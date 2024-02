Debutta a ottobre Volare International Airshow & Expo

Debutterà a ottobre Volare International Airshow & Expo, la prima manifestazione italiana dedicata all’aviazione e all’aerospazio.

“Attese 80mila persone per quello che sarà l’evento dell’anno: ospitato presso l’Aeroporto di Reggio Emilia e l’adiacente Iren Green Park – gestito da C.Volo spa – accoglierà per 4 giorni (da giovedì 3 a domenica 6 ottobre) il mondo dell’aviazione e offrirà sia intrattenimento e divertimento per gli appassionati e i neofiti, sia possibilità di business per gli addetti ai lavori.

Un progetto, quello di Volare, che ha l’obiettivo di promuovere la cultura del volo ad ogni livello e diventare un appuntamento ricorrente – inserito nella programmazione europea del settore – in grado di ospitare e racchiudere, in un’unica manifestazione, tutte le anime del volo, dall’amore dei semplici appassionati all’aspetto più professionale e specialistico”, afferma il comunicato.

“Un’occasione davvero unica – la prima in Italia – per valorizzare e mettere in mostra l’industria aeronautica e aerospaziale italiana, accendere l’attenzione sulle competenze e le industrie del nostro territorio contribuendo alla crescita e alla competitività del settore aerospaziale Made in Italy ed esplorare il futuro della tecnologia aerospaziale”, dichiara Giambattista Bianchi, pilota e amministratore delegato di Happy Landings. “Volare nasce dalla nostra passione per il mondo del volo e dalla volontà di rendere questo settore più “popolare”. L’obiettivo è quindi duplice: creare una vera e propria fiera specializzata che possa offrire visibilità alle numerose aziende del settore (una vera nicchia) e, inoltre, raggiungere un ampio pubblico: gli esperti e gli appassionati da un lato e i neofiti dall’altro, per contribuire ad avvicinarli al mondo del volo”.

”Volare Airshow è estremamente interessante perché può contribuire a creare cultura intorno al mondo del volo. Ecco perché abbiamo scelto di sostenerlo fin da subito dando anche la nostra piena disponibilità nel partecipare alla costruzione dell’iniziativa. Il nostro primo obiettivo è proprio lo sviluppo dell’attività aeronautica e poter ospitare all’interno dell’arena una manifestazione dedicata all’aeronautica, sia per professionisti, sia per appassionati e semplici curiosi è un’occasione imperdibile. Le basi sono state messe. Ora continueremo a lavorare, per quanto di nostra competenza, per realizzare un evento di successo che, ci auguriamo, possa diventare un appuntamento fisso ogni anno”, dichiara Paolo Rovatti, Presidente Società Aeroporto di Reggio Emilia.

“Giovedì e venerdì ingresso riservato agli addetti ai lavori

Un’area di 100.000mq interamente dedicata ai player del mercato internazionale e al business: decine gli aeromobili esposti e un intenso programma di interviste, conferenze tecniche, sessioni di networking, convegni, forum sugli investimenti e presentazioni percorsi relativi alle carriere professionali nel settore aerospaziale.

Sabato e domenica, invece, si apriranno le porte al grande pubblico

Un week end durante il quale oltre agli appassionati, davvero tutti – bambini compresi – potranno scoprire lo “spazio”, grazie a un ricco palinsesto di iniziative e attività ed emozionanti experience di volo: dalle mongolfiere ai simulatori fino alla realtà virtuale. E poi ancora modellismo, mostre ed esposizioni.

Gran finale, nel pomeriggio, con il momento più emozionante: l’airshow. Tutti con il naso all’insù per seguire le evoluzioni dei performer, in arrivo da tutto il mondo. Sono state invitate anche le spettacolari Frecce Tricolori.

La manifestazione gode del Patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Reggio Emilia ed è organizzata in collaborazione con l’Aero Club Reggio Emilia, l’Aeroporto di Reggio Emilia e Adone Events, azienda che opera sul mercato internazionale per l’organizzazione di manifestazioni aeronautiche dedicate ai professionisti del settore”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Volare International Airshow – Photo Credits: Volare International Airshow)