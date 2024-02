Boeing nomina Uma Amuluru come Human Resources Leader

Boeing ha annunciato Uma Amuluru come Chief Human Resources Officer and executive vice president, Human Resources, a partire dal 1° aprile. Amuluru succede a Michael D’Ambrose, che ha annunciato i suoi piani per andare in pensione a luglio.

“Nel suo nuovo ruolo, Amuluru sarà responsabile della pianificazione dei talenti di Boeing, dell’acquisizione di talenti globali, dell’apprendimento e dello sviluppo, delle retribuzioni e dei benefit, dei rapporti con i dipendenti e delle iniziative di diversità e inclusione. Riporterà al presidente e CEO di Boeing, David Calhoun, e farà parte dell’Executive Council della società”, afferms Boeing.

“Uma è un leader eccezionale con una solida esperienza nella creazione di team straordinari e nel rafforzamento di organizzazioni complesse. Continuare a investire nei nostri 170.000 dipendenti in tutto il mondo sarà una priorità poiché le loro azioni, voci e idee ci consentono di rafforzare la nostra qualità e guadagnare fiducia con le principali parti interessate”, ha affermato Calhoun. “La sua profonda conoscenza della nostra azienda e delle sue persone, anche attraverso il suo lavoro come primo Chief Compliance Officer di Boeing, rende Uma la persona ideale per guidare i nostri sforzi per supportare e sviluppare la nostra forza lavoro globale mentre ci concentriamo sul percorso futuro di Boeing”.

“Amuluru attualmente ricopre il ruolo di vice present and general counsel to Boeing Defense, Space & Security, posizione che ricopre dall’inizio del 2023. In precedenza, Amuluru è stata il primo chief compliance officer di Boeing, dove ha sostenuto l’organizzazione Global Compliance dell’azienda, e ha fatto parte dell’Executive Council di Boeing. Prima di entrare in Boeing nel 2017, Amuluru, ex procuratore federale, ha ricoperto incarichi di rilievo nel governo degli Stati Uniti, tra cui quello di counselor dell’U.S. Attorney General e Associate White House Counsel del President Barack Obama”, prosegue Boeing.

“Voglio ringraziare Mike per il suo incessante e appassionato sostegno al personale di Boeing, per la sua leadership e il suo servizio dedicato durante un periodo importante e impegnativo nella storia della nostra azienda”, ha affermato Calhoun. “Negli ultimi quattro anni ha promosso una cultura di attenzione verso i nostri dipendenti, concentrandosi costantemente sui programmi di sviluppo dei talenti, reclutando i migliori candidati e modernizzando la nostra organizzazione delle risorse umane, per rafforzare ulteriormente Boeing in tutto il mondo”.

“D’Ambrose lavorerà per sostenere questa leadership transition e andrà in pensione questo luglio. È entrato in Boeing nel luglio 2020, con oltre quattro decenni di esperienza aziendale, tra cui la guida di team globali di risorse umane presso ADM, Citigroup, First Data e Toys ‘R’ Us”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)