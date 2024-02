News Brevi – 23.02.2024

SPAZIO: CONCLUSA IN CALIFORNIA L’ESERCITAZIONE MULTINAZIONALE GLOBAL SENTINEL 2024 – Si è conclusa lo scorso 16 febbraio, presso la Vandenberg Space Force Base, in California, la “Global Sentinel 2024”, esercitazione a guida statunitense – e la più importante a livello internazionale sul tema Space Situational Awareness – che, per la sesta edizione consecutiva, ha visto la partecipazione dell’Aeronautica Militare. La Forza Armata ha partecipato con personale dell’Ufficio Generale per lo Spazio dello Stato Maggiore Aeronautica (SMA UGS), del Centro di Space Situational Awareness del Comando Operazioni Aerospaziali (COA C-SSA) di Poggio Renatico (FE) e del Gruppo Ingegneria per l’Aero-Spazio del Reparto Sperimentale di Volo (RSV GIAS) di Pratica di Mare. 25 nazioni Alleate e Partner si sono cimentate nella gestione di un complesso scenario di esercitazione all’interno del quale sono state anche simulate minacce spaziali, intenzionali e non, coordinandosi nella generazione di servizi di Space Situational Awareness mirati a farvi fronte. Novità assoluta dell’edizione 2024, l’introduzione di una Multinational Space Coordination Cell (MSCC), che insieme alla struttura dei Regional Space Operations Centre (RSpOC), già presenti nella precedente edizione, hanno permesso di gestire la complessità dei numerosi eventi di simulazione, aggiungendo un ulteriore livello di coordinamento mirato in particolare a supportare la pianificazione delle varie azioni di risposta. L’Aeronautica Militare ha espresso, attraverso il personale del COA C-SSA, le piene capacità di uno Space Operations Centre nazionale, assumendo anche – in virtù della lunga esperienza maturata negli anni – la guida insieme allo SpOC israeliano del RSpOC “EUROSOUTH”. Personale dello SMA UGS e di RSV GIAS ha, invece, rispettivamente alimentato la “White Cell”, che replicava le dinamiche di interazione tra lo SpOC e le altre entità nazionali, e il MSCC, completando così la partecipazione della Forza Armata a tutti i ruoli di “player”. Presenti, inoltre, due Ufficiali del Comando Operazioni Spaziali (COS) dello Stato Maggiore Difesa, che in qualità di osservatori hanno espresso la prospettiva del livello operativo, interforze, orientata all’integrazione e all’interoperabilità in ambito Spazio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: IL CAPO DI STATO MAGGIORE IN VISITA AL 31° STORMO E AL 2° REPARTO GENIO – Lunedì 19 febbraio il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Luca Goretti si è recato in visita presso il 31° Stormo ed il 2° Reparto Genio A.M.. Al suo arrivo, accolto dal Comandante del 31° Stormo, Colonnello Marco Angori, il Generale Goretti ha reso omaggio alla Bandiera di Guerra del Reparto. Dopo un breve briefing sulla realtà dell’Ente e le sue peculiarità operative, il Generale Goretti ha incontrato, presso l’hangar dello Stormo, tutto il personale del Reparto, cui ha desiderato esprimere il suo sincero apprezzamento per l’instancabile impegno e la sincera dedizione dimostrati nell’assolvere le missioni assegnate. La visita, conclusasi al 31° Stormo con la firma dell’Albo d’Onore, è quindi proseguita presso il 2° Reparto Genio. Qui il Generale Goretti è stato accolto dal Comandante del Reparto, Colonnello Alessandro Scalcione, che ha fornito nel corso di un briefing una panoramica generale dell’Ente, analizzandone le prospettive e gli impegni futuri. Anche in questo caso il Generale Goretti ha avuto poi modo di incontrare tutto il personale a cui ha espresso un sentito apprezzamento per il supporto fornito all’intera Difesa e al Paese nell’esecuzione di importanti opere, non ultime le realizzazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare, costituendo un “fiore all’occhiello” per la Forza Armata le cui capacità sono richieste anche da tutte le Istituzioni, non solo dal “personale in azzurro”. Il 31° Stormo ha sede presso l’aeroporto Militare di Ciampino. Il Reparto effettua attività di trasporto aereo per soddisfare le esigenze di mobilità delle Alte Cariche di Stato, di Governo e dei Vertici Militari, per il trasporto sanitario d’urgenza e per ragioni umanitarie di pazienti in imminente pericolo di vita, equipe mediche, organi per trapianti, interventi a favore di connazionali in situazioni di rischio. Il 2° Reparto Genio AM, posto alle dipendenze