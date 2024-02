News Brevi – 26.02.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA CAGLIARI A MILANO – Un bimbo di appena un giorno di vita, ricoverato presso l’ospedale Policlinico Monserrato di Cagliari e bisognoso di cure specialistiche per un grave problema cardiaco, è stato trasportato d’urgenza a Milano nella tarda mattinata del 24 febbraio con un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero presso l’ospedale policlinico di San Donato Milanese. Per il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato impiegato un equipaggio ed un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, tutto l’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. Dopo i contatti tra la Prefettura, l’ospedale dove era ricoverato il bimbo e la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa che ha il compito dei coordinamenti iniziali in questi casi, è stato attivato l’equipaggio in prontezza che in tempi ristrettissimi è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Cagliari Elmas per imbarcare il piccolo, che ha viaggiato insieme al papà e assistito costantemente da un’equipe medica. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: OTTIMI RISULTATI AI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR DI ATLETICA LEGGERA – Il 17 e 18 febbraio, al PalaCasali di Ancona, si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica Leggera. L’Aeronautica Militare afferma: “Ottime le prove degli atleti AM in gara. Nel salto in alto il 1° A.C. Marco Fassinotti ha vinto il titolo italiano, con la misura di m. 2,22 e con l’ultimo tentativo a 2,25 sbagliato di pochissimo. Altro titolo tricolore per il 1° Aviere Ludovica Cavalli, che nei m. 3000 bissa quello vinto nel 2023, aggiudicandosi la prova. Nel getto del peso il neo primatista italiano A.C Leonardo Fabbri si piazza secondo, con la misura di m. 21,07, nella gara vinta dal Campione Europeo Indoor in carica Zane Weir, che si aggiudica il duello odierno. Un altro argento arriva nel salto triplo con il 1° Av. Emmanuel Ihemeje, che supera per la prima volta i diciassette in stagione (m. 17,03). Il titolo va al leader Mondiale Andy Diaz (17,60). Un Bronzo a sorpresa arriva dalla nostra ostacolista A.S. Alice Muraro nei 60m ad ostacoli. Ricordiamo che la sua specialità sono i 400 ostacoli. Sfiora il podio l’Aviere Maria Roberta Gherca, quarta nel salto con l’asta con m. 4,30. A chiudere, i sesti posti del 1°A.S. Dariya Derkach nel salto in lungo, del 1°Aviere Alessia Pavese nella finale dei m. 60 e del 1°Aviere Manuel Lando nel salto in alto. Ottima prova del nostro team di arcieri ai Campionati italiani Tiro con l’arco di classe Indoor che si sono tenuti a Pordenone. Il 1° Aviere Federico Musolesi conquista l’Oro nell’Assoluto. Nel femminile, bella sorpresa da parte dell’Aviere Capo Vanessa Landi che conquista un bel Bronzo, anche lei nell’Assoluto. Titolo Italiano anche nella categoria Senior, con il 1 A.C. Mauro Nespoli Oro, e il 1 AV. Federico Musolesi Bronzo. Gara molto movimentata ed agguerrita fino alle ultime frecce, con un ottimo 5° posto per il 1 G Michele Frangilli, a soli 2 punti dal podio, a completare la bella giornata” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL SERVIZIO DEI SUPPORTI COMANDO LOGISTICO – Il 22 febbraio presso l’Auditorium “Visconti” di Palazzo Aeronautica a Roma, si è svolto l’avvicendamento nell’incarico di Capo del Servizio dei Supporti tra il Gen. Brig. Pietro Spagnoli, Comandante uscente, ed il Col. Francesco De Simone, subentrante. Il passaggio di consegne è stato presieduto dal Comandante Logistico dell’A.M. Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva ed hanno partecipato, oltre a tutto il personale del Servizio e una rappresentanza degli Enti Dipendenti, numerose Autorità militari e civili (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WIZZ AIR: OFFERTE DI PRIMAVERA, PREZZI BASSI SUI PRODOTTI ACCESSORI – Wizz Air informa: “Preparatevi a portare la vostra esperienza di viaggio a livelli mai visti prima grazie alle incredibili offerte di primavera. Wizz Air, la compagnia aerea europea in più rapida crescita e più sostenibile a livello globale, è entusiasta di annunciare una straordinaria promozione che vi lascerà a bocca aperta. Wizz Air sta riducendo i prezzi dei prodotti accessori, dei servizi e degli upgrade, rendendo il volo più conveniente che mai. Per un periodo di tempo limitato, i passeggeri possono approfittare di questa opportunità unica per godere dei vantaggi premium a un costo incredibilmente basso. Che siate viaggiatori esperti che vogliono migliorare la propria esperienza di viaggio o esploratori dell’ultima ora in cerca di un tocco di lusso, questa promozione è fatta su misura per voi. A partire da oggi, tutti i passeggeri che abbiano già prenotato il biglietto o che stiano effettuando una nuova prenotazione possono godere dell’esperienza di viaggio migliore a un prezzo scontato. Questa offerta è valida solo per viaggi entro il 26 marzo 2024”. “Siamo entusiasti di lanciare questa promozione primaverile senza precedenti, che offre ai nostri passeggeri l’opportunità di migliorare la loro esperienza di viaggio senza spendere una fortuna”, ha dichiarato Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “In Wizz Air ci impegniamo a fornire un valore eccezionale e un servizio senza pari, e questa promozione sottolinea la nostra dedizione a rendere il volo accessibile a tutti”.

EMIRATES SKYWARDS ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON VISA – Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, ha annunciato un’esclusiva partnership strategica pluriennale con Visa, leader mondiale nei pagamenti digitali. La nuova partnership con Visa rafforzerà la collaborazione tra Emirates Skywards e i co-brand issuer partners in tutto il GCC. L’accordo è stato firmato alla presenza di Sua Altezza lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline and Group, e di dirigenti senior di Emirates e Visa. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare questa partnership storica con Visa, un accordo strategico che sbloccherà valore incrementale per i nostri fedeli membri in tutto il GCC e rafforzerà la nostra collaborazione con i nostri partner bancari della regione. Questo accordo rappresenta una pietra miliare importante per Emirates Skywards, poiché continua a guidare il settore con prodotti ed esperienze innovativi digital-first”. La Dott.ssa Saeeda Jaffar, Senior Vice President e Group Country Manager per GCC presso Visa, ha aggiunto: “Questo accordo esclusivo pluriennale con Emirates Skywards, uno dei più grandi nel suo genere a livello mondiale e il più grande nella regione, è una testimonianza alla leadership globale di Visa nei travel co-brands e una pietra miliare significativa nel nostro percorso volto a migliorare l’esperienza di pagamento per i viaggiatori di tutto il mondo. Siamo entusiasti di questa opportunità di lavorare con Emirates per offrire nuove esperienze ai titolari di carta Visa negli Emirati Arabi Uniti e nel GCC”. Questa partnership strategica stimolerà la crescita di entrambe le organizzazioni, aumenterà gli investimenti nel programma di co-branding e aprirà nuove opportunità per Emirates Skywards di lavorare a stretto contatto con i partner finanziari in tutta la regione. I membri beneficeranno di premi personalizzati e opportunità di viaggio migliorate attraverso l’uso ottimizzato di dati, tecnologia e risorse.

IL PRESIDENTE ENAC PRESIEDE LA RIUNIONE DEL CISA – Si è svolta questa mattina, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riunione periodica del CISA, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e degli Aeroporti, presieduta dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma. Hanno partecipato le Istituzioni e le associazioni degli operatori che compongono il CISA e che presidiano il complesso sistema del trasporto aereo e per la prima volta anche la Polizia Penitenziaria entrata recentemente a far parte del Comitato. Sul tavolo del confronto i temi di maggior rilievo relativi alla sicurezza – security del settore.

LUFTHANSA TECHNIK: ENGINE MAINTENANCE SERVICE CONTRACT PER LE FLOTTE BOEING 737 NG E MAX DI SMARTWINGS – Smartwings e Lufthansa Technik hanno firmato un accordo per supportare la più grande compagnia aerea ceca con comprehensive Engine Maintenance Services dei motori LEAP-1B per la sua flotta Boeing 737 MAX. La prima introduzione è prevista per l’inizio del 2025. Inoltre, il service contract per i motori CFM56-7B che equipaggiano 30 aerei Boeing 737 NG di Smartwings è stato prorogato fino al 2030. Jiri Juran, Chairman of the Board of Directors at Smartwings, ha dichiarato: “Sulla base della nostra collaborazione di successo, l’accordo a lungo termine appena firmato per i servizi di manutenzione dei motori della nostra flotta Boeing 737 NG e MAX dimostra la nostra continua fiducia nell’esperienza di Lufthansa Technik e ottimizzerà ulteriormente le nostre operazioni tecniche”. “Siamo grati per la continua fiducia del nostro partner Smartwings. Il nuovo contratto rappresenta un’altra pietra miliare nella nostra collaborazione. Con la nostra crescita di capacità a supporto del motore LEAP-1B, i nostri clienti possono beneficiare in modo significativo del nostro impegno nel fornire world-class engine MRO services”, afferma Harald Gloy, Chief Operations & HR Officer of Lufthansa Technik. Lufthansa Technik fornisce già a Smartwings Total Component Support services per i suoi aeromobili Boeing 737NG e MAX 8, inclusi component MRO services and pool access, nonché consegna dei componenti in international airports selezionati in Europa.

