L’A380 di Emirates atterra in Austria

L’A380 di Emirates è tornato nuovamente a Vienna dopo una pausa di quasi quattro anni, trasportando più di 400 passeggeri nella capitale austriaca. Emirates è diventata l’unica compagnia aerea a operare l’aereo a due piani presso l’aeroporto internazionale di Vienna, una pietra miliare significativa nella storia della partnership tra le due realtà.

L’iconico aereo è atterrato sul suolo austriaco per la prima volta nel 2014 per celebrare il decimo anniversario delle operazioni di Emirates in Austria, seguito da uno scheduled A380 service nel 2016 tra Dubai e Vienna.

“Siamo lieti di riportare il nostro A380 sulla rotta Vienna-Dubai e di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza incomparabile a bordo del popolare aereo. L’A380 è l’aereo di punta di Emirates e uno dei preferiti dai passeggeri di tutto il mondo. Il ritorno dell’A380 L’aereo a due piani segna una pietra miliare per le operazioni di Emirates in Austria e dimostra l’importanza del nostro mercato nella rete globale di rotte di Emirates”, afferma Elisabeth Zauner, Country Manager Emirates Austria, in merito alla ripresa delle scheduled Emirates A380 operations verso Vienna.

“L’A380 è attualmente il più grande aereo passeggeri del mondo e l’ammiraglia della flotta Emirates. Più di 90 A380 sono attualmente in servizio sulla rete globale di rotte di Emirates, comprese le popolari destinazioni Bangkok, Mauritius, Denpasar/Bali e Sydney.

Con 14 posti in First Class, 76 in Business Class e 429 posti in Economy Class, un A380 a tre classi offre una capacità di posti per un totale di 519 passeggeri. Ciò aggiunge quasi il 20% in più di capacità sui voli tra Dubai e Vienna, supportando i flussi turistici e offrendo una scelta ancora più ampia ai clienti Emirates per viaggiare dalla rete globale della compagnia aerea verso l’Austria.

Il volo Emirates parte da Dubai con il volo EK127 alle 08:55 e arriva nella capitale austriaca alle 12:25. Il volo di ritorno EK128 parte da Vienna alle 15:10 e arriva a Dubai alle 23:40. Tutti gli orari sono locali”, afferma Emirates.

“I viaggiatori sulla rotta Vienna-Dubai potranno nuovamente godere dei servizi offerti dall’A380 di Emirates. I passeggeri di First Class possono usufruire della onboard shower spa, un prodotto leader del settore disponibile esclusivamente sull’A380 di Emirates. I passeggeri di First e Business Class possono anche usufruire dell’Onboard Lounge sul ponte superiore. Inoltre, a tutti i passeggeri verrà servita cucina internazionale e di ispirazione regionale e beneficeranno del pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo ice con un massimo di 6.500 canali di intrattenimento on-demand”, conclude Emirates.