del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico AM, cura gli studi, le indagini, le progettazioni, gli appalti e l’esecuzione dei lavori necessari per assicurare la disponibilità e l’efficienza delle infrastrutture in uso all’Aeronautica Militare ubicate nelle regioni Toscana, Lazio, Sardegna e Campania, realizzando i lavori mediante appalto a ditte esterne o in amministrazione diretta con il personale militare e civile dell’ 8° Gruppo Genio Campale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DA FORLÌ SI VOLA PER 12 DESTINAZIONI CON BOEING 737: LAMPEDUSA SALE A TRE FREQUENZE SETTIMANALI – Dall’Aeroporto di Forlì si vola per 12 destinazioni tra Sicilia, Sardegna, Grecia e Albania. I collegamenti del network GoToFly verranno effettuati solo con aeromobili della flotta Boeing 737. Lampedusa è tra le mete più gettonate: le frequenze settimanali salgono a tre. “Il primo elemento – dice Andrea Stefano Gilardi, Direttore generale & Accountable manager F.A. – coincide con la scelta di utilizzare nei collegamenti solo ed esclusivamente aeromobili della flotta Boeing 737. Una scelta fortemente voluta dalla società e che si discosta in pieno dalla scorsa stagione quando si è fatto ricorso anche ad aeromobili turboelica di piccole e medie dimensioni. La decisione è maturata sulla scorta di più valutazioni, non soltanto tecnico-operative: dalla possibilità di una maggiore capacità di riempimento così da poter soddisfare al meglio e con miglior comfort di crociera le attese della clientela; alla disponibilità di velivoli di backup assicurata dalla compagnia a garanzia e certezza dell’intera attività nel corso della stagione; fino ad arrivare, altro dettaglio favorente, alla presenza, qui a Forlì, di Albatechnics, manutentore specializzato e certificato Boeing. Il secondo elemento che desidero sottolineare, ci vede nuovamente impegnati al fianco di molte agenzie di viaggio della Romagna che incontreremo da qui ai prossimi giorni. Oltre 100 agenti della provincia di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e vicina Repubblica di San Marino ai quali illustreremo tutti i dettagli del network GoToFly, compresa la rinnovata collaborazione con il T.O. MySunSea di Bologna. Il terzo elemento, infine, discende proprio dall’accordo commerciale siglato tra GoToTravel-GoToFly e MySunSea: su Lampedusa, considerata una richiesta in rapidissima ascesa, voleremo tre volte a settimana e non più due: si potrà partire alla volta dell’isola siciliana il martedì, il giovedì e la domenica”.

UNITED LANCIA VOLI GIORNALIERI TRA GUAM E TOKYO HANEDA – United Airlines lancerà voli giornalieri diretti tra Guam e l’aeroporto internazionale di Tokyo Haneda il 1° maggio. I voli opereranno tutto l’anno e creeranno un collegamento più diretto tra Guam e la capitale del Giappone, data la vicinanza dell’aeroporto di Haneda al centro città. Questi nuovi voli si aggiungono ai 32 voli settimanali di United tra Guam e Tokyo-Narita. “Mentre espandiamo la nostra rete globale, siamo sempre alla ricerca di opportunità per offrire ai nostri clienti una scelta più ampia e rafforzare i collegamenti tra i paesi. Questa rotta, che collega l’aeroporto più conveniente di Tokyo con il nostro esclusivo hub di Guam, realizza proprio questo. Apprezzo il supporto di il Dipartimento dei trasporti nel riconoscere l’importanza di questa rotta per i nostri clienti e le parti interessate”, ha affermato Patrick Quayle, United’s Senior Vice President of Global Network Planning and Alliances. United prevede di operare un 737-800 su questa rotta, che ha spazio per 166 clienti, inclusi 16 posti in business class. Il volo partirà da Guam alle 19:00 ora locale e arriverà a Haneda alle 22:00 dello stesso giorno. Al ritorno, il volo partirà da Haneda alle 23:55 e arriverà a Guam alle 04:45 del giorno successivo. United è la più grande compagnia aerea di Guam e offre più di 87 voli settimanali verso 14 destinazioni. United opera a Guam da più di 55 anni ed è oggi l’unica compagnia aerea che vola tra Guam e Osaka, Fukuoka e Nagoya in Giappone, nonché le isole degli Stati Federati di Micronesia, Isole Marshall e Palau. Con questa aggiunta, United opererà sei voli giornalieri da Haneda, con servizi per New York/Newark, Washington D.C., Chicago, Los Angeles, San Francisco e ora Guam. United opera anche 10 voli giornalieri per l’aeroporto Narita di Tokyo, con servizi per New York/Newark, Houston, Denver, Los Angeles, San Francisco, Guam e Saipan.

