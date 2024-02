Tecnam consegna il 400° P2006T Twin a Bartolini Air

Tecnam ha raggiunto un traguardo significativo consegnando il 400esimo Tecnam P2006T Twin a Bartolini Air, la principale flight training organisation polacca. La consegna delle chiavi è avvenuta durante Pilot ExpoBerlin.

“Progettato nel 2006, il Tecnam P2006T Twin si è affermato come l’aereo preferito non solo dalle più prestigiose organizzazioni di addestramento al volo del mondo, ma anche dai proprietari privati. Il P2006T consente di fornire multi-engine piston training a un costo che non ha rivali rispetto a older twin engine aircraft.

Con 400 P2006T ora in servizio in tutto il mondo, risulta costantemente primo nelle più rigorose competitor fly-off evaluations. Oltre alle scuole di volo, Tecnam ha collaborato con numerose forze aeree e altri operatori di nicchia, che ora stanno pilotando versioni speciali del Twin, come la P2006T SMP version for aerial operations”, afferma Tecnam.

Bartlomiej Walas, Managing Director of Bartolini Air, ha dichiarato: “Ricordo ancora la prima volta che vidi una foto del P2006T sulla copertina di una rivista di aviazione. Era solo un disegno con una breve descrizione all’interno. Mi sono detto, questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per portare l’offerta formativa di Bartolini Air nel 21° secolo. Ed è quello che stiamo facendo. Oggi, se sei un passeggero di Ryanair o di un’altra grande compagnia aerea europea, è molto probabile che il tuo pilota abbia fatto il suo primo multi-engine IFR flight a bordo di un brillante Tecnam P2006T presso Bartolini Air. Questa nuova aggiunta alla flotta rappresenta un’altra pietra miliare, che aiuterà a soddisfare la crescente domanda per la nostra formazione”.

“Dal primo P2006T della flotta, S/N 33 – SP-DZW acquisito nel 2010, Bartolini Air opera ora una training fleet di 15 velivoli, in grande maggioranza composta da aeromobili Tecnam: 8 P2008JC, 2 P-Mentor, 4 P2006T e 1 P2010. Altri cinque velivoli Tecnam si uniranno alla flotta all’inizio del 2024, portando il numero di Bartolini Air aircraft a 23 (inclusi CAP 10C NG dedicati a advanced UPRT and aerobatics e 3 Citation Jet operati da una subsidiary AOC-holder).

Bartolini Air fornisce oltre 12.000 flight training hours all’anno, qualificando oltre 200 studenti che oggi sono piloti per molte delle principali compagnie aeree del mondo. Dal 2010, più di 2.000 studenti da tutto il mondo sono stati formati sul P2006T. La flotta P2006T ha accumulato 26.000 ore di volo”, prosegue Tecnam Aircraft.

Walter Da Costa, CSO Tecnam, ha dichiarato: “La chiave del successo del P2006T Twin è stato il nostro impegno nell’offrire ai nostri clienti un valore imbattibile, unito a bassi costi operativi e di proprietà, design innovativo e stile italiano. I motori Rotax, in particolare, permettono al Tecnam P2006T di essere leader anche dal punto di vista ambientale. Con un notevole risparmio di carburante ed emissioni e rumorosità notevolmente inferiori, ha ridefinito sia il flight training che l’ownership experience in un single step”.

