia oggi due nuovi board members, incluso un nuovo Chairman, come parte del suo continuo rinnovamento. John Mullen entrerà a far parte del Board di Qantas dal 1° luglio 2024 in qualità di Non-Executive Director and Chairman Elect, e assumerà il ruolo di Chairman in vista dell’assemblea generale annuale prevista per ottobre. Nora Scheinkestel entrerà a far parte del Board dal 1° marzo 2024 in qualità di Non-Executive Director and Chair of the Remuneration Committee”.

QANTAS RADDOPPIA CON L’ULTIMA OFFERTA FREQUENT FLYER – Qantas informa: “A partire da oggi, per i prossimi sette giorni (fino alle 23:59 del 27 febbraio 2024 AEDT), ai membri che prenotano qualsiasi volo Qantas (operato da Qantas e con un numero di volo QF) sul network regionale, domestico o internazionale della compagnia aerea, verrà offerta una scelta di raddoppiare gli Status Credits o raddoppiare i Qantas Points. I Frequent Flyer possono registrarsi tramite l’App Qantas e prenotare tutti i voli che desiderano attraverso l’offerta per viaggiare dal 28 febbraio 2024 al 14 febbraio 2025. Le Double Status Credits offers sono particolarmente popolari tra i frequent flyer perché gli Status Credits di solito possono essere guadagnati solo volando (o raggiungendo il Green Tier) e consentono ai membri di passare ai Qantas Status tiers: Silver, Gold, Platinum e Platinum One”.

ICAO: INCREMENTARE IL SUPPORTO PER LE VITTIME DI INCINDETI AEREI – In occasione dell’International Day Commemorating Air Crash Victims and their Families, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La sicurezza è ed è sempre stata la massima priorità per l’aviazione e per l’ICAO. Ciò ha portato a notevoli progressi compiuti dal trasporto aereo internazionale nel corso dei decenni del suo sviluppo. Tuttavia, nonostante questi progressi, gli incidenti aerei rimangono un promemoria che fa riflettere sulla persistente necessità di continuare a progredire verso il nostro obiettivo di mortalità zero. L’ICAO Council ha istituito il 20 febbraio come International Day Commemorating Air Crash Victims and their Families, in coordinamento con le associazioni rappresentative delle vittime e delle loro famiglie, per fornire ai governi e all’industria un promemoria annuale dell’onere che spetta loro di migliorare l’assistenza, le risorse e le cure tempestive e informazioni complete di cui hanno bisogno le vittime di incidenti e i loro cari in circostanze così tragiche. Nell’ambito dei nostri continui sforzi per aumentare la consapevolezza su questo importante argomento, il secondo symposium on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families (AAAVF) si terrà nel Regno dei Paesi Bassi nel novembre di quest’anno”.

SKYTEAM OFFRE UN NETWORK DI 750 LOUNGE AEROPORTUALI – SkyTeam informa: “SkyTeam e i suoi membri offrono una rete di oltre 750 lounge aeroportuali, incluse 6 lounge SkyTeam, tutte pronte ad offrirti un caloroso benvenuto. Le nostre lounge brandizzate sono situate a Dubai, Istanbul, Sydney, Santiago del Cile, San Paolo e Vancouver. Le lounge SkyTeam sono progettate pensando alla sostenibilità, utilizzando tecnologie intelligenti per risparmiare energia e acqua e misure per ridurre gli sprechi. I membri SkyTeam Elite Plus e un ospite possono utilizzare la lounge quando volano a livello internazionale in qualsiasi classe su voli operati da membri SkyTeam o quando effettuano una coincidenza lo stesso giorno a/da un volo operato da membri SkyTeam. Potrai usufruire dell’accesso alla lounge come cliente First o Business Class che vola con le compagnie aeree membri di SkyTeam. Lo strumento Lounge Finder di SkyTeam ti consente di sapere quale lounge puoi utilizzare. SkyTeam ti mantiene connesso ad ogni passo, con la connessione Wi-Fi ad alta velocità gratuita nelle sue lounge. Troverai anche facile rimanere a piena potenza, grazie alle numerose prese di corrente”.

