News Brevi – 27.02.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA LECCE A ROMA – Si è concluso intorno alle 16:00 di martedì 27 febbraio il trasporto sanitario urgente effettuato da Lecce a Roma con un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, velivolo del 31° Stormo con sede presso l’aeroporto di Ciampino (RM), a favore di un bambino di 9 anni in imminente pericolo di vita. La missione di volo, richiesta dalla Prefettura di Lecce, è stata immediatamente disposta e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli e gli equipaggi che la Forza Armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità. Giunto sull’aeroporto di Lecce-Galatina, l’aereo ha imbarcato il piccolo paziente, precedentemente ricoverato presso l’Ospedale pugliese “Vito Fazzi”, insieme ad un’equipe medica e ai suoi genitori. Il Falcon 900 è poi immediatamente decollato alla volta dell’aeroporto di Roma-Ciampino da dove, dopo circa un’ora di volo, il bimbo è stato trasferito a bordo di un’ambulanza per raggiungere il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Il velivolo militare ha così ripreso il servizio di prontezza operativa. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche difficili per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL CAPO DI STATO MAGGIORE INCONTRA IL PERSONALE DEL COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA – Lunedì 26 febbraio il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Luca Goretti si è recato in visita presso il Comando Aeronautica Militare Roma (COMAER), nella sede del Comando Aeroporto di Centocelle. Al suo arrivo, è stato ricevuto dal Comandante del COMAER, Generale di Squadra Aerea Giandomenico Taricco e gli sono stati resi gli onori dalla Compagnia d’onore e dalla Banda Musicale AM. Dopo il briefing introduttivo del Generale Taricco sul COMAER, e sugli Enti dipendenti da parte dei relativi Comandanti, è stata illustrata una panoramica sulle diverse realtà, tutte interessate da notevoli e continue attività di sviluppo e trasformazione infrastrutturale in un’ottica di razionalizzazione degli spazi e migliore gestione delle risorse disponibili. A margine, il Capo di Stato Maggiore ha voluto incontrare i Presidenti dei Sottufficiali Graduati e Militari di Truppa dell’area COMAER ed i membri delle Rappresentanze Militari di base del sedime di Centocelle. L’attività è quindi proseguita con una visita alle infrastrutture aeroportuali e un incontro con tutto il personale del sedime al quale il Capo di SMA ha voluto esprimere vicinanza, nella volontà di toccare con mano la realtà in cui quotidianamente esso opera. In tale sede, il Gen. Goretti ha inteso ringraziare platealmente tutti per quanto fatto e, sicuramente, continueranno a fare a favore di un settore che è poco sotto i riflettori, ma che assicura una missione fondamentale e di grande sensibilità: “Il Comando AM di Roma è una realtà decisamente complessa, variegata e sottoposta continuamente a richieste ed esigenze da parte di molti attori primari, non solo di Forza Armata ma inter-istituzionali. Il lavoro quotidiano e silente svolto egregiamente indica che, a partire dal Comandante, tutto il personale è consapevole dell’enorme responsabilità a loro affidata. Sono soddisfatto della visita ed estendo a tutti voi e alle vostre famiglie un convinto e sentito grazie a nome mio, ma soprattutto della gloriosa Bandiera dell’Aeronautica Militare”. Il Comando Aeronautica Militare Roma (COMAER) è stato costituito il primo marzo 1999, data che per l’Aeronautica Militare segna anche il passaggio da una struttura “territoriale” ad una di tipo “funzionale”. Il COMAER, anche attraverso l’operato dei suoi Enti dipendenti (QG del COMAER, COMSEV, Comando Aeroporto/Centro Storiografico e Sportivo A.M. e Direzione di Intendenza), assicura il supporto tecnico-logistico e amministrativo agli enti di F.A. ed a quelli interforze ubicati nel comprensorio di Palazzo Aeronautica, del sedime dell’Aeroporto di Centocelle tra i quali, recentemente, anche il Segretariato Generale della Difesa, e di Palazzo Aeronautica. Garantisce le funzioni territoriali e di collegamento con gli Enti e le Amministrazioni presenti nell’area della Città Metropolitana di Roma ove assolve le funzioni di Presidio Aeronautico e Cerimoniale militare, previste dalla normativa di settore sottufficiali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONCLUSO IL MASTER DI II LIVELLO IN LEADERSHIP ED ANALISI STRATEGICA PER I CAPITANI DEL RUOLO NORMALE DELL’AERONAUTICA MILITARE – Venerdì 23 febbraio si è concluso, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze (ISMA), l’iter formativo dei Capitani del ruolo normale dell’Aeronautica Militare conseguendo il Master di II livello in “Leadership ed Analisi Strategica”. L’attività didattica ha avuto inizio lo scorso settembre e si è conclusa con gli esami dell’Ateneo fiorentino. I frequentatori, 96 Capitani dell’Aeronautica Militare, appartengono ai Ruoli Normali Naviganti, delle Armi, del Corpo di Commissariato e del Genio Aeronautico. Il Corso di alta formazione, Master Universitario di secondo livello gestito congiuntamente tra l’istituzione universitaria fiorentina e la Forