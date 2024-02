Qatar Airways parteciperà a ITB Berlin 2024 con il Second Generation MetaHuman Cabin Crew, Sama

Qatar Airways partecipa al global travel and trade event, ITB Berlin, dal 5 al 7 marzo 2024, con la presentazione del suo second-generation revolutionary MetaHuman, Sama 2.0. Il lancio si terrà presso lo stand rinnovato di Qatar Airways il giorno di apertura della fiera.

“La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar è la prima compagnia aerea al mondo a sviluppare un virtual cabin crew. Sama, il primo AI-powered MetaHuman cabin crew member al mondo, sarà presentato in un modo mai visto prima in questo attesissimo evento, mettendo in luce il futuro del servizio personalizzato e dell’accessibilità nei viaggi aerei. Sama, powered by digital human creator, UneeQ, è pronto a creare nuovi parametri di riferimento per le future implementazioni dell’intelligenza artificiale, mostrando un livello di interazione tanto personale quanto funzionale.

La fiera leader mondiale dei viaggi, ITB Berlin, che è un importante evento del settore dei viaggi e del turismo, presenta una gamma di espositori di viaggi provenienti da oltre 180 paesi e cinque continenti, fornendo a oltre 160.000 visitatori informazioni su nuovi prodotti, servizi e strutture nel settore della tourism industry”, afferma Qatar Airways.

“Qatar Airways dà il benvenuto a tutti gli ospiti di ITB per visitare il suo nuovo padiglione espositivo e incontrare Sama 2.0 – l’incarnazione di exceptional service and hospitality – alla fiera nel padiglione 4.2, stand 102, dal 5 al 7 marzo 2024.

Sama 2.0 sarà presto pronto per accogliere i passeggeri nella digital platform di Qatar Airways, QVerse“, conclude Qatar Airways.

