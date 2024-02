L’ACH130 Aston Martin Edition debutta al Singapore Airshow

L’ACH130 Aston Martin Edition di Airbus Corporate Helicopters ha fatto la sua prima apparizione al Singapore Airshow.

“L’ACH130 Aston Martin Edition è il prodotto di una collaborazione altamente fruttuosa con una gamma di design interni ed esterni creati da Aston Martin e applicati da abili artigiani presso Airbus Helicopters, deliziando proprietari di elicotteri e piloti che apprezzano il piacere di possedere e guidare auto sportive di lusso (leggi qui il nostro speciale sull’ACH130 Aston Martin in Italia).

Questa edizione esclusiva, lanciata quattro anni fa e inizialmente limitata a 15 unità, è stata estesa ad altre 15 unità grazie al suo successo di mercato. Gli ordini sono arrivati da tutto il mondo, tra cui Australia, Europa, America Latina, Nuova Zelanda, Nord America e Sud-Est asiatico.

L’ACH130 Aston Martin Edition è stato rinnovata lo scorso anno con una nuova gamma di livree e interni accattivanti che riflettono le ultime idee del team di progettazione Aston Martin applicate alle sue auto sportive ultra-lusso (leggi anche qui)”, afferma Airbus Corporate Helicopters.

“L’elicottero in mostra appartiene all’imprenditore tecnologico John-Paul Thorbjornsen (JP) che ha effettuato uno straordinario viaggio di 10.000 miglia nautiche attraverso 21 paesi in 41 giorni per la consegna del suo elicottero dal Regno Unito alla sua nuova casa in Australia.

Durante lo show ha rivelato che ora ha ordinato anche un Airbus ACH125 e sta pianificando un secondo viaggio straordinario, questa volta portando insieme il nuovo elicottero e l’ACH130 Aston Martin Edition, volando per circa 30.000 miglia intorno al mondo attraverso sia il Polo Nord che quello Sud .

Oggi, JP ha volato più di 500 ore di volo con lo snello e agile ACH130 Aston Martin Edition. Presentandolo al Singapore Airshow, JP ha detto di aver messo gli occhi sull’ACH130 a sette posti non appena gli è stato presentato”, prosegue Airbus Corporate Helicopters.

“Ho sempre amato volare e stavo cercando un elicottero affidabile e potente che potesse far volare in sicurezza la mia famiglia e i miei amici”, ha detto JP. “Sono rimasto colpito dalle prestazioni e dal comfort dell’ACH130. Sono anche convinto che questo Aston Martin Edition sia l’elicottero privato più attraente sul mercato, combinando l’eccellenza ingegneristica di Airbus e la maestria artigianale di Aston Martin”.

“Definendola “una spedizione come nessun’altra”, l’avventuroso dirigente ha svelato il suo piano di volo al Singapore Airshow. Partendo dalla sua città natale a Darwin, JP circumnavigherà il globo in un convoglio di due elicotteri insieme a un altro pilota, coinvolgendo il suo elicottero ACH130 Aston Martin Edition e l’ACH125 appena acquistato.

Il convoglio volerà prima per 11.000 miglia nautiche verso il Polo Nord, seguito da altre 12.000 miglia nautiche verso il Polo Sud, con l’ultima tappa di 7.000 miglia nautiche attraverso Dubai. JP prevede che il convoglio di elicotteri resterà in volo per sei mesi e attraverserà 50 paesi, passando tre volte l’equatore”, continua Airbus Corporate Helicopters.

“Siamo davvero felici che JP abbia scelto l’ACH125 per una missione così importante. Offre le prestazioni e la flessibilità esatte richieste per questa impresa e non vediamo l’ora di intraprendere presto questo viaggio”, ha affermato Frederic Lemos, Head of Airbus Corporate Helicopters.

“L’ACH125 è un single-engine helicopter noto per le sue performance, la versatilità e la bassa manutenzione, eccellendo in high-and-hot and extreme environments. Fa parte della famiglia Ecureuil di Airbus, che ha accumulato 38 milioni di ore di volo in tutto il mondo. Grazie alla manovrabilità, all’eccellente visibilità e ai bassi livelli di vibrazioni in cabina, l’ACH125 si è guadagnato la reputazione di vero multi-mission workhorse.

L’Ecureuil vanta diversi record di altitudine al suo attivo. Il più notevole è il record mondiale di decollo e atterraggio più alto di un elicottero sul Monte Everest ad un’altitudine di 8.848 m, un record straordinario che resiste ancora oggi”, conclude Airbus Corporate Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Helicopter – Photo Credits: Airbus Corporate Helicopters)