Cantor Air espande la sua flotta con Tecnam

Tecnam ha annunciato, in occasione dell’apertura del 2024 Pilot Expo in Berlin, che l’Italian Flight Training Organization Cantor Air ha confermato l’ordine di tre P2010 TDI four-seater e due ulteriori P2008JC two-seater.

“Cantor Air, fondata nel 2007, offre un moderno modular pilot training program per piloti commerciali e private owners e ha iniziato la transizione della flotta verso piattaforme più moderne e sostenibili nel 2017, con l’acquisizione dei primi quattro velivoli Tecnam P2008JC.

Sette anni dopo questa transizione continua con l’acquisizione degli ulteriori velivoli P2008JC e l’introduzione nella flotta del four-seater, IFR, P2010 TDI, dodato del Continental CD-170 Diesel/JetA1 engine, che consentirà l’eliminazione graduale e la sostituzione di vecchi aerei obsoleti.

Oltre alle notevoli qualità del P2008 JC, già utilizzato e ben consolidato nell’ATO sin dalla sua acquisizione iniziale, i piloti di Cantor Air beneficeranno ora anche delle rinomate performance, capacità e comfort del P2010 TDI“, afferma Tecnam.

“Il “Twenty-Ten” è dotato di un’avionica avanzata basata sul Garmin G1000 Nxi, che migliora il compimento della missione attraverso Electronic Stability & Protection and Synthetic Vision, caratteristiche di sicurezza significative quando si vola sopra la regione alpina e durante le IFR training typical missions dell’ATO.

Il P2010 airframe, con wide composite fuselage e all-metal wing and stabilator, ha dimostrato di essere la piattaforma perfetta per abbinare l’efficienza del motore CD-170, combinando la facilità del Single Lever Power Control engine management con un eccezionale risparmio di carburante: l’aereo offre un eccezionale consumo di carburante che varia da soli 4,5 USG/ora (17 litri/ora) al 55% di potenza, a 7 USG/ora (27 litri/ora) al 75% di potenza. Ciononostante il motore fornisce una 91% maximum continuous power fino a 10.000 piedi e un’altitudine operativa massima di 18.000 piedi, consentendo al P2010 TDI di “volare più in alto”.

In particolare, il dual FADEC powerplant garantisce costi operativi ed emissioni estremamente bassi e l’uso di Jet Fuel o Sustainable Aviation Fuel. Il SAF è già disponibile in molti aeroporti in tutta Europa, il che significa che grazie al suo utilizzo è possibile risparmiare fino all’80% delle emissioni nette di CO2. Con un’autonomia di oltre 1.200 miglia nautiche e un’autonomia superiore a 12 ore, il P2010 TDI è la scelta perfetta non solo per le Flight Training Organizations (che possono contare su un unico rifornimento per un’intera giornata di addestramento), ma per la private mobility”, prosegue Tecnam.

Roberto Magnani, Cantor Air Head of Training, ha dichiarato: “Siamo onorati di collaborare con Tecnam per portare innovazione e sostenibilità in un contesto di mercato molto competitivo. I piloti moderni hanno bisogno di macchine moderne, per essere addestrati nel modo più professionale e sostenibile”.

Con questa nuova acquisizione, Cantor aumenterà la propria flotta a 19 velivoli, tra cui tre P2010 TDI e sei P2008JC, che consentiranno loro di formare più di 200 studenti all’anno.

Francesco Sferra, Tecnam P2012 & Special Mission Platforms Sales and Business Development Manager, ha dichiarato: “Tecnam è orgogliosa di supportare lo sviluppo della flotta Cantor Air attraverso l’introduzione di tre P2010 TDI e l’aggiunta di due P2008JC. In un percorso verso soluzioni formative avanzate, sicure e sostenibili, Tecnam è in prima linea per fornire un contributo significativo e tangibile alla riduzione delle emissioni”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)