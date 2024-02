Etihad annuncia una nuova era per il suo loyalty programme

Etihad Airways rilancia il suo Etihad Guest loyalty programme nel giugno 2024, per rendere la vita ancora migliore ai suoi membri.

“Il programma arricchito abbina i premi per i membri ancora più strettamente ai loro viaggi, riflettendo il desiderio della compagnia aerea di ringraziare i clienti che scelgono Etihad.

Offre inoltre ai membri un controllo ancora maggiore sulle loro esperienze, consentendo loro di selezionare diversi vantaggi in base alle loro preferenze di viaggio, e vede l’introduzione di un nuovo Elite Diamond tier per premiare i migliori viaggiatori della compagnia aerea”, afferma Etihad Airways.

“Siamo entusiasti di annunciare una nuova era per il programma Etihad Guest con l’esperienza di essere un membro stimato in procinto di raggiungere nuovi traguardi”, ha affermato Mark Potter, Managing Director of Etihad Guest. “I miglioramenti rinnovano la nostra partnership con i nostri membri Etihad Guest in tutto il mondo, il che significa che più tempo investono con noi volando e attraverso i nostri partner lifestyle, più gratificanti e personalizzate diventano le loro esperienze, così gli ospiti possono viaggiare alle loro condizioni, non alle nostre”.

“Oggi abbiamo rivisto i prezzi per i nostri GuestSeats e ridotto le miglia richieste per alcune delle nostre destinazioni più popolari sia in classe Economy che in classe Business per offrire ai nostri membri opportunità più gratificanti quando prenotano i voli.

Esempi di GuestSeat price reductions includono: da Abu Dhabi a Londra in classe Economy fino a 30.000 EYG Miles e tasse; da Milano ad Abu Dhabi in Economy Class fino a 25.000 miglia e tasse; da Jeddah ad Abu Dhabi in Business Class fino a 20.000 miglia e tasse; da Abu Dhabi a Istanbul in Economy Class con fino a 15.000 miglia e tasse.

I membri guadagneranno lo stesso ammontare di Tier Miles and Etihad Guest Miles sulle prenotazioni effettuate da giugno. Pertanto, maggiore è la tariffa prenotata, maggiore sarà il numero di Tier Miles and Etihad Guest Miles che guadagneranno. Quindi, concederti un po’ di lusso ti aiuterà a raggiungere livelli più alti e sbloccare entusiasmanti vantaggi extra in pochissimo tempo.

Stiamo inoltre premiando ulteriormente i nostri Platinum Tier members, che ora potranno godere del 100% di Bonus Etihad Guest Miles quando voleranno con noi o con uno qualsiasi dei nostri partner aerei idonei, per avvicinare i loro prossimi premi.

Consentiremo ai membri Etihad Guest di effettuare l’upgrade a The Residence, la nostra lussuosa suite con tre camere nel cielo, utilizzando le loro miglia”.

“Oltre ai Core Benefits, i tiered members potranno scegliere tra una gamma di privilegi extra adatti al loro stile di vita, rendendo Etihad la prima compagnia aerea nella regione a offrire questa flessibilità. Man mano che si avanza di livello, aumenta anche la gamma di vantaggi e opzioni.

Oltre ai Core Benefits, gli ospiti potranno scegliere tra una gamma di vantaggi personalizzati che saranno svelati in prossimità della data di lancio di giugno. I membri Silver potranno scegliere tra due vantaggi personalizzati, i membri Gold ne riceveranno quattro e i Platinum cinque”, prosegue Etihad Airways.

“Etihad Guest è lieta di introdurre un nuovo elite tier, Diamond, che premia i migliori viaggiatori della compagnia aerea con esperienze che vanno davvero oltre”, ha affermato Mark Potter. “I membri Diamond e Platinum potranno scegliere i propri numeri di iscrizione personalizzati”.

“Stiamo anche introducendo i Beyond Benefits per i nostri membri Gold e Platinum man mano che avanzano nei loro livelli. Questi vantaggi possono essere regalati ad amici o familiari e includono premi come Silver or Gold tier status o pass lounge per rilassarsi con stile prima del volo, oltre a Etihad Guest Bonus Miles”.

“Per passare a un livello superiore e sbloccare ulteriori vantaggi, i membri di Etihad Guest dovranno comunque guadagnare un determinato numero di Tier Miles, alcune delle quali ora devono essere guadagnate volando”, spiega Mark Potter. “Abbiamo semplificato il modo in cui i membri raggiungono i loro nuovi livelli rimuovendo i Tier Segments, creando un modo più semplice per gli ospiti di monitorare i loro progressi al livello successivo”.

“Tutti i membri Etihad Guest potranno guadagnare e spendere le proprie miglia sui voli con la compagnia aerea e più di 20 compagnie aeree partner, estendendo così la validità delle loro Etihad Guest Miles di 18 mesi.

Continueranno ad accumulare miglia quando volano e anche con oltre 150 partner tra cui ristoranti, hotel, noleggio auto e rivenditori.

Le Etihad Guest Miles possono continuare a essere riscattate per un’ampia gamma di rewards, che si tratti di un volo gratuito, di un upgrade di cabina, di un’esperienza speciale o di uno dei 3.500 prodotti nel Reward Shop.

I dettagli completi dell’enhanced Etihad Guest programme saranno disponibili su etihad.com/loyalty-relaunch“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)