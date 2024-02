Rinnovato il protocollo di intesa tra Astoi e ITA Airways

ITA Airways e Confindustria Viaggi confermano la solida collaborazione nata con l’avvio operativo della compagnia italiana di riferimento e rinnovata con la proroga del protocollo d’intesa per tutto il 2024.

Nel protocollo sono riconosciute le specificità commerciali dei pacchetti turistici e condizioni agevolate per i Tour Operator dell’Associazione.

Il protocollo, rinnovato anche per il 2024, attesta il riconoscimento del ruolo degli operatori tramite condizioni di favore e si sanciscono benefici per i consumatori.

Nell’accordo tra il vettore e l’Associazione, spiccano alcuni aspetti:

1) la possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito, previa registrazione del numero della carta presso i sistemi IATA;

2) ticket time limit dedicati;

3) prenotazione di gruppi sul sistema GSO senza alcun costo iniziale;

4) creazione di un servizio top trade dedicato.

Il protocollo d’intesa anche quest’anno contempla la cessione del contratto di pacchetto turistico da un passeggero ad un altro, adempiendo pienamente alla Direttiva Europea sui Pacchetti Turistici nonché all’art. 38 Codice del Turismo.

Rinnovata anche la modalità di gestione dell’annullamento dei pacchetti dovuto a causa di forza maggiore: in questi casi ITA Airways anche per tutto il 2024 riconoscerà ai Tour Operator aderenti ad ASTOI il rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcuna spesa.

Commenta Andrea Mele, Vicepresidente e Responsabile dei rapporti con i Vettori di ASTOI Confindustria Viaggi: “Siamo particolarmente lieti della prosecuzione nel tempo di questa importante partnership con ITA Airways che, attraverso il rinnovo del Protocollo, riconosce le nostre specifiche prerogative e sancisce il riconoscimento del ruolo e del valore dei Tour Operator nella filiera e nel mercato. Le condizioni previste dall’accordo si traducono in una serie di garanzie importanti per il consumatore finale: chi viaggia con i Tour Operator ASTOI e ITA Airways beneficia di assistenza, tutele robuste e rimborsi anche in caso di eventi di forza maggiore”.

“Per il quarto anno consecutivo firmiamo il protocollo ASTOI e questa rinnovata collaborazione testimonia la forte volontà di trovare soluzioni sinergiche ed attente alle esigenze del mercato”, dichiara Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare. “Il 2023 è stato un anno di soddisfazioni dove abbiamo trasportato 15 milioni di passeggeri, raddoppiando il dato del 2022 e raggiungendo crescite importanti sui coefficienti di riempimento. Per noi la fiducia accordatoci dai Tour Operator, player fondamentali per la soddisfazione dei clienti, è motivo di orgoglio ed è decisiva per la nostra strategia commerciale. Anche nel 2024 puntiamo a raggiungere i nostri obiettivi in strettissima collaborazione con i partner agenziali”.

