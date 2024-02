News Brevi – 22.02.2024

BIMAN BANGLADESH AIRLINES RIPRENDE I VOLI DA ROMA A DACCA – Biman Bangladesh Airlines, rappresentata in Italia da Distal GSA Italia, annuncia il ritorno dei voli diretti da Roma a Dacca a partire dal 26 marzo 2024. La compagnia aerea opererà tre voli settimanali ogni lunedì, martedì e giovedì utilizzando il Boeing 787-8 Dreamliner, configurato con 24 posti di Business Class e 247 di Economy Class, un aereo moderno e confortevole, per garantire un’esperienza di viaggio superiore per i passeggeri che viaggiano tra Roma e Dacca e viceversa, e la massima connettività su tutta la rete Biman. Francesco Veneziano, VP Commercial di DISTAL GSA ITALIA, dichiara: “Il 26 marzo si celebra l’Indipendence Day del Bangladesh. Il ritorno a Roma dei voli diretti per Dacca raddoppia l’importanza e la gioia della nutrita Comunità Bengalese in Italia per la ripresa dei servizi della Biman Bangladesh Airlines di cui siamo orgogliosamente GSA sin dal 1981”. Per promuovere questi voli e rendere l’esperienza di viaggio ancora più conveniente per i passeggeri, Biman Bangladesh Airlines offre uno sconto del 15% prenotando direttamente tramite il sito web o l’app mobile ufficiale della Compagnia per biglietti acquistati sino al 26 marzo 2024. Inoltre, sempre per biglietti acquistati sino al 26 marzo 2024, offre uno sconto del 10% attraverso i sistemi di prenotazione delle agenzie di viaggio partner.

IBERIA INIZIA L’ANNO COME COMPAGNIA AEREA PIU’ PUNTUALE AL MONDO – Iberia ha iniziato l’anno come la compagnia aerea più puntuale al mondo, secondo la classifica stilata dalla società di consulenza internazionale Cirium. Nel mese di gennaio, l’87,3% dei 14.152 voli operati dalla compagnia aerea è arrivato in orario, posizionando Iberia in cima alla classifica di puntualità tra le compagnie aeree globali. In questa categoria competono le compagnie aeree con il maggior numero di ASK sul mercato; nello specifico, devono rientrare nel primo 10% delle compagnie aeree con gli ASK più alti al mondo e operare anche in almeno tre regioni. Rafael Jiménez Hoyos, Direttore della Produzione di Iberia, ha dichiarato: “Iniziare l’anno come compagnia aerea più puntuale del mondo è una grande soddisfazione che evidenzia il lavoro e l’impegno che i dipendenti di Iberia mettono ogni giorno per garantire che il complesso sistema che permette ai nostri aerei di volare decollare e atterrare in orario funziona”. “Si tratta di un traguardo particolarmente notevole, considerando che la compagnia aerea ha dovuto affrontare difficoltà operative a gennaio a causa dello sciopero dell’handling staff della compagnia aerea”, ha spiegato Cirium. Iberia inizia l’anno come la compagnia aerea più puntuale al mondo, dopo che nel 2023 è stata la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa e la quinta più puntuale al mondo.

EMIRATES DIVENTA OFFICIAL AIRLINE PARTNER DI THE CHAMPIONSHIP, WIMBLEDON – Emirates segna il suo quarto “Grande Slam”, mentre la compagnia aerea annuncia una partnership pluriennale con uno degli eventi di tennis più prestigiosi al mondo: The Championships, Wimbledon. In qualità di Official Airline Partner of The Championships, Wimbledon, Emirates porterà il mondo del tennis a nuovi livelli con emozionanti attivazioni a terra. L’evento si svolgerà dal 1 al 14 luglio 2024 presso l’All England Lawn Tennis Club. La compagnia aerea è ora partner di tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha dichiarato: “Dal campo in cemento a quello in erba, siamo orgogliosi di far crescere la nostra presenza nel mondo del tennis. Wimbledon è un evento sportivo importante visto da milioni di persone in tutto il mondo e siamo lieti di essere associati a un brand così rispettato. Emirates è sempre stato un sostenitore del tennis e, in qualità di sponsor di tutti e quattro i Grand Slams, il nostro impegno per questo sport è più forte che mai. Non vediamo l’ora di offrire un’azione tennistica di livello mondiale quest’estate e di celebrare il meglio del tennis con fan provenienti da tutto il mondo”. Attraverso la partnership, Emirates godrà di una vasta gamma di vantaggi, tra cui: branding sul campo nel campo centrale e nel campo n. 1; attivazioni in loco per coinvolgere gli appassionati di tennis; diritti di marketing, digitali e sui social media; biglietti di ospitalità; un’opportunità per la compagnia aerea di unirsi al popolare “Wimbleworld” sulla piattaforma del metaverso, Roblox, con campi da tennis e percorsi a ostacoli brandizzati Emirates. Emirates è Official Airline of the ATP Tour dal 2013 e Premier Partner dal 2016. Il portafoglio della compagnia aerea comprende alcuni degli eventi di più alto profilo dei tour ATP e WTA. Oltre a tutti e quattro i tornei del Grande Slam, tra cui: US Open (dal 2012), Roland-Garros (dal 2013), Australian Open (dal 2015) e The Championships, Wimbledon (annunciato nel 2024), la compagnia aerea supporta anche altri 60 tornei durante tutto l’anno. Emirates sostiene anche il Dubai Duty Free Tennis Championships sin dal suo inizio nel 1993.

FLYDUBAI ANNUNCIA RISULTATI DA RECORD PER L’ANNO 2023 – flydubai, compagnia aerea con sede a Dubai, ha annunciato oggi i risultati annuali da record per l’anno finanziario che si è concluso il 31 dicembre 2023, segnando la performance più forte di sempre della compagnia aerea. Commentando l’annuncio dei risultati annuali della compagnia aerea per il 2023, Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente di flydubai, dichiara: “Nel suo quindicesimo anno di attività, flydubai è emersa come uno degli attori chiave nel settore dell’aviazione degli Emirati Arabi Uniti e un importante sostenitore dell’economia di Dubai. Il suo solido modello di business ha consentito al vettore di crescere in modo esponenziale anche durante i periodi difficili, raddoppiando la sua flotta operativa ed espandendo la sua rete dopo la pandemia. Questo notevole risultato è stato reso possibile grazie alla visione della leadership degli Emirati Arabi Uniti e alle politiche progressiste di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che favoriscono il successo dell’industria aeronautica e di Flydubai come attore chiave al settore. La decisione di accelerare le consegne di aeromobili durante la pandemia, preservare la forza lavoro e portare avanti i suoi ambiziosi piani di espansione della rete si è rivelata la strategia corretta per la compagnia, ottenendo le prestazioni più forti di sempre. Sono orgoglioso del lavoro svolto dal team per raggiungere questi risultati eccezionali, alzando l’asticella ancora più in alto per gli anni a venire poiché flydubai continua a svolgere un ruolo intrinseco nel sostenere la posizione di leader di Dubai sulla scena globale del commercio, del turismo e dell’aviazione”.

QATAR AIRWAYS E QATAR DUTY FREE PARTNER UFFICIALI DI “MATCH FOR HOPE” – Sfruttando la potenza del calcio, Qatar Airways e Qatar Duty Free uniscono le forze come partner ufficiali per la partita di calcio di beneficenza “Match for Hope”. La partita vedrà protagonisti alcuni dei leggendari calciatori e creatori di contenuti del mondo il 23 febbraio 2024. Le due squadre in competizione saranno guidate dai creatori di contenuti più seguiti dell’area MENA, AboFlah e Chunkz. Le leggende includono i vincitori della Coppa del Mondo Kakà, Roberto Carlos, Eden Hazard, Didier Drogba e David Villa, così come la leggenda del Paris Saint-Germain, Claude Makélélé. L’evento Match for Hope ha lo scopo di aumentare la consapevolezza e i fondi vitali per un futuro migliore per i bambini che non possono frequentare la scuola in tutto il mondo. È organizzato da Q Life, la piattaforma culturale dell’International Media Office (IMO) dello Stato del Qatar, in collaborazione con Education Above All (EAA) e Qatar Football Association (QFA). Qatar Airways, Qatar Duty Free e Visit Qatar sono i partner ufficiali di questo incontro. In qualità di attore chiave nel settore sportivo del Qatar, il sostegno di Qatar Duty Free rafforza il suo impegno nel sostenere iniziative che mettono in risalto il potere unificante dello sport. Tutti i proventi raccolti saranno donati a progetti EAA in Mali, Pakistan, Palestina, Ruanda, Sudan e Tanzania per la costruzione di aule, la fornitura di materiale accademico, il collegamento delle famiglie con programmi sociali, corsi di formazione per insegnanti e altro ancora.

AIR CANADA ESPANDE IL REGIONAL SERVICE CON AUTOBUS – Air Canada ha annunciato di aver stretto una partnership con The Landline Company per collegare gli aeroporti di Hamilton e della regione di Waterloo con l’hub globale della compagnia aerea Toronto Pearson. I clienti potranno prenotare un unico itinerario combinando un servizio di pullman di lusso con i voli Air Canada per un viaggio senza interruzioni, conveniente e più sostenibile. Ora disponibile per la prenotazione, il servizio multimodale inizierà a funzionare come progetto pilota dal John C. Munro Hamilton International Airport e dal Region of Waterloo International Airport nel maggio 2024, con la possibilità di renderlo disponibile altrove in Canada in futuro.

UNITED RIPRENDE IL SERVIZIO TRA NEW YORK-NEWARK E TEL AVIV – United prevede di riprendere un volo giornaliero da New York/Newark a Tel Aviv, il primo passo per ripristinare il servizio passeggeri e cargo sospeso a ottobre. “I primi voli Newark-Tel Aviv del 2 e 4 marzo faranno scalo a Monaco per garantire che tutti i fornitori di servizi siano pronti a supportare il servizio non-stop da e per Newark. Non sono previste partenze da Newark per Tel Aviv per il 3 e 5 marzo. Il nostro obiettivo è riprendere il servizio giornaliero diretto per Tel Aviv a partire dal 6 marzo. Nel prendere questa decisione, United ha condotto un’analisi dettagliata della sicurezza, compreso uno stretto lavoro con esperti di sicurezza e funzionari governativi negli Stati Uniti e in Israele. Abbiamo anche lavorato a stretto contatto con la Air Line Pilots Association e la Association of Flight Attendants per sviluppare i protocolli. United continuerà a monitorare la situazione a Tel Aviv e ad adattare il programma come garantito, comprese le modifiche alla ripresa del servizio da New York/Newark annunciate oggi. Siamo ansiosi di riprendere un secondo volo giornaliero per Tel Aviv da Newark quando a maggio si riprenderà la domanda di viaggio. I precedenti voli da San Francisco, Washington Dulles e Chicago O’Hare saranno valutati per la ripresa a partire dall’autunno. I voli ripresi possono essere prenotati su United.com e sull’app United, insieme al servizio con le compagnie aeree partner tra cui Lufthansa”, afferma United.

BRUSSELS AIRLINES RIPRENDERA’ A VOLARE VERSO TEL AVIV – Dopo un’attenta considerazione all’interno di tutti i dipartimenti competenti, Brussels Airlines ha deciso di riavviare i suoi voli per Tel Aviv a partire dal 24 marzo 2024, nell’ambito di una serie definita di misure precauzionali. “La compagnia aerea belga inizierà ad operare tre voli settimanali il lunedì, giovedì e domenica da Bruxelles. Il nostro sistema di prenotazione è stato aggiornato con questo orario di volo a partire da oggi. Questi voli si svolgeranno fino alla fine di aprile. In una fase successiva, le frequenze e gli orari potranno essere modificati, in collaborazione con tutti i vettori di Lufthansa Group. La sicurezza sia degli equipaggi che dei passeggeri rimane la nostra priorità. Brussels Airlines continuerà a monitorare molto da vicino la situazione nella regione e rimarrà in contatto con tutte le autorità interessate. Se le circostanze dovessero cambiare, agiremo di conseguenza. Nel dicembre 2023, il Lufthansa Group security department ha deciso che i voli per Tel Aviv avrebbero potuto essere riavviati, fatte salve le necessarie misure di sicurezza. Lufthansa, Austrian e Swiss hanno ripreso i voli per Tel Aviv l’8 gennaio 2024. Brussels Airlines ha deciso di non riprendere i voli in quel momento perché, tra l’altro, il load factor era ancora molto basso. I numeri delle prenotazioni stanno ora evolvendo lentamente e, dopo un’attenta considerazione e nell’ambito di una serie definita di misure precauzionali, la compagnia aerea ha deciso di riavviare le sue operazioni con tre voli settimanali”, afferma Brussels Airlines.

