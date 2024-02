L’idrogeno sarà un potenziale fattore abilitante per la decarbonizzazione dell’aviazione a Singapore

Il Singapore Hydrogen Cooperation Committee ritiene che l’idrogeno possa svolgere un ruolo potenziale nel percorso di decarbonizzazione dell’aviazione dello Stato.

Il gruppo di lavoro è stato formato in seguito alla firma dell’accordo di cooperazione da parte di Airbus, Changi Airport Group, Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) e Linde nel febbraio 2022. Da allora, il comitato ha esaminato la domanda e l’offerta del mercato regionale e locale di idrogeno, la catena di approvvigionamento dell’idrogeno e i requisiti infrastrutturali, nonché le potenziali considerazioni per la creazione di un hydrogen ecosystem di successo per l’aviazione nella città-stato.

La tecnologia per utilizzare l’idrogeno liquido per alimentare gli aerei è attualmente in fase di sviluppo e sarà applicata solo alle future generazioni di large commercial aircraft. Il primo studio di fattibilità tecnica intrapreso dal comitato è utile per garantire che quando la tecnologia diventerà matura e fattibile, Singapore sarà ben preparata a incorporare l’idrogeno liquido come parte della sua strategia di decarbonizzazione dell’aviazione.

“Le parti interessate nella regione Asia-Pacifico sono sempre più interessate a fare investimenti significativi nell’idrogeno, nello sviluppo di nuove tecnologie e nella creazione di catene di approvvigionamento. Insieme ai nostri partner, riconosciamo il potenziale dell’idrogeno per diventare un percorso di decarbonizzazione a lungo termine per le operazioni degli aeromobili, integrando il sustainable aviation fuel, a sostegno della nostra transizione verso net zero entro il 2050”, ha affermato Sabine Klauke, Chief Technology Officer, Airbus.

Nell’ambito dello studio, il comitato ha identificato scenari infrastrutturali che potrebbero supportare il progressivo dispiegamento di una fornitura su larga scala di idrogeno liquido per l’aviazione a Changi Airport in un futuro a lungo termine. Il settore dell’aviazione di Singapore potrebbe consumare fino a 50 tonnellate di idrogeno liquido al giorno a partire dagli anni ’40 e fino a 600 tonnellate al giorno oltre il 2050. Questi scenari si basano su futuri aerei a idrogeno con capacità da 100 a 200 passeggeri, operating range da 1.000 a 2.000 miglia nautiche, entrando in servizio tra il 2035 e il 2040 a Singapore.

Mentre un range di 2.000 miglia da Changi Airport consentirebbe a un aereo di raggiungere circa 74 aeroporti in 20 paesi e territori dell’Asia-Pacifico, il comitato ha sottolineato che altri fattori chiave come i livelli di disponibilità dell’idrogeno nei potenziali aeroporti di destinazione e le considerazioni commerciali delle compagnie aeree potrebbero essere determinanti per realizzare eventuali voli alimentati a idrogeno tra Changi Airport e gli altri aeroporti della regione.

Han Kok Juan, Director-General of CAAS, ha dichiarato: “Gli Stati membri dell’ICAO hanno adottato un collective long-term global aspirational goal of net-zero carbon emissions by 2050. Mentre l’attenzione a breve termine è rivolta all’adozione di carburanti sostenibili per l’aviazione nelle operazioni degli aeromobili, l’idrogeno può potenzialmente svolgere un ruolo complementare come carburante sostenibile a lungo termine. CAAS ha condiviso alcuni dei risultati chiave dello studio con le agenzie governative competenti per la pianificazione nazionale a lungo termine della domanda di idrogeno e continuerà a monitorare i segnali relativi allo sviluppo della tecnologia dell’idrogeno per le operazioni aeronautiche”.

Poh Li San, Senior Vice President, Terminal 5 Specialised Systems, Changi Airport Group, ha dichiarato: “La tecnologia dell’idrogeno è ancora agli inizi, con molte incertezze e l’industria sta lavorando duramente per studiare aspetti quali operazioni, sicurezza, regolamentazione ed economia. Questi devono essere esaminati ulteriormente. Man mano che l’industria aeronautica avanza nel suo percorso verso la sostenibilità, è prudente adottare un approccio graduale, mentre gli hub aerei studiano il modo migliore per supportare l’uso dell’idrogeno da parte degli aerei”.

“L’idrogeno ha un ruolo chiave da svolgere nella transizione globale all’energia pulita. Nel settore dell’aviazione, l’idrogeno si dimostra promettente su due fronti: la riduzione delle emissioni degli aerei nell’aria e la decarbonizzazione delle attività di terra lato volo”, ha affermato John Panikar, EVP e CEO APAC, Linde. “Linde ha oltre 100 anni di esperienza con l’idrogeno. La nostra attività abbraccia l’intera catena del valore globale dell’idrogeno e non vediamo l’ora di sfruttare le nostre capacità per sviluppare ulteriormente la promessa dell’idrogeno nel settore dell’aviazione”.

Per consentire all’aviazione alimentata a idrogeno di decollare quando la tecnologia, le normative, le infrastrutture e le catene di approvvigionamento saranno pronte, il comitato ha inoltre convenuto che è importante continuare a monitorare lo sviluppo della tecnologia dell’idrogeno per l’aviazione attorno ai seguenti segnali: Technology; Concept of Operations (CONOPs); Regulations; Hydrogen Supply Chain and Airport Infrastructure; Preparazione di altri aeroporti per le operazioni di aeromobili a idrogeno liquido; Prezzo relativo dell’idrogeno liquido come carburante alternativo per gli aerei.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)