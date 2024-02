News Brevi – 24.02.2024

AERONAUTICA MILITARE: IL CAPO DI STATO MAGGIORE VISITA IL CENTRO DI FORMAZIONE AVIATION ENGLISH – Il 21 febbraio 2024 si è svolta una visita ufficiale del Generale di Squadra Aerea Luca Goretti al Centro di Formazione Aviation English di Loreto (Cen.For.Av.En.), accompagnato dal Presidente Capo Sergenti Graduati e Militari di Truppa (SGMT) 1° Lgt. Mario Bonaventura, e da un rappresentante del COCER AM, 1° Lgt. Oreste Fania. Il Comandante del Cen.For.Av.En. Col. Giancarlo Filippo, dopo aver dato il benvenuto, ha presentato tutte le numerose e diversificate attività del Centro, con un briefing alla presenza di tutti i capi articolazione. Al termine, il Capo di SMA ha inteso incontrare il Presidente SGMT, i membri del Consiglio di Base di Rappresentanza Militare e la Rappresentanza Sindacale Unitaria. La visita è proseguita con l’arrivo presso il Centro e relativi incontri con S.E.R. Mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo di Loreto e Delegato Pontificio il Dott. Filippo Saltamartini, Vice-Presidente della Regione Marche, il Dott. Moreno Pieroni, Sindaco di Loreto, nonché il Presidente della Sezione di Loreto dell’Associazione Arma Aeronautica, Col. (r) Giovanni Santilli, a sottolineare il forte legame che unisce il territorio all’Arma Azzurra e in particolare al Cen.For.Av.En., che vanta una presenza da circa 94 anni, seppur sotto varie forme, ONFA prima, Scuola Perfezionamento Sottufficiali AM poi e, da poco meno di 20 anni, Scuola di lingue. Dopo una visita alla storica Villa Bonci, alle strutture del sedime di Porto Potenza Picena (MC), che ha compreso, tra l’altro, un passaggio dalla “Camera Fumo”, dai vari Alloggi per frequentatori e dal “Polo Testing” (dove si svolgono le certificazioni per JFLT, TAE, TPT e JTAC), al termine della sua presenza, il Capo di SMA ha voluto rivolgere personalmente un indirizzo di saluto a tutto il personale del quadro permanente, esprimendo la propria soddisfazione per l’elevata professionalità e motivazione mostrata dal personale del Centro, che opera in un settore strategico fondamentale per il futuro della Forza Armata, quale quello della formazione linguistica, rappresentando una vera e propria nicchia di eccellenza in tale settore, anche a livello interforze, nazionale e NATO. Il Cen.For.Av.En. dipende dal Comando Scuole /3^ Regione Aerea di Bari e si occupa della formazione e dell’accertamento delle competenze linguistiche del personale dell’Aeronautica Militare, e dell’accertamento e insegnamento dell’inglese aeronautico “Aviation English” ai controllori di volo e personale aeronavigante dell’Aeronautica Militare, ma anche di quello delle altre forze armate e dicasteri. Inoltre provvede alla formazione del personale appartenente a precise specialità che, in accordo a normative europee di settore, impongono un adeguato livello di conoscenza tecnico-linguistica per il conseguimento della “licenza di manutentore aeronautico” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QATAR AIRWAYS HA SOSTENUTO L’INIZIATIVA “MATCH FOR HOPE” – Qatar Airways e Qatar Duty Free hanno sostenuto “Match for Hope”, un’iniziativa che ha collegato leggende del calcio di fama mondiale e creatori di contenuti per una partita di calcio amichevole dedicata alla raccolta fondi per i bambini e le comunità svantaggiate. Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Essendo una delle compagnie aeree leader a livello mondiale, siamo orgogliosi di unire le persone attraverso il potere dello sport e di garantire la nostra responsabilità collettiva verso la promozione di un domani migliore per le comunità svantaggiate a livello globale. Il Match for Hope ha attirato migliaia di persone a unirsi ai nostri sforzi come Paese per promuovere la pace, l’istruzione e il rispetto per tutti, e restiamo impegnati a organizzare più eventi sociali in futuro a sostegno delle nostre comunità”. Le due squadre erano composte da famosi creatori di contenuti e World Cup football legends, per una partita nello stadio da 45.000 posti che ha ospitato sette partite durante la FIFA World Cup Qatar 2022™ e sette partite durante l’AFC Asian Cup Qatar 2023. I fondi raccolti saranno distribuiti su più progetti di Education Above All (EAA) in Mali, Pakistan, Palestina, Ruanda, Sudan e Tanzania, per la costruzione di aule, la fornitura di materiale accademico, il collegamento delle famiglie con programmi sociali, corsi di formazione per insegnanti e altro ancora. L’evento Match for Hope si è basato sull’eredità della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™, riunendo le persone per un obiettivo comune di pace ed educazione attraverso il calcio. L’EAA mira a trasformare la vita attraverso l’istruzione e a creare le giuste condizioni per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile per i bambini e le comunità svantaggiate.

AIR CANADA: MISURE PER I CLIENTI DOPO LA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI LYNX AIR – Air Canada ha dichiarato che limiterà le tariffe e aggiungerà più di 6.000 posti in mercati selezionati gestiti da Lynx Air in risposta all’annuncio della compagnia aerea che sospenderà le operazioni a partire dal 26 febbraio 2024. “Le misure sono quelle di fornire ai clienti Lynx Air interessati dalla chiusura del vettore opzioni convenienti in cabina Economy sui voli Air Canada per viaggi all’interno del Canada, negli Stati Uniti e a Cancun in Messico, in modo che possano tornare a casa o organizzare viaggi alternativi per i viaggi invernali programmati. Queste tariffe saranno disponibili per l’acquisto prima del 26 febbraio per viaggiare fino al 2 aprile, per coprire i periodi delle vacanze di primavera di marzo in tutto il Canada e il periodo delle vacanze di Pasqua. Tutti i voli saranno disponibili per l’acquisto su aircanada.com o tramite agenti di viaggio. Air Canada non sarà in grado di onorare i biglietti Lynx Air e si consiglia ai clienti Lynx Air di consultare il Canadian Transportation Agency website. Air Canada prevede inoltre di aggiungere una capacità incrementale di oltre 6.000 posti sulle Lynx routes da Toronto e Montreal a Cancun, Fort Myers, Orlando, Tampa, Phoenix e Las Vegas tra il 25 febbraio e il 19 marzo. Tuttavia, con l’intenso periodo delle vacanze invernali in corso, i voli sono già relativamente pieni e la capacità del vettore di aumentare ulteriormente la capacità è limitata”, afferma Air Canada.

QATAR AIRWAYS GROUP INSIEME A OUR HABITAS LANCIA “OUR HABITAS RAS ABROUQ” – Qatar Airways Group, in collaborazione con Our Habitas, ha lanciato ufficialmente un resort di lusso situato sulla costa occidentale del Qatar, vicino alla Riserva della Biosfera di Al Reem, designata dall’UNESCO. “Situato a circa un’ora di auto dall’Hamad International Airport di Doha, il resort offre viste incontaminate del Golfo Persico, spettacolari tramonti dorati insieme a un’entusiasmante miscela di arte, cultura, musica, benessere e programmi di avventura”, afferma Qatar Airways. Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “La nostra Habitas Ras Abrouq è una destinazione desertica del Qatar di straordinaria bellezza e ora i viaggiatori del network globale di Qatar Airways possono sperimentare questo paesaggio in un modo unico quando volano a Doha. Stiamo lavorando con Our Habitas per sbloccare il futuro dei viaggi curando esperienze di viaggio uniche e innovative”. Oliver Ripley, Our Habitas co-founder and chief executive, ha dichiarato: “Crediamo che le persone stiano cambiando il modo in cui scelgono di viaggiare, cercando una connessione significativa con i luoghi, la cultura, la natura e gli altri. Questo resort accoglie i viaggiatori globali alla scoperta del Qatar e della sua cultura, immergendosi dove il deserto incontra il mare all’interno di una biosfera UNESCO”. “Our Habitas Ras Abrouq” è l’ultima offerta di ospitalità di Dhiafatina, la hospitality subsidiary di Qatar Airways Group, che ha un portafoglio crescente di proprietà alberghiere e spa locali e internazionali. Attualmente Dhiafatina possiede o gestisce diversi hotel locali come l’Hyatt Regency Oryx Doha, l’Oryx Hotel presso l’Hamad International Airport, l’Oryx Garden Hotel.