EMIRATES GROUP NOMINA NUOVI SENIOR EXECUTIVE – Emirates Group ha annunciato una serie di nomine senior, mentre l’organizzazione si prepara per la prossima fase di crescita, promuovendo 19 dirigenti, tra cui 8 cittadini degli Emirati Arabi Uniti e 6 donne. HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Tenendo il passo con la visione di Dubai di crescita e prosperità, Emirates Group ha anche stabilito piani chiari e ambiziosi per la crescita della flotta, della rete e del business per il prossimi 15 anni. Per eseguire efficacemente questi piani, il Gruppo sta rafforzando il proprio gruppo dirigente, insieme all’allineamento aziendale e operativo interno. Sono lieto di annunciare queste nomine senior, che sono tutti leader di lunga data all’interno dell’organizzazione, che continuano a contribuire alla crescita e al successo di Emirates e dnata”. Le nomine, in vigore dal 1 marzo 2024 sono: Adel Al Redha, Deputy President and Chief Operations Officer; Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer; Steve Allen, Chief Executive Officer, dnata; Michael Doersam, Chief Financial and Group Services Officer; Boutros Boutros, Executive VP – Marketing, Brand and Corporate Communications; Nabil Sultan, Executive VP – Passenger Sales and Country Management; Oliver Grohmann, Executive VP – Human Resources; Richard Jewsbury, Executive VP – Corporate and Customer Experience Planning; Anand Lakshminarayanan, Divisional Senior VP – Order Management and Revenue Optimisation; Amira Al Awadhi, Senior VP – HR Operations and Systems; Amira Al Falasi, Senior VP – Training and Development; Hana Al Awadhi, Senior VP – dnata Business Support; Manal Al Soori, Senior VP – Group Recruitment; Masooma Hassan, Senior VP – Airline Business Support; Musa Faisal, Senior VP – Operations Research and Effectiveness; Valerie Tan, Senior VP – Corporate Communications, CSR and Media Affairs; Rogerio Leao, Divisional VP – Fleet Planning; Trevor Chong, Divisional VP – Route Planning; Shannon Scott, VP – Sustainability and Environment.

ICAO CELEBRA IL 75° ANNIVERSARIO DELLA AIR NAVIGATION COMMISSION – Il 13 febbraio 2024, un ricevimento ospitato dal Canada ha lanciato le celebrazioni dell’ICAO per il 75° anniversario dell’eminente organo tecnico dell’organizzazione, l’Air Navigation Commission (ANC). Istituita il 1° febbraio 1949, la Commissione è composta da diciannove membri in possesso di “idonee qualifiche ed esperienza nella scienza e nella pratica dell’aeronautica”, come previsto dalla Convenzione sull’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago). Considera e raccomanda Standards and Recommended Practices (SARPs) and Procedures for Air Navigation Services (PANS) per l’adozione o l’approvazione da parte dell’ICAO Council, in consultazione tecnica con gli operatori e l’industria aeronautica, gruppi di lavoro e altre organizzazioni non governative. Sebbene i commissari dell’ANC siano nominati da specifici Stati membri dell’ICAO e nominati dal Council, non rappresentano gli interessi di alcun particolare Stato o regione. Agiscono piuttosto in modo indipendente e utilizzano la loro esperienza nell’interesse dell’intera comunità dell’aviazione civile internazionale. “La Commissione ha beneficiato di 287 menti tecniche brillanti e diverse sin dal suo inizio, dimostrando chiaramente la profondità di esperienza necessaria per far progredire l’aviazione”, ha dichiarato il presidente dell’ICAO Council, Salvatore Sciacchitano. “In un’era caratterizzata da rapidi progressi tecnologici e sfide operative in continua evoluzione, la Commissione è rimasta salda nella sua ricerca di innovazione ed eccellenza, adattandosi continuamente per soddisfare le esigenze dell’industria aeronautica, sostenendo al tempo stesso i principi di sostenibilità e responsabilità ambientale”. “Abbiamo superato numerose sfide e abbracciato tecnologie trasformative per migliorare la sicurezza, l’efficienza, la capacità e la sostenibilità dell’aviazione civile globale”, ha sottolineato il presidente dell’ANC, Junrong Liang. “Guardando al futuro, l’ANC deve affrontare nuove opportunità e sfide in un panorama aeronautico in continua evoluzione. I rapidi progressi tecnologici, i concetti operativi emergenti, i nuovi concorrenti e i quadri normativi in evoluzione richiedono la nostra attenzione e collaborazione collettiva”.

