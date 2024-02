Qantas Group: l’utile nel primo semestre supporta i continui investimenti

Qantas Group ha continuato a investire in clienti e nuovi aeromobili, supportato da un Underlying Profit Before Tax di 1,25 miliardi di dollari per la prima metà del FY24.

I guadagni sono stati inferiori del 13% rispetto allo stesso periodo del FY23, poiché le tariffe e la capacità hanno continuato a normalizzarsi.

Il totale dei voli è aumentato del 25% su ASK basis e il Gruppo ha trasportato 3,3 milioni di passeggeri in più rispetto al primo semestre 2023.

La domanda di viaggi rimane forte in tutti i settori, con il tempo libero che continua a primeggiare e i viaggi d’affari che si avvicinano ai livelli pre-COVID.

Qantas Group ha annunciato oggi diversi importanti investimenti per i clienti, tra cui la rivelazione degli interni del suo nuovo aereo A220, l’implementazione accelerata del Wi-Fi sui voli internazionali e un importante aggiornamento delle piattaforme digitali.

Il Gruppo continua a investire molto nelle persone, nel reclutamento e nella formazione. I nuovi aeromobili rappresentano una significativa opportunità di carriera e sono un fattore chiave di promozioni e investimenti in nuove competenze.

Come riconoscimento per gli sforzi del suo personale, circa 24.000 dipendenti non dirigenti riceveranno un $500 staff travel voucher da utilizzare per tariffe standby già fortemente scontate disponibili per i dipendenti, familiari e amici del Gruppo.

Vanessa Hudson, CEO di Qantas Group, ha dichiarato: “Sappiamo che milioni di australiani fanno affidamento su di noi e abbiamo ascoltato il loro feedback forte e chiaro. C’è molto lavoro da fare per aumentare i nostri livelli di servizio e i primi segnali sono davvero positivi. I nostri punteggi di soddisfazione dei clienti sono migliorati notevolmente da dicembre e abbiamo in programma ulteriori miglioramenti del servizio e del prodotto. Avere la forza finanziaria per continuare a investire è fondamentale, e questo rende così importante la forte performance che tutte le business unit hanno ottenuto nel primo semestre. Voglio ringraziare i nostri clienti e i nostri partner per il loro supporto, mentre continuiamo a lavorare per rendere Qantas Group un’organizzazione di cui tutti siano orgogliosi. Dobbiamo fornire un servizio costantemente migliore per avere successo a lungo termine, ed è su questo che ci concentriamo”.

Qantas Domestic ha aumentato i suoi voli del 5% nel primo semestre 2024, in risposta alla continua ripresa dei viaggi d’affari, mentre la domanda premium nel settore leisure e delle risorse è rimasta forte. La quota di mercato è stata mantenuta e la soddisfazione dei clienti è aumentata notevolmente da dicembre in poi.

Un numero maggiore di voli ha comportato un aumento dei ricavi di circa il 3%, tuttavia il calo delle tariffe è stato un fattore determinante nell’Underlying EBIT di Qantas Domestic, in calo del 18%, a 641 milioni di dollari, rispetto al primo semestre 2023.

Qantas International ha aumentato la sua capacità del 39% nel primo semestre 2024, quando un ulteriore A380 è tornato a volare ed un nuovo Boeing 787 è entrato in servizio. Tutte le rotte pre-COVID sono state riavviate e ne sono state annunciate di nuove, inclusa la rotta Perth-Parigi. Il costo unitario è diminuito poiché le economie di scala sono migliorate grazie all’aumento dei voli.

I voli internazionali di Jetstar sono aumentati del 38% rispetto al primo semestre 2023, che includeva nuove rotte come Melbourne-Fiji e Brisbane-Tokyo.

Questa capacità aggiuntiva, combinata con una forte domanda per il tempo libero e un miglioramento materiale dell’affidabilità operativa, ha portato ad un aumento dell’Underlying EBIT a 150 milioni di dollari, anche se le tariffe sono state moderate.

La Domestic freight performance è rimasta sostanzialmente stabile, sostenuta dalla forza dell’e-commerce e dalla modernizzazione della flotta Qantas Freight. Al contrario, la international freight performance è diminuita in modo significativo, poiché i fattori macroeconomici hanno pesato sulla domanda e la capacità è aumentata sulle rotte chiave; nel complesso, i freight revenue sono diminuiti di circa 200 milioni di dollari, ma i rendimenti sono rimasti di circa il 150% superiori ai livelli pre-COVID.

I cambiamenti nel freight market sono stati il principale fattore di un calo del 31% dell’Underlying EBIT per Qantas International (incluso Freight).

Il Gruppo ha preso in consegna otto new and mid-life aircraft durante il primo semestre 2024, mentre il programma di rinnovo della flotta accelera. Si prevede l’arrivo di altri 14 aerei nel corso del 2H24. Di seguito sono riportati gli aggiornamenti chiave sul piano complessivo della flotta del Gruppo:

Altri 8 A321XLR sono stati assegnati a Qantas Domestic dall’attuale ordine Airbus del Gruppo. Sale così a 28 il numero totale di aerei di questo tipo assegnati a Qantas Domestic come parte della progressiva sostituzione della sua flotta 737.

Altri quattro mid-life A319 sono stati acquistati per Network Aviation e avranno sede in WA per contribuire a soddisfare la domanda del settore delle risorse. Si prevede che questi aeromobili aggiuntivi arriveranno progressivamente durante il 2024, portando la flotta a nove.

I ritardi nella produzione hanno influenzato le date di consegna del primo A321XLR per Qantas Domestic di tre mesi fino all’inizio del 2025 e dell’A350 per Qantas International (e Project Sunrise) di circa sei mesi fino alla metà del 2026.

Gli A321LR consegnati a Jetstar stanno ottenendo un miglioramento del 20% nel consumo di carburante per posto, contribuendo a un miglioramento del costo unitario del 12% rispetto ai vecchi A320 che sostituiscono. Ciò contribuisce a raggiungere l’obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni del Gruppo del 25% entro il 2030.

Il Gruppo ha chiuso il semestre con 9,2 miliardi di dollari di liquidità.

Il Gruppo sta riscontrando una forte domanda di viaggi in tutto il portafoglio. Si prevede che i ricavi unitari rimarranno stabili per il mercato domestico e continueranno a normalizzarsi per quello internazionale, con il ripristino della capacità del mercato.

Qantas Group ha rivelato cosa possono aspettarsi i clienti dai suoi Airbus A220 quando i nuovi aerei inizieranno a volare commercialmente il mese prossimo, come parte di un programma di investimenti multimiliardari nei prossimi anni. QantasLink ha ora preso in consegna i primi due dei 29 Airbus A220, che sostituiranno costantemente la sua flotta Boeing 717 di lunga data.

Con il doppio dell’autonomia dei 717 che sostituiscono, l’A220 può volare tra due punti qualsiasi in Australia e verso diverse destinazioni offshore, creando nuove opzioni di rotta in futuro.

Il Gruppo ha confermato oggi otto ulteriori Airbus A321XLR per Qantas Domestic dal suo portafoglio ordini esistente annunciato come parte del programma di rinnovo della flotta domestica del Gruppo. Ciò porta il numero totale di Qantas A321XLR ordinati a 28, con l’arrivo del primo previsto all’inizio del 2025.

L’A321XLR è cinque metri più lungo del 737 che sostituisce e potrà ospitare fino a 200 passeggeri (20 Business e 180 Economy), un aumento fino al 15% della capacità senza alcuna riduzione dello spazio tra i sedili.

Come l’A220, l’A321XLR ha rumorosità e consumo di carburante significativamente inferiori e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni del Gruppo.

Qantas aggiornerà la sua flotta esistente di aerei internazionali con Wi-Fi veloce e gratuito, con il servizio che sarà progressivamente attivato a partire dalla fine dell’anno solare 2024.

L’espansione del Wi-Fi nella flotta internazionale della compagnia aerea è stata rinviata fino a quando la tecnologia satellitare globale non fosse stata in grado di fornire una connessione di qualità simile a quella che hanno i clienti Qantas quando viaggiano a livello domestico. La velocità e l’affidabilità del servizio Wi-Fi domestico di Qantas hanno portato a tassi di utilizzo medi del 75%, con alcune rotte che hanno mostrato un tasso di utilizzo fino al 100%.

Le flotte A330, B787 e A380 di Qantas verranno progressivamente adattate per consentire la connessione alla rete satellitare di prossima generazione in espansione di Viasat.

L’A330-200LR installation programsarà integrato nell’heavy maintenance schedule esistente a partire da marzo 2024. I programmi di installazione per i B787, A380 e A330-300 inizieranno dal 2025. Jetstar introdurrà il Wi-Fi a bordo sulla sua flotta internazionale widebody a partire dal 2026, come parte del rinnovamento della cabina del Boeing 787.

I clienti Qantas e Jetstar vedranno un importante rinnovamento attraverso i canali digitali con una continua implementazione di miglioramenti progettati per rendere più semplice per i clienti gestire i loro viaggi, anche durante le interruzioni.

Vanessa Hudson, CEO di Qantas Group, ha dichiarato: “Comprendiamo l’importanza di viaggi aerei a prezzi accessibili e una maggiore capacità nel mercato significa che le tariffe sono diminuite di oltre il 10% dal picco raggiunto alla fine del 2022. Nei primi sei mesi di quest’anno, Jetstar aggiungerà più di 400.000 posti in tutta la sua rete per aiutare a soddisfare la forte domanda da parte di persone che desiderano prendersi una meritata pausa.

Stiamo investendo molto in nuovi velivoli che rappresentano un cambiamento radicale rispetto alla tecnologia che sostituiscono. Hanno cabine più confortevoli e possono volare più lontano, aprendo molte nuove rotte domestiche e all’estero.

Sappiamo che rimanere connessi è importante per i clienti sui voli internazionali e abbiamo deliberatamente aspettato che la stessa connessione ad alta velocità che utilizziamo a livello nazionale fosse disponibile sulle nostre rotte estere. Il nuovo aereo widebody che ordineremo nei prossimi anni sarà dotato di Wi-Fi ad alta velocità abilitato, ma oggi annunciamo che lo adatteremo ai nostri attuali aerei a lungo raggio dalla fine del 2024″

(Ufficio Stampa Qantas Group)