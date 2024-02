ICAO: il passenger air traffic sorpassa i pre-pandemic levels

Nel primo trimestre 2024 l’ICAO prevede che i passenger air traffic levels saranno superiori di circa il 2% rispetto al 2019, con le compagnie aeree che dovrebbero sostenere la redditività operativa vista nel 2023.

“L’impegno degli Stati membri ICAO nell’allineare le loro risposte alla pandemia con le linee guida sviluppate dall’ICAO Council è stato cruciale per la ripresa dei loro servizi aerei”, ha osservato l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano. “L’attuazione della ICAO post-pandemic guidance è ora altrettanto cruciale per garantire la resilienza e la sostenibilità di questa ripresa”.

“Si prevede che quest’anno la domanda sarà superiore di circa il 3% ai livelli del 2019 e potrebbe raggiungere il 4% se il ritmo della ripresa si rafforzasse nelle rotte che non hanno ancora raggiunto i livelli pre-pandemia. Ciò si traduce in un Compound Annual Growth Rate (CAGR) di circa lo 0,5% nel periodo 2019-2024.

Si prevede che la domanda globale espressa in Freight Tonne-Kilometres (FTK) sarà inferiore di circa il 2% ai livelli del 2019 per l’intero anno 2024. Questo calo riflette principalmente le previste riduzioni della domanda a causa della debolezza economica generale in tutto il mondo”, afferma l’ICAO.

“Gli obiettivi ambiziosi concordati dai governi verso la decarbonizzazione del trasporto aereo entro il 2050 sostengono la sostenibilità ambientale della ripresa e dello sviluppo futuro del global air transport network”, afferma l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar. “Ciò è ulteriormente guidato dalle iniziative guidate dall’ICAO per accelerare lo sviluppo e l’implementazione delle tecnologie, dei miglioramenti operativi e delle cleaner aviation energies richieste dalla decarbonizzazione. Le ultime previsioni sul traffico aereo dell’ICAO sono promettenti per lo sviluppo globale e ricordano che la comunità globale deve accelerare i propri sforzi per la sostenibilità, in particolare per garantire la produzione e l’impiego di sustainable aviation fuels in quantità sufficienti”.

“Le previsioni odierne sono fornite con l’avvertenza che i rischi che interessano il trasporto aereo internazionale non aumentino rispetto ai livelli attuali.

L’ultima analisi l’ICAO rivela anche nuove informazioni sull’aviazione per l’anno precedente, il 2023, rivelando che il traffico aereo sulla maggior parte delle rotte aveva già raggiunto o superato i livelli pre-pandemia entro la fine dell’anno. Ciò è in linea con la precedente previsione dell’ICAO di una ripresa quasi completa del traffico aereo passeggeri, vale a dire circa il 95% dei livelli pre-pandemici del 2019 a livello globale entro la fine del 2023.

Le principali rotte regionali che hanno superato i livelli del 2019 entro la fine del 2023 sono:

• Intra-Europa,

• Europa da/per Nord America, Medio Oriente, Asia sud-occidentale e Africa,

• Nord America da/verso l’America Latina e i Caraibi, l’Asia sudoccidentale, l’Asia sudorientale e il Pacifico

• Medio Oriente da/per l’Asia sudoccidentale e l’Africa.

Tuttavia, la maggior parte delle rotte asiatiche internazionali, ad eccezione di quelle che servono il Sud-Ovest asiatico, hanno continuato ad avere livelli di traffico sostanzialmente inferiori nel 2023 rispetto ai livelli pre-pandemia.

Il cargo traffic espresso in FTK nel 2023 è stimato inferiore del 3% ai livelli pre-pandemia del 2019, riflettendo l’economia mondiale.

Nonostante gli alti prezzi del carburante e le incertezze economiche, i profitti operativi totali delle compagnie aeree nel 2023 sono stimati a 39 miliardi di dollari, in linea con i livelli del 2019. Questo profitto è dovuto principalmente all’aumento del passenger yields e agli incrementi di produttività raggiunti dal settore. Allo stesso modo, come negli anni precedenti, le compagnie aeree del Nord America e dell’Europa hanno catturato la maggior parte dei profitti del settore”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)