IATA E THE WEATHER COMPANY FORNISCONO ALLE COMPAGNIE AEREE DATI AVANZATI RIGUARDO LE TURBOLENZE – L’International Air Transport Association (IATA) sta espandendo la trasmissione dei suoi Turbulence Aware data da utilizzare all’interno delle soluzioni aeronautiche leader del settore di The Weather Company, che serve la maggior parte delle compagnie aeree commerciali nordamericane e molte altre a livello globale. Con questo miglioramento, le compagnie aeree partecipanti saranno presto in grado di accedere a Eddy Dissipation Rate (EDR) turbulence data direttamente tramite gli strumenti Fusion™ e Pilotbrief® di The Weather Company. IATA Turbulence Aware sarà abilitato come livello dati aggiuntivo all’interno di questi strumenti, consentendo a piloti, dispatchers e flight planners di integrare le necessarie osservazioni riguardo la turbolenza direttamente nelle loro applicazioni mission-critical in un unico posto, anziché fare affidamento su più schermi. Le turbolenze possono avere un impatto sulla sicurezza dell’equipaggio e dei passeggeri, sulla pianificazione del percorso, sugli orari di arrivo e partenza, sulla soddisfazione del cliente, sulla manutenzione delle attrezzature e altro ancora. Combinando le osservazioni IATA Turbulence Aware con le previsioni di The Weather Company, si mira a mitigare meglio gli impatti del tempo e delle turbolenze per le compagnie aeree partecipanti a livello globale. L’accesso a informazioni accurate e in tempo reale sulla turbolenza consente ai piloti e ai dispatchers di scegliere traiettorie di volo ottimali, evitare turbolenze e volare a livelli ottimali per massimizzare la fuel efficiency e quindi ridurre le emissioni di CO2. IATA Turbulence Aware è stata lanciata nel 2018 per aiutare le compagnie aeree a mitigare l’impatto della turbolenza, che è una delle principali cause di lesioni ai passeggeri e all’equipaggio e di maggiori costi ogni anno. La piattaforma raccoglie EDR turbulence data anonimi provenienti da migliaia di voli operati dalle compagnie aeree partecipanti. EDR è la metrica ufficiale dell’intensità della turbolenza atmosferica di ICAO e WMO. “Il nostro obiettivo è rendere l’accesso ai dati relativi alla turbolenza il più semplice possibile. Collaborando con The Weather Company, gli IATA Turbulence Aware data saranno disponibili ai piloti e ai dispatchers attraverso gli esistenti flight deck and flight planning applications and tools, migliorando il processo decisionale nella mitigazione e nell’evitamento delle turbolenze”, ha affermato Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President Commercial Products & Services. Attualmente, 21 compagnie aeree partecipano alla piattaforma IATA Turbulence Aware, con oltre 2.000 aerei che forniscono dati ogni giorno. Nel 2023 sono state generate in totale oltre 380 milioni di osservazioni di turbolenza. Grazie ai dati forniti da Turbulence Aware, oltre 700 milioni di passeggeri hanno vissuto un’esperienza di viaggio più sicura e confortevole.

CIRRUS SVELA LA SUA NUOVA BRAND IDENTITY – Oggi Cirrus ha svelato la sua nuova brand identity per riflettere la sua ricerca di innovazione. “Cirrus ha creato la Personal Aviation™ category nella general aviation industry con i suoi aerei più venduti – SR Series e Vision Jet® – che rendono l’aviazione più avvicinabile, accessibile e personale. In qualità di leader di categoria, Cirrus continua a combinare la sua passione per l’innovazione con il suo ecosistema di clienti in espansione, portando Everything in Reach™. L’identità del brand aggiornata indica il continuo impegno di Cirrus nella crescita del settore dell’aviazione, reinventandone il futuro ed evolvendo il brand nella prossima era dell’aviazione personale”, afferma Cirrus. “Dal 1984, l’eredità di Cirrus di innovazione, trasformazione e definizione della categoria “Personal Aviation” ha cambiato il modo in cui le persone sperimentano l’aviazione”, ha affermato Todd Simmons, President of Customer Experience of Cirrus. “Oggi Cirrus è cresciuta, oltre ai suoi aerei all’avanguardia Cirrus offre un’esperienza di proprietà completa per flight training di livello mondiale, servizi e supporto sui prodotti, gestione degli aerei, aggiornamenti e accessori, vendite, finanza, assicurazioni e altro ancora. Siamo entusiasti di inaugurare insieme la prossima era dell’aviazione personale”. “Cirrus continua la sua eredità di fornitura di prodotti e servizi innovativi che rendono semplice la proprietà di un aereo e sinonimo di proprietà di un’auto premium”, ha affermato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “La nuova identità del brand onora la storia di Cirrus, posizionandosi per il futuro in cui l’azienda sfrutterà i suoi aerei intelligenti e l’ecosistema digitale connesso”. “L’identità visiva di Cirrus dimostra da tempo la missione dell’azienda di innovazione, qualità e sicurezza. L’identità visiva del marchio Cirrus rappresenta la prossima generazione di Personal Aviation e rende omaggio agli aerei più venduti dell’azienda, al settore e all’ambiente in cui innova continuamente. Maggiori informazioni su cirrusaircraft.com”, conclude Cirrus.