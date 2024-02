Tre nuovi 787-9 Dreamliner si uniscono alla flotta di Etihad Airways

Etihad Airways celebra l’arrivo di tre nuovi Boeing 787-9 questo fine settimana. La compagnia aerea ha accolto le ultime aggiunte alla sua flotta in espansione allo Zayed International Airport di Abu Dhabi.

I nuovi aerei inizieranno le operazioni questo mese, aiutando Etihad ad espandersi, in linea con la sua ambiziosa roadmap che la vedrà volare verso 125 destinazioni con più di 160 aerei entro il 2030.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a questi nuovi Boeing 787 Dreamliner all’avanguardia ad Abu Dhabi. Il loro arrivo è fondamentale per la nostra strategia di espansione della rete e arriva al momento perfetto, mentre continuiamo ad aggiungere nuove destinazioni e ad espandere le frequenze nei mercati chiave.

Questi nuovi aerei supportano il nostro impegno verso Abu Dhabi, permettendoci di portare più ospiti a vivere l’incredibile capitale degli Emirati Arabi Uniti, sia come destinazione finale che durante uno scalo durante i collegamenti attraverso la nostra rete in espansione”.

“I 787-9 rafforzeranno ulteriormente la flotta di Etihad, che lancerà ulteriori destinazioni nei prossimi mesi. Etihad inizierà a volare verso Boston, il suo quarto gateway negli Stati Uniti, il 31 marzo, e aggiungerà Nairobi e Bali alla rete, oltre alle rotte estive per Nizza, Malaga, Mykonos e Santorini.

L’arrivo dei tre nuovi Dreamliner segue il nuovo Boeing 787-10 ricevuto nell’ottobre 2023, che ha aggiunto ulteriore capacità per supportare l’espansione della rete di Etihad. La compagnia aerea ha aggiunto nuove rotte per Osaka, Copenhagen e Dusseldorf nel quarto trimestre 2023, nonché per Kozhikode e Thiruvananthapuram nella regione indiana del Kerala il giorno di Capodanno.

Etihad si è inoltre espansa su più mercati con frequenze di volo aggiuntive e migliore connettività attraverso la rete.

I 787 Dreamliner di Boeing sono fino al 25% più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto a molti aerei comparabili delle loro dimensioni. In totale, Etihad ora opera 43 Dreamliner e una flotta totale di 88 aeromobili tra cui Airbus A380, A350, A320 Family e Boeing 777.

Gli interni della cabina dei nuovi 787 Dreamliner di Etihad offrono un ambiente confortevole e spazioso nel pluripremiato stile distintivo di Etihad. L’aereo a due classi presenta nuovi cabin interior con 32 Business Suite e 271 posti in Economy“, afferma Etihad Airways.

“La cabina Business presenta una versione unica e personalizzata del sedile Elements prodotto da Collins ed Etihad è la prima compagnia aerea al mondo a introdurre questo sedile sul Boeing 787.

Le Business Suite offrono agli ospiti generosi livelli di spazio, comfort e privacy. Ogni posto ha accesso diretto al corridoio e si reclina in un fully lie-flat-bed da 78 pollici di lunghezza, con uno schermo TV 4K da 17,3 pollici, accoppiamento cuffie Bluetooth, ricarica wireless e molteplici porte di ricarica, oltre a un notevole spazio per riporre gli oggetti.

In Economy il nuovo 787 offre posti più leggeri, e quindi più efficienti in termini di consumo di carburante, rispetto alla flotta attuale, con 217 posti standard e 54 posti Extra Legroom con quattro pollici di spazio aggiuntivo per le gambe. Oltre a fornire agli ospiti un comfort eccezionale, i sedili dal profilo più sottile offrono una maggiore sensazione di spazio per ogni ospite.

Il nuovo 787 Dreamliner offre la più recente tecnologia di intrattenimento a bordo di Safran con monitor touch-screen 4K Rave Ultra da 13,3” e la possibilità di associare telefoni e tablet personali allo schermo da utilizzare come telecomando.

L’aereo è dotato di una nuova soluzione di connettività Viasat che utilizza la tecnologia in Ka-band, che offre Wi-Fi ad alta velocità con funzionalità di streaming a bordo, nonché TV in diretta, inclusi canali di notizie e sport.

Attraverso Wi-Fly di Etihad, tutti i membri Etihad Guest possono usufruire di pacchetti chat gratuiti, mentre tutti gli ospiti possono scegliere di acquistare un full Surf package con dati illimitati per tutta la durata del volo”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)