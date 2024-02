Vietjet ordinerà 20 Airbus A330neo

Vietjet Air ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Airbus per l’acquisto di 20 A330-900.

Una volta finalizzato, questo sarà il primo ordine widebody in assoluto di Vietjet. L’aereo sarà operato sulla crescente rete a lungo raggio del vettore, nonché su servizi regionali ad alta capacità. Sostituiranno l’attuale flotta di A330-300 in leasing del vettore, oltre a garantire l’espansione della rete.

Il Vietjet Chief Executive Officer, Dinh Viet Phuong, ha dichiarato: “Il nuovo aeromobile A330neo è un’aggiunta strategica per modernizzare completamente la flotta Vietjet, migliorando le capacità operative per supportare il nostro piano di espansione del network di volo globale. Il suo design di nuova generazione a basso consumo di carburante si allinea con la nostra strategia di sviluppo sostenibile e obiettivi ESG, puntando a zero emissioni nette entro il 2050. Con l’introduzione dell’A330neo, i passeggeri possono aspettarsi voli a lungo raggio, ben equipaggiati con servizi eccellenti a tariffe più competitive”.

“Siamo entusiasti di lavorare con Vietjet nella prossima fase di espansione del vettore”, ha affermato Christian Scherer, CEO of the Commercial Aircraft business of Airbus. “L’A330neo consentirà alla compagnia aerea di ottenere i costi operativi per posto più bassi possibili e di continuare a offrire ai propri clienti il miglior valore possibile ovunque volino. Sarà anche il complemento perfetto agli A321XLR già ordinati dalla compagnia aerea, poiché aprirà le sue ali verso destinazioni più lontane”.

“L’A330neo è dotato della pluripremiata cabina Airspace, che offre ai passeggeri un’esperienza unica, un elevato livello di comfort, atmosfera e design. Ciò include più spazio individuale, cappelliere più ampie, un nuovo sistema di illuminazione e l’accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività a bordo.

Dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, l’A330-900 è in grado di volare per 7.200 nm / 13.300 km senza sosta. Alla fine di gennaio 2024, la A330 Family aveva accumulato 1.771 ordini fermi da oltre 130 clienti in tutto il mondo”, afferma Airbus.

Rolls-Royce accoglie con favore l’impegno di Vietjet Air per 40 motori Trent 7000

Rolls-Royce annuncia oggi un impegno da parte di Vietjet Air per 20 A330neo motorizzati Trent 7000, che andranno a completare la flotta widebody esistente della compagnia aerea composta da sette aeromobili A330ceo motorizzati Trent 700.

“Con un’attenzione particolare alla sostenibilità, Vietjet Air si è impegnata nella combinazione A330neo/Trent 7000 in quanto offre un consumo di carburante migliore del 14% per posto, riducendo significativamente le emissioni. La riduzione delle emissioni consentirà alla compagnia aerea di evitare più di centomila tonnellate di CO2 nel corso della vita di ciascun aereo.

Il Trent 7000 si avvale della tecnologia e dell’esperienza della famiglia di motori più avanzata al mondo. Ultimo membro della famiglia Trent, il Trent 7000 si basa sulla tecnologia Trent XWB e ha garantito un’affidabilità eccezionale sin dalla sua entrata in servizio”, afferma Rolls-Royce.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce – Civil Aerospace, ha dichiarato: “L’impegno di oggi dimostra la fiducia di Vietjet Air nel Trent 7000 per fornire significativi vantaggi in termini di sostenibilità insieme a un’esperienza cliente affidabile e coerente. Siamo orgogliosi di continuare a supportare Vietjet Air mentre espande la propria attività in modo responsabile e sostenibile nei prossimi anni”.

Dinh Viet Phuong, Vietjet Air, Chief Executive Officer, ha dichiarato: “La combinazione dei moderni motori Trent 7000 sull’Airbus A330neo di ultima generazione aiuterà Vietjet Air a raggiungere nuovi traguardi tecnologici, migliorare la qualità dei nostri voli e aumentare l’affidabilità e l’efficienza delle nostre operazioni. Nello specifico, l’aggiunta di motori Rolls-Royce di nuova generazione e ad alta efficienza contribuirà in modo significativo al piano ESG di Vietjet Air per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050”.

(Ufficio Stampa Airbus – Rolls-Royce – Photo Credits: Airbus)