QATAR AIRWAYS SPOSTERA’ LE OPERAZIONI A NORTH GOA, NEL NUOVO MANOHAR INTERNATIONAL AIRPORT – Qatar Airways annuncia le sue operazioni verso il nuovo Manohar International Airport (GOX), situato nel North Goa district, dal Dabolim Airport (GOI) in South Goa, India, a partire dal 20 giugno 2024. Questa rotta sarà servita con lo stesso programma, un volo diretto giornaliero operato su un mix di Airbus 320 e Boeing 787. Qatar Airways si unisce a un elenco di compagnie aeree pronte per essere servite da GOX, inclusi i partner strategici IndiGo e Oman Air. Grazie alle sue infrastrutture all’avanguardia e alla vicinanza agli hotel e ai trasporti pubblici, il nuovo aeroporto è destinato a offrire ai passeggeri un’esperienza migliore. Qatar Airways ha avviato per la prima volta le sue operazioni a Goa nel 2009, segnando l’inizio di una partnership di lunga data tra Doha e Goa. La transizione da GOI e GOX preannuncia un’esperienza aeroportuale superiore per i viaggiatori sulla rete Qatar Airways verso oltre 170 destinazioni. L’ampia esperienza aeroportuale di GOX è progettata per riflettere la natura della cultura locale. Le sue strutture cargo, che comprendono 25.000 tonnellate di capacità di movimentazione a temperatura controllata, hanno il potenziale per rendere GOX l’hub di esportazione ideale nella regione. Attualmente, Qatar Airways vola verso 13 destinazioni in India, tra cui: Ahmedabad, Amritsar, Bangalore, Calicut, Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Calcutta, Mumbai, Nagpur e Thiruvananthapuram. Date di spostamento operativo: DOH-GOI – Ultimo volo: 19 giugno 2024; GOI-DOH – Ultimo volo: 20 giugno 2024; DOH-GOX – Primo volo: 20 giugno 2024; GOX-DOH – Primo volo: 21 giugno 2024.

COLLINS ELBIT VISION SYSTEMS CONSEGNA IL 3.000th F-35 GEN III HDMS – Collins Elbit Vision Systems (CEVS) – una joint venture tra Collins Aerospace ed Elbit Systems of America (Elbit America) – ha annunciato di aver consegnato il 3.000th F-35 Gen III Helmet Mounted Display Systems (HMDS) per il Joint Strike Fighter. Collins Aerospace è un’azienda RTX. L’F-35 Gen III HMDS è il sistema di visualizzazione montato sul casco più avanzato al mondo. La sua interfaccia utente funge da sistema di visualizzazione principale del pilota, fornendo loro un accesso intuitivo a vital flight, tactical and sensor information day or night. “CEVS ha sviluppato e fornito soluzioni di prossima generazione che hanno mantenuto i piloti al sicuro per quasi 30 anni”, ha affermato Daniel Karl di Collins Aerospace, co-general manager of CEVS. “L’HMDS offre ai piloti una consapevolezza situazionale senza eguali, fornendo loro le informazioni vitali di cui hanno bisogno per prendere decisioni più rapidamente. Il nostro team a Wilsonville, Oregon, è orgoglioso di aver contribuito a guidare lo sviluppo e la produzione di questa tecnologia”. Questo traguardo arriva cinque mesi dopo che CEVS ha presentato Zero-G HMDS+ for 6th generation fighter aircraft. “Zero-G – la nuova generazione del nostro HMDS – è il sistema di visualizzazione montato sul casco più leggero, potente e sicuro mai sviluppato”, ha affermato Jeff Hobert di Elbit America, co-general manager of CEVS. “È stato progettato per next-generation fighter aircraft platforms e può supportare anche aerei di quarta e quinta generazione”.