UNITED ESPANDE IL SUO FLIGHT TRAINING CENTRE A DENVER – United ha aperto oggi un nuovo edificio di 150.000 piedi quadrati presso il suo Flight Training Center a Denver. Già la struttura più grande del suo genere al mondo, l’edificio aggiuntivo offre alla compagnia aerea la possibilità di aggiungere alla struttura altri 12 advanced full-motion flight simulators, sei dei quali sono già stati consegnati. Finora nel 2024, la compagnia aerea ha assunto più di 300 piloti, dopo averne assunti più di 2.300 l’anno scorso. Il nuovo edificio del campus aggiunge ancora più capacità di addestramento per i 16.000 piloti United. Il Flight Training Center United conta ora otto edifici totali, più di 700.000 piedi quadrati di spazio di addestramento e 46 simulatori di volo full-motion all’avanguardia. Questi investimenti in persone, infrastrutture e tecnologia continuano ad alimentare il piano United Next della compagnia aerea. “Stiamo crescendo più velocemente di qualsiasi compagnia aerea del settore e i nostri investimenti nei nostri piloti e nella loro formazione sono fondamentali per supportare il numero senza precedenti di nuovi aerei che United aggiungerà alla nostra flotta nei decenni a venire”, ha affermato Scott Kirby, CEO di United. “I piloti United sono i migliori aviatori del mondo e il modo in cui reclutiamo, assumiamo e addestriamo direttamente supporta questo elevato standard di eccellenza”. United ha investito più di 145 milioni di dollari nel nuovo edificio e si prevede che creerà più di 370 nuovi posti di lavoro. In totale, più di 1.600 degli oltre 10.000 dipendenti United con sede a Denver lavorano presso il Flight Training Center United. Il Flight Training Center United è stato originariamente costruito tra il 1966 e il 1968 come parte del complesso dell’aeroporto di Stapleton e da allora è servito come principale struttura di addestramento dei piloti United. Dal 2016 United ha investito complessivamente 370 milioni di dollari nel Flight Training Center.

EASYJET CELEBRA CINQUE MILIONI DI PASSEGGERI A BIRMINGHAM AIRPORT – easyJet festeggia questa settimana il trasporto di oltre cinque milioni di passeggeri da e per l’aeroporto di Birmingham. Per celebrare l’occasione, easyJet ha sorpreso due fortunati viaggiatori all’aeroporto di Birmingham, che stavano volando a Ginevra, con un paio di voli di andata e ritorno verso qualsiasi destinazione della rete easyJet. La compagnia aerea ha lanciato le operazioni all’aeroporto di Birmingham nel 2007. 17 anni dopo, il lancio di una nuova base composta da tre aerei sta consentendo alla compagnia aerea di espandere ulteriormente la propria rete di Birmingham, con 16 nuove rotte in decollo con l’apertura della base il 18 marzo 2024, tra cui Antalya, Barcellona e Sharm el Sheikh, il che significa che easyJet collegherà clienti nelle Midlands attraverso 29 rotte attraverso Regno Unito, Europa e Nord Africa. L’apertura della prima base della compagnia aerea nel Regno Unito in oltre un decennio creerà circa 100 posti di lavoro diretti per piloti ed equipaggio e oltre 1.200 ulteriori posti di lavoro indiretti. easyJet è la più grande compagnia aerea del Regno Unito e attualmente impiega circa diecimila persone in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di festeggiare il trasporto di oltre cinque milioni di passeggeri da Birmingham mentre ci prepariamo ad aprire la nostra nuova base il mese prossimo e ad iniziare a far volare clienti verso ancora più destinazioni nel Regno Unito, in Europa e nel Nord Africa”. Tom Screen, Aviation Director of Birmingham Airport, ha dichiarato: “Mancano solo 25 giorni alle easyJet launch based operations a Birmingham Airport, è stato un piacere consegnare il premio al cinquemilionesimo passeggero easyJet. Il raggiungimento di questo traguardo è una testimonianza del rapporto sempre più forte tra l’aeroporto di Birmingham e easyJet”.

