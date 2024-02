Rolls-Royce Holdings Plc comunica i risultati del 2023

Rolls-Royce ha comunicato i risultati finanziari del 2023. Underlying operating profit di 1,6 miliardi di sterline e underlying margin del 10,3%, che riflette l’impatto delle nostre iniziative strategiche, con vantaggi di ottimizzazione commerciale ed efficienza dei costi in tutto il Gruppo.

Record free cash flow pari a 1,3 miliardi di sterline.

Statutory net cash flow from operating activities pari a 2,5 miliardi di sterline, 1,0 miliardi di sterline in più rispetto all’anno precedente

Indebitamento netto di 2,0 miliardi di sterline, in calo rispetto ai 3,3 miliardi di sterline della fine del 2022, grazie al rafforzamento del bilancio e allo sviluppo della resilienza

Guidance per il 2024: progressi continui con un underlying operating profit compreso tra 1,7 miliardi e 2,0 miliardi di sterline e un free cash flow compreso tra 1,7 miliardi e 1,9 miliardi di sterline

Tufan Erginbilgic, CEO, ha dichiarato: “La nostra trasformazione ha prodotto una performance record nel 2023, guidata dall’ottimizzazione commerciale, dall’efficienza dei costi e dai progressi nelle nostre iniziative strategiche. Questo cambiamento radicale è stato ottenuto in tutte le nostre divisioni, nonostante un contesto volatile caratterizzato da incertezza geopolitica, sfide nella catena di fornitura e pressioni inflazionistiche.

Stiamo gestendo il business in modo diverso e il nostro significativo miglioramento delle prestazioni durante l’anno riflette il duro lavoro e le azioni mirate di tutti i nostri team. Continuiamo inoltre a investire per favorire la futura crescita sostenibile. I nostri ottimi risultati nel 2023 ci danno fiducia nella nostra guidance 2024 e rappresentano un passo significativo verso i nostri obiettivi a medio termine. Stiamo liberando il nostro pieno potenziale come Rolls-Royce ad alte prestazioni, competitiva, resiliente e in crescita”.

“Le large engine flying hours (EFH) in Civil Aerospace sono aumentate all’88% dei livelli 2019, rispetto al 65% del 2022. I large engine orders sono stati i più alti in oltre 15 anni, con ordini importanti da parte di Air India e Turkish Airlines. In Defence, è stato annunciato l’accordo sui sottomarini AUKUS. In Power Systems, stiamo intercettando una forte domanda di soluzioni e servizi per la generazione di energia nel mercato dei data center in rapida espansione.

L’underlying operating profit è aumentato da £0,9 miliardi a £1,6 miliardi, sostenuto dal programma di trasformazione e da iniziative strategiche, con vantaggi di ottimizzazione commerciale e di efficienza dei costi in tutto il Gruppo. L’underlying operating margin è più che raddoppiato al 10,3%.

Civil Aerospace, Defence and Power Systems hanno tutti registrato margini sostanzialmente più elevati rispetto allo scorso anno. Il miglioramento più significativo si è verificato nel Civil Aerospace, che ha conseguito un margine operativo dell’11,6% rispetto al 2,5% dell’anno precedente.

Ciò è stato determinato dall’aumento dei profitti aftermarket, sia nel large engines che nel business aviation segments, che riflette l’ottimizzazione commerciale e l’efficienza dei costi, nonché la crescita dei volumi. Defence ha registrato un miglioramento del margine operativo del 13,8% (2022: 11,8%). In Power Systems, che ha registrato un margine operativo del 10,4% (2022: 8,4%), le azioni di efficienza sui prezzi e sui costi nella prima metà dell’anno hanno portato a un utile operativo e al margine significativamente migliorati nella seconda metà e nell’intero anno”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)