GE AEROSPACE STABILIRA’ UNA “SMART FACTORY” ALLA SINGAPORE AIRCRAFT ENGINE REPAIR FACILITY – GE Aerospace ha annunciato oggi l’investimento di 11 milioni di dollari (15 milioni di SGD) per trasformare la sua Singapore aircraft engine repair facility in una state-of-the-art ‘Smart Factory’ che rivoluzionerà la riparazione dei motori e amplierà le competenze della forza lavoro per supportare nuove tecnologie. In collaborazione con il Singapore Economic Development Board (EDB), GE Aerospace introdurrà tecnologie e processi all’avanguardia nelle operazioni dell’azienda presso il Seletar Aerospace Park per soddisfare la crescente crescita della domanda di componenti, mantenendo al contempo un’elevata qualità. Una volta completate, le nuove tecnologie verranno sfruttate anche per due stabilimenti nel Loyang Industrial Park. “Il nostro investimento nella Smart Factory rappresenta il prossimo capitolo della nostra partnership di lunga data con il Singapore Economic Development Board”, ha affermato Russell Stokes, President and Chief Executive Officer, Commercial Engines and Services, GE Aerospace. “Questa struttura sosterrà l’obiettivo economico più ampio del governo di creare posti di lavoro, portando al contempo la nostra innovazione e competitività nel mercato MRO globale a un nuovo livello”. Lo stabilimento di Singapore di GE Aerospace è stato il primo al mondo a implementare una nuova tecnologia di produzione additiva per la riparazione di commercial jet engine airfoil components. La Smart Factory amplierà queste tecnologie e processi additivi focalizzati prima sugli high pressure compressor (HPC) airfoils per GEnx engines, seguiti dai motori CFM LEAP. In seguito le tecnologie verranno sfruttate su altri modelli di motore, tra cui CFM56 e CF34. Singapore è la sede più grande di GE Aerospace per la manutenzione dei componenti dei motori, rappresenta oltre il 60% dei suoi volumi di riparazione globali e impiega più di 2.000 persone in tre stabilimenti. Altre strutture nella regione includono Systems Facility in Australia, MRO for LEAP engines services in Malaysia, On-wing Support in South Korea, Pune multi-modal manufacturing facility in India. CFM è un 50/50 joint business tra GE e Safran Aircraft Engines.

LA NORVEGIA RICEVE IL PRIMO C-130J SUPER HERCULES CON BLOCK 8.1 UPGRADE – Lockheed Martin ha consegnato il primo di quattro C-130J-30 Super Hercules tactical airlifters con Block 8.1 upgrade alla Royal Norwegian Air Force (RNoAF), offrendo capacità avanzate e una maggiore interoperabilità del Super Hercules nella regione nordica e in tutta Europa. La RNoAF opera una flotta di C-130J-30 e ha ricevuto la sua flotta Super Hercules tra il 2008 e il 2012. Lockheed Martin sta installando l’upgrade Block 8.1 su questi velivoli nel suo sito a Greenville, nella Carolina del Sud. “La flotta norvegese di C-130J-30 è una risorsa nazionale con una portata e un impatto regionali straordinari, in grado di supportare missioni critiche con la NATO, l’Unione Europea e i partner globali di Super Hercules”, ha affermato Danya Trent, vice president of International Programs for the Air Mobility & Maritime Missions line of business at Lockheed Martin. “Con l’aumento delle esigenze di sicurezza, la flotta C-130J-30 della Royal Norwegian Air Force deve essere sempre pronta a supportare qualsiasi esigenza di missione. Il Block 8.1 upgrade garantisce che la flotta norvegese di Super Hercules sia pronta per la missione in qualsiasi momento, offrendo range, protezione e connessione senza precedenti”. L’aggiornamento Block 8.1 contiene espansioni software e hardware che offrono una maggiore portata globale, navigazione migliorata e capacità difensive aggiuntive. Il C-130J Super Hercules Joint User Group (JUG) guida il programma di aggiornamento in corso. Il Block 8.1 è ora lo standard per tutti i nuovi modelli di produzione di Super Hercules e gli operatori includono/includeranno: U.S. Air Force, Marine Corps and Coast Guard, Australia, France, Germany and New Zealand. Il Super Hercules è la scelta mondiale nel trasporto aereo tattico, servendo 26 operatori in 22 nazioni. Ad oggi, più di 540 C-130J sono stati consegnati e certificati da oltre 20 autorità di aeronavigabilità, con la flotta globale di Super Hercules che ha raggiunto quasi 3 milioni di ore di volo.

BAE SYSTEMS ANNUNCIA I RISULTATI DELL’INTERO ANNO – BAE Systems ha annunciato i risultati dell’intero anno per il 2023. “Abbiamo ottenuto ottime prestazioni operative e finanziarie nel 2023 e sono estremamente orgoglioso del modo in cui il nostro personale ha fornito attrezzature e servizi all’avanguardia ai nostri clienti, collaborando con i partner di tutta la nostra catena di fornitura. Le nostre prestazioni, combinate con la nostra presenza globale e il record di ordini ricevuti, significano che siamo ben posizionati per una crescita sostenuta nei prossimi anni. Continueremo a portare avanti il business, investendo in nuove tecnologie, strutture e nel nostro personale. Ciò ci aiuterà a soddisfare il nostro portafoglio ordini e a garantire che i nostri clienti governativi rimangano all’avanguardia in un mondo incerto, offrendo allo stesso tempo maggiore valore ai nostri azionisti e alle comunità in cui operiamo”, afferma Charles Woodburn, Chief Executive.

FOKKER SERVICES GROUP DIVENTA EMBRAER AUTHORIZED SERVICE CENTER – Fokker Services Asia (una filiale di Fokker Services Group) ed Embraer hanno annunciato oggi la firma di un memorandum d’intesa. Questo protocollo d’intesa pone la struttura di Fokker Services Group Asia a Seletar, Singapore, sulla buona strada per diventare un centro di assistenza autorizzato per la famiglia E-Jets di prima generazione di Embraer, supportando la presenza in costante crescita di Embraer nella regione Asia del Pacifico. Il protocollo d’intesa apre la strada alla certificazione di Fokker Services Asia come centro di assistenza autorizzato di Embraer. Le due società intendono stipulare un accordo definitivo nella prima metà del 2024, a seguito del quale Fokker Services Asia avrà il timbro di approvazione da parte di Embraer per condurre servizi di manutenzione sulla famiglia di E-Jet di prima generazione. L’annuncio è tempestivo per Fokker Services Asia, poiché la prospettiva di ottenere una certificazione da Embraer costituisce un’altra pietra miliare nei suoi sforzi per attrezzare le sue strutture asiatiche per l’implementazione dei servizi MRO completi di Embraer, dopo la precedente certificazione da CASA (Australia) in Agosto 2023 per l’E190 con registrazione australiana. “Siamo molto lieti di collaborare con Fokker Services Asia per espandere la nostra presenza di MRO in Asia. Embraer è cresciuta nella regione Asia-Pacifico durante l’ultimo anno ed è molto importante continuare ad espandere la nostra capacità, potenzialità e presenza per portare valore per i nostri clienti” afferma Frank Stevens, Vice Presidente MRO Services, Embraer Services and Support. Parallelamente, Thomas Kennedy, amministratore delegato di Fokker Services Asia, ha espresso la sua soddisfazione per questo protocollo d’intesa affermando: “In quanto centro di assistenza autorizzato e in possesso di certificazioni da parte dei principali enti regolatori dell’aviazione nella regione, siamo orgogliosi di stabilire formalmente una linea completamente nuova di lavoro per la manutenzione completa degli aerei Embraer”.