QANTAS A380 OPERERA’ UN VOLO SPECIALE DA MELBOURNE A SYDNEY – Qantas informa: “A causa delle forti tempeste che si prevede colpiranno la regione di Sydney nel tardo pomeriggio, Airservices Australia ha limitato il numero di arrivi e partenze a Sydney per tutte le compagnie aeree, con conseguenti numerose cancellazioni e ritardi. Qantas utilizzerà un Airbus A380 da Melbourne a Sydney per garantire ai clienti di arrivare a Sydney il più vicino possibile all’orario previsto. L’A380 trasporterà 485 passeggeri, l’equivalente di quasi tre voli Boeing 737 che normalmente operano su questa rotta. Questi clienti inizialmente viaggiavano su tre voli separati dalle 16:00 in poi, quindi è improbabile che fossero in viaggio per Sydney per il concerto di Taylor Swift di stasera. Anche un quarto volo è stato cancellato e oggi i clienti sono stati risistemati su altri servizi Qantas. L’A380 utilizzato è un’unità di riserva operativa in standby per garantire la resilienza nelle operazioni di Qantas. Anche se normalmente verrebbe utilizzato per supportare la nostra rete internazionale sui voli verso luoghi come Londra e Los Angeles, data la domanda incredibilmente elevata a Sydney oggi, viene utilizzato per supportare le operazioni domestiche. QF7168 partirà dal Terminal 2 internazionale di Melbourne alle 17:00 e arriverà al Terminal internazionale di Sydney alle 18:40. Tutti i clienti interessati sono stati contattati e hanno ricevuto informazioni sui dettagli del nuovo volo”.

BIMAN BANGLADESH AIRLINES SI UNISCE AL DE HAVILLAND COMPONENT SOLUTIONS PROGRAM PER SUPPORTARE LA SUA DASH 8-400 FLEET – De Havilland Canada ha annunciato oggi che Biman Bangladesh Airlines Ltd. (Biman) ha firmato un De Havilland Component Solutions Program (“DCS Program”) agreement per supportare la sua flotta di cinque aerei Dash 8-400. Il DCS program fornirà a Biman Bangladesh Airlines Ltd. comprehensive component maintenance, repair and overhaul (MRO) services e l’accesso a uno spare part exchange pool strategicamente posizionato. “Il nostro DCS program altamente personalizzabile continua ad essere leader nelle soluzioni “power-by-the-hour” per la flotta Dash 8-400 ed è progettato per consentire agli operatori di concentrarsi su altre attività aziendali chiave, mentre noi ci occupiamo dei loro requisiti di gestione dei componenti”, ha affermato Leighton Storsley, De Havilland Canada Vice-President, Aftermarket and Business Development. “Siamo lieti che Biman abbia aderito al DCS programe non vediamo l’ora di fornirgli un pacchetto personalizzato per il supporto dei componenti”. “Siamo entusiasti di intraprendere questa partnership con De Havilland Canada come supporto alla manutenzione dei componenti della nostra flotta Dash 8-400”, ha affermato Mr. Shafiul Azim, Managing Director and CEO of Biman Bangladesh Airlines Ltd. “Con hub in tutto il Bangladesh, a Dhaka, Chittagong e Sylhet, è importante avere accesso alla disponibilità dei componenti e alla prevedibilità dei costi offerta da De Havilland Canada, in modo da poterci concentrare sulla gestione efficiente delle nostre operazioni quotidiane”.

LUFTHANSA TECHNIK E HANWHA PHASOR SIGLANO UNA PARTNERSHIP PER IN-FLIGHT CONNECTIVITY – La satellite communications company Hanwha Phasor e Lufthansa Technik hanno collaborato per fornire connettività di bordo avanzata per i voli commerciali. Un accordo pluriennale firmato di recente vedrà Lufthansa Technik progettare, costruire e fornire ogni anno diverse centinaia di fuselage-mounted airborne Satellite Communications (SatCom) radomes per Hanwha Phasor. I radome svolgono un ruolo cruciale nell’integrazione dell’aereo poiché agiscono come shells esterni per coprire e proteggere l’antenna sulla fusoliera, essendo trasparenti alle radiofrequenze (RF) e avendo un impatto trascurabile sull’aerodinamica dell’aereo. Ciò consentirà l’utilizzo del prodotto sugli aerei di tutto il mondo e garantirà che le compagnie aeree possano fornire connettività a larghezza di banda elevata per i propri clienti. Già nella fase di progettazione finale, i primi prototipi di radome potrebbero essere costruiti già la prossima estate, mentre la produzione in serie inizierà nel 2025. Mettendo a frutto la sua esperienza decennale nella progettazione e nella certificazione, il nuovo sviluppo del radome di Lufthansa Technik presterà particolare attenzione alla advanced electronically steered antenna technology di Hanwha Phasor, ad esempio impiegando combinazioni di nuovi materiali compositi e metodi di progettazione, che alla fine daranno come risultato una delle prime aviation-certified radome design solutions al mondo per questo nuovo tipo di antenne. La partnership rappresenta una pietra miliare per Hanwha Phasor, che è pronta a portare sul mercato la sua soluzione aerospaziale, il Phasor A7700, nel 2025. Lufthansa Technik intende inoltre contribuire con il proprio know-how sull’integrazione degli aeromobili e con le proprie ampie capacità produttive nel composite material workshop presso la sede di Amburgo. Dominic Philpott, Chief Operating Officer of Hanwha Phasor: “Siamo lieti di annunciare questa partnership fondamentale con Lufthansa Technik, azienda leader nel settore aerospaziale commerciale. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Lufthansa Technik nei prossimi mesi, esplorando allo stesso tempo ulteriori opportunità per approfondire e sviluppare questa partnership”. Harald Gloy, Chief Operations Officer at Lufthansa Technik: “Una connettività affidabile a bordo è fondamentale per le compagnie aeree di tutto il mondo. I progressi chiave nella tecnologia delle antenne richiedono quindi progressi altrettanto ingegnosi per i radome che proteggono queste antenne. Sono ancora più orgoglioso del fatto che, con la nostra esperienza decennale in questo campo, saremo tra i primi a sviluppare e produrre una aviation-certified radome solution per le più moderne phased-array antennas, fornendo così ad Hanwha Phasor una copertura perfetta, sia dal punto di vista progettuale che produttivo”.

EUROWINGS RADDOPPIA IL SUO FLIGHT PORTFOLIO IN SCANDINAVIA – Eurowings informa: “La Scandinavia attira molto, tutto l’anno. Lo dimostra lo sviluppo delle rotte Eurowings verso l’estremo nord. Rispetto al 2019, il numero dei posti disponibili è quasi raddoppiato. La più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze offre ora 24 rotte verso Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia. Che tu voglia vedere l’aurora boreale in inverno a Tromsø, in Norvegia, o passeggiare per le capitali scandinave in estate, il nord merita sicuramente un viaggio. Le destinazioni scandinave da tutte le principali basi Eurowings nell’estate 2024 prevedono: da Berlino quattro voli a settimana per Helsinki, cinque voli settimanali per Göteborg e Copenhagen, sei voli settimanali per Stoccolma (l’attuale programma invernale comprende anche voli per Tromsø e Rovaniemi). Da Dusseldorf fino a due voli a settimana per Tromsø e Bergen, quattro voli settimanali per Oslo, dieci voli a settimana per Göteborg, undici voli settimanali per Copenhagen, dodici voli settimanali per Stoccolma (l’attuale programma invernale comprende anche voli verso le città finlandesi di Ivalo, Kittilä e Kuusamo e verso Kiruna, Svezia). Da Amburgo fino a tre voli a settimana per Göteborg, quattro voli settimanali per Oslo, sei voli settimanali per Stoccolma (l’attuale programma invernale comprende anche voli per Tromsø). Da Colonia fino a quattro voli settimanali per Stoccolma. Da Stoccarda fino a cinque voli settimanali per Stoccolma”.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER ULTERIORI GRIPEN DALL’UNGHERIA – Saab ha firmato un contratto con la Swedish Defence Materiel Administration (FMV) e ha ricevuto un ordine per quattro ulteriori Gripen C fighter aircraft per l’Ungheria. Questo ordine fa seguito ad una modifica al contratto tra FMV e il governo ungherese firmato nel dicembre 2001 riguardante 14 Gripen C/D per la Hungarian Air Force. La modifica del contratto per i quattro velivoli aggiuntivi è stata firmata dal Ministero della Difesa ungherese e da FMV il 23 febbraio 2024. Con questa nuova modifica del contratto, l’Ungheria utilizzerà un totale di 18 velivoli Gripen C/D per proteggere e difendere lo spazio aereo ungherese e della NATO. “Con il Gripen, l’Ungheria ha una delle forze aeree più capaci d’Europa. Non vediamo l’ora di continuare la nostra stretta collaborazione con il governo ungherese e l’industria della difesa”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Saab ha attualmente un contratto con FMV per quanto riguarda il supporto per gli aerei Gripen ungheresi. Saab è pronta a fornire ulteriori aggiornamenti e supporto per i fighter ungheresi oltre il 2035. Saab e il Ministero della Difesa ungherese hanno inoltre firmato un protocollo d’intesa relativo allo sviluppo di high-tech industrial areas and fighter aircraft capabilities. La cooperazione include il sostegno alla creazione di un Centre of Excellence for VR technologies in Ungheria.

I LEADER DEL SETTORE AEROSPAZIALE FORMANO UNA COALIZIONE PER RAFFORZARE L’AVIATION SUPPLY CHAIN INTEGRITY – I leader di tutto il settore aerospaziale negli Stati Uniti e in Europa hanno annunciato la creazione di una coalizione per aiutare a prevenire l’ingresso di parti non autorizzate nella aviation supply chain e per rafforzare l’integrità complessiva della supply chain. Tra i membri fondatori della Aviation Supply Chain Integrity Coalition figurano rappresentanti senior di Airbus, American Airlines, Boeing, Delta Air Lines, GE Aerospace, Safran, StandardAero e United Airlines. L’ex NTSB Chairman Robert Sumwalt e l’ex U.S. Transportation Deputy Secretary John D. Porcari fungeranno da co-chair della coalizione. “Siamo riusciti a fermare un attore disonesto e a metterne in quarantena le parti l’anno scorso grazie alla rapida azione dell’industria aeronautica, ma è necessario fare di più per fermare chiunque cerchi di prendere una scorciatoia in futuro”, ha affermato il co-chair Robert Sumwalt. “Attraverso questa coalizione, lavoreremo per trovare soluzioni durature che l’industria possa adottare per migliorare l’integrità complessiva della catena di fornitura dell’aviazione”, ha affermato il co-chair Robert Sumwalt John D. Porcari. La coalizione ha iniziato i suoi lavori questo mese, lanciando una revisione di 90 giorni per determinare le opportunità per rafforzare le esistenti supply chain operations. Questo lavoro costituirà la base di un rapporto completo, con raccomandazioni per garantire il rispetto degli standard di sicurezza e prevenire l’introduzione di unapproved aviation parts nella supply chain. L’approccio della coalizione abbraccia l’intero settore, attingendo, tra gli altri, alle competenze di produttori e compagnie aeree fino alle maintenance, repair and overhaul stations. Il report è atteso entro la fine dell’anno. “Un cattivo attore è troppo in un settore così concentrato sulla qualità e sulla sicurezza. Non vediamo l’ora di collaborare con i leader del settore aeronautico per trovare soluzioni significative da poter implementare rapidamente per evitare che ciò accada di nuovo”, ha affermato Phil Wickler, Chief Transformation Officer di GE Aerospace, uno dei membri della coalizione.