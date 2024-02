Il Phenom 300 di Embraer si conferma come world’s best-selling light jet

Embraer ha annunciato oggi che la sua industry-leading Phenom 300 series, ha mantenuto il suo status di world’s best-selling light jet per 12 anni consecutivi, ottenendo anche il record di twinjet più venduto per il quarto anno consecutivo, secondo i dati diffusi dalla General Aviation Manufacturers Association (GAMA). Per raggiungere questo traguardo, la società ha consegnato 63 velivoli Phenom 300 series nel corso del 2023.

“A dimostrazione dell’impegno di Embraer per l’innovazione e l’eccellenza, la Phenom 300 series è il business jet di maggior successo degli ultimi dieci anni, avendo accumulato più di 730 consegne in tutto il mondo e operando in 40 paesi. Con oltre 2 milioni di ore di volo registrate, il Phenom 300 è recentemente diventato l’aereo più volato negli Stati Uniti, con oltre 360.000 voli in un periodo di 12 mesi”, afferma Embraer.

“La Phenom 300 series continua a dimostrare l’impegno di Embraer nel fornire la migliore esperienza nella business aviation”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Per più di un decennio, l’aereo ha ottenuto un meritato riconoscimento e continua a eccellere in termini di performance, tecnologia, comfort e supporto. Con la nostra continua dedizione ai nostri clienti fedeli, continueremo a sviluppare il programma in base al feedback dei clienti, alle tendenze del settore e alle nuove tecnologie”.

“Più recentemente, Embraer ha annunciato una nuova autothrottle feature che sarà disponibile per il Phenom 300E. La funzionalità opzionale è destinata a migliorare il single-pilot-friendly cockpit, che include l’avanzato Prodigy Touch basato su Garmin G3000, migliorando ulteriormente le capacità operative dell’aereo.

Essendo il light jet più veloce in produzione, il Phenom 300E ha una high-speed cruise di 464 nodi e un five-occupant range di 2.010 miglia nautiche (3.724 km) con NBAA IFR reserves.

Inoltre, l’aereo offre un’avionica senza eguali, tra cui il Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS), il primo ad essere sviluppato e certificato nella busimess aviation, nonché Coupled Go-Around, Emergency Descent Mode (EDM) e altro ancora”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)