Il Supervisory Board di Lufthansa decide una riorganizzazione completa dell’Executive Board

Dopo aver affrontato con successo la crisi coronavirus, la successiva ripresa del settore del trasporto aereo e il suo business turnaround, Lufthansa Group sta ora intraprendendo la fase successiva del suo sviluppo aziendale rimodellando e riallineando il suo Executive Board. La ristrutturazione coinciderà con la partenza di quattro degli attuali membri del Board.

Il mandato di Harry Hohmeister e Detlef Kayser scadrà come previsto nel corso dell’anno in corso. Contemporaneamente Christina Foerster e Remco Steenbergen si dimettono di comune accordo dalla direzione.

“Il nostro Executive Board ha svolto un lavoro eccezionale nel guidare Lufthansa Group attraverso la fase estremamente difficile della pandemia”, afferma Karl-Ludwig Kley, Chairman of the Supervisory Board of Deutsche Lufthansa AG. “Ha gestito con successo l’impegnativo successivo incremento delle nostre operazioni e Lufthansa Group poggia ancora una volta oggi su solide basi commerciali. Per questo il nostro Executive Board e ciascuno dei suoi membri meritano il nostro più alto riconoscimento e il nostro ringraziamento. Il Supervisory Board desidera esprimere la sua particolare gratitudine ai membri dell’Executive Board che ora ci lasceranno, per tutto il loro lavoro, il loro impegno e la loro forte lealtà a Lufthansa Group”.

Il Lufthansa Supervisory Board ha approvato le seguenti risoluzioni nella riunione del 22 febbraio 2024:

Grazia Vittadini sarà nominata membro dell’Executive Board con effetto dal 1 luglio 2024. Ricoprirà il ruolo di Chief Technology Officer, con responsabilità per “Technik e IT” e con responsabilità aggiuntiva per la sostenibilità. Il suo mandato ha durata triennale.

Dieter Vranckx, attualmente CEO di Swiss International Air Lines, sarà nominato membro dell’Executive Board con effetto dal 1° luglio 2024 e sarà responsabile per “Global Markets and Commercial Steering Hubs”. Anche il suo mandato è triennale. Customer Experience e Group Brand Management, che attualmente fanno parte della divisione Brand & Sustainability, saranno spostati in “Global Markets and Commercial Steering Hubs”.

La Group Finances division sarà guidata da un nuovo Chief Financial Officer. Fino alla nomina, Michael Niggemann ricoprirà il ruolo di CFO ad interim in aggiunta ai suoi attuali incarichi di Board member per la divisione “Personnel, Logistics & Non-Hub Business” (precedentemente nota come Human Resources & Infrastructure).

Dopo il trasferimento a Francoforte, Dieter Vranckx assumerà anche la Deputy Chairmanship del Board of Directors di Swiss International Air Lines da Remco Steenbergen, che lascerà queste funzioni quando si dimetterà dall’ Executive Board.

“Le sfide che il nostro settore e il nostro Gruppo devono affrontare oggi possono essere diverse da quelle degli anni passati, ma non sono meno importanti”, afferma Karl-Ludwig Kley, Lufthansa Supervisory Board Chairman. “Il nostro obiettivo è incontrarli e padroneggiarli con rinnovata energia e con un nuovo Executive Board team che unisce un’esperienza ancora più internazionale e una gamma ancora più ampia di prospettive. Ora più che mai, le nostre interazioni con i nostri clienti, i nostri investitori e i nostri partner, e anche le nostre collaborazioni all’interno di Lufthansa Group, richiedono il più forte approccio al lavoro di squadra. Anche questo ci aspettiamo dal nostro nuovo Executive Board”.

Il CEO Dieter Vranckx nominato Lufthansa Group Executive Board e Deputy Chairman of the SWISS Board of Directors

Dieter Vranckx, CEO di Swiss International Air Lines (SWISS), è stato nominato membro del Lufthansa Group Executive Board, responsabile per “Global Markets and Commercial Steering Hubs”. Egli assumerà le sue nuove funzioni il 1° luglio 2024. La divisione “Global Markets & Commercial Steering Hubs” di Lufthansa Group ospiterà anche la “Customer Experience” e il “Group Brand Management”, che finora facevano parte della “Brand & Sustainability” division. Dieter Vranckx, dopo più di tre anni come CEO di SWISS, ricoprirà in futuro la carica di Deputy Chairman of the SWISS Board of Directors.

“Non vedo l’ora di affrontare queste nuove sfide e di applicare la mia esperienza internazionale all’intero Lufthansa Group come parte dell’Executive Board team”, afferma Vranckx. “Allo stesso tempo, SWISS è la mia “casa” e mi sarà sempre cara. Significa quindi molto per me il fatto che nella mia nuova veste rimarrò strettamente coinvolto con SWISS”.

Dieter Vranckx è alla guida della principale compagnia aerea svizzera dal 2021. “Dieter ha preso il timone di SWISS in un momento molto difficile nel mezzo della pandemia COVID”, afferma Reto Francioni, Chairman of the SWISS Board of Directors. “Lui e il suo team hanno ottenuto risultati eccezionali. Non solo ha guidato la nostra compagnia aerea in modo rapido, con successo e in buona salute fuori dalla crisi globale del settore aereo provocata dalla pandemia: è stato anche determinante nello stabilizzare la nostra compagnia. Di particolare rilievo è la conclusione positiva di nuovi contratti collettivi di lavoro con i nostri partner sociali per i nostri ground personnel e cockpit and cabin crew corps”.

“Oltre a questo”, continua Francioni, “Dieter ha perseguito con grande convinzione personale il nostro ruolo pionieristico in SWISS nel contribuire a garantire viaggi aerei più sostenibili. La nostra compagnia è oggi più forte che mai. Con Dieter Vranckx al timone, negli ultimi anni SWISS ha forgiato una nuova SWISS: robusta, di alta qualità e di successo, riconosciuta e rispettata in tutto il mondo”.

“Sono lieto di continuare a lavorare con Dieter nella sua nuova veste nel SWISS Board of Directors e di poter così portare avanti la nostra eccellente collaborazione”, conclude il Board Chairman Reto Francioni. “Lo ringrazio ora per tutto il suo eccezionale impegno e gli faccio i miei migliori auguri per il suo nuovo incarico”.

Dieter Vranckx opera nel settore aereo dal 1998 ricoprendo diversi incarichi esecutivi. Può già guardare indietro a circa 20 anni con Lufthansa Group e ha trascorso oltre 17 anni con SWISS e il suo predecessore Swissair.

Prima di entrare in SWISS come CEO nel 2021, Vranckx (che ha la doppia cittadinanza svizzera e belga) è stato CEO della compagnia aerea di Lufthansa Group Brussels Airlines. Prima ancora ha ricoperto il ruolo di Vice President Sales & Marketing Lufthansa Group Airlines (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings) per la regione Asia-Pacifico, con sede a Singapore.

È in corso la ricerca del successore di Dieter Vranckx come CEO di SWISS.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Swiss International Air Lines – Photo Credits: Lufthansa Group)