Emirates si prepara a un forte ritorno a ITB Berlin 2024

Emirates tornerà a ITB Berlin dal 5 al 7 marzo in modo importante, presentando i suoi ultimi prodotti esclusivi e riaffermando l’impegno di lunga data della compagnia aerea nei confronti del principale travel and trade show europeo.

“Emirates si sta preparando per tre giorni ricchi di azione all’ITB di Berlino con l’intenzione di lanciare nuove partnership ed espandere le collaborazioni esistenti con partner di viaggio locali e regionali, compresi i vettori aerei per migliorare la connettività per i viaggiatori diretti da/verso i principali hub di viaggio europei, oltre a partnership strategiche con enti di viaggio e turismo per promuovere i viaggi da e verso l’Europa attraverso marketing congiunto e altre iniziative commerciali.

I visitatori dello stand Emirates avranno l’opportunità di sperimentare l’ultima gamma di prodotti innovativi e preferiti dai fan di Emirates, incluso il popolarissimo posto Emirates Premium Economy che sarà presentato in Germania per la prima volta. Presentato all’Arabian Travel Market 2022 a Dubai, il prodotto Premium Economy di Emirates ha finora vinto numerosi premi ed è disponibile su 27 aerei A380 che volano verso 15 destinazioni tra cui New York JFK, Los Angeles, San Francisco, Houston, Londra Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch, Melbourne, Singapore, Tokyo, Mumbai, Bangalore, San Paolo e Dubai.

A debuttare per la prima volta all’ITB di Berlino è anche l’iconico Boeing 777-300ER di Emirates con la First Class fully enclosed private suite. Con l’intera gamma di prodotti di bordo in mostra, i visitatori possono provare i posti di Business Class del Boeing 777 di Emirates, la nuova generazione dell’A380 Onboard Lounge e la First Class Shower Spa, nonché i suoi ampi sedili di Economy Class”.

“Emirates dedicherà inoltre un’area per mostrare le sue ultime iniziative di sostenibilità, inclusi articoli di bordo che incorporano materiali di provenienza responsabile e articoli di “Air-crafted by Emirates”, una collezione unica di valigie, borse e accessori realizzati con materiali riciclati dall’A380 retrofittato. Gli sforzi di sostenibilità della compagnia aerea si concentrano su tre aree: riduzione delle emissioni, consumo responsabile e protezione della biodiversità e degli habitat.

Lo stand Emirates comprenderà anche quattro spazi per riunioni e potrà ospitare fino a 200 visitatori in qualsiasi momento”, prosegue Emirates.

“Emirates ha iniziato i servizi verso l’Europa nel 1987 e da allora ha ampliato le proprie operazioni in linea con la domanda da e verso le città principali e secondarie di tutta Europa. La compagnia aerea ha svolto un ruolo fondamentale nel sostenere i flussi turistici, lo sviluppo economico e le opportunità di lavoro nei mercati in cui opera. La presenza di Emirates in Europa comprende 39 destinazioni in 22 paesi, oltre ad ulteriori 403 punti oltre la propria rete attraverso accordi di codeshare, intermodali e interline con 51 partner. Emirates mira ad espandere ulteriormente la propria connettività per i viaggiatori tra l’Europa e il resto del mondo grazie a ITB Berlin e in collaborazione con gli enti turistici regionali.

Nell’ultimo anno, Emirates ha trasportato più di 17,2 milioni di passeggeri tra Dubai e tutti i suoi gateway europei, facilitando una connettività aerea comoda e senza interruzioni per i clienti da e verso il suo hub di Dubai, nonché oltre Dubai verso più destinazioni nella sua rete globale.

ITB Berlin rappresenta la più grande presenza fieristica di Emirates al di fuori del suo mercato interno. Il nuovo stand Emirates a due piani, di 480 metri quadrati, farà il suo debutto mondiale all’ITB Berlin 2024 e si trova nel padiglione 2.2, stand numero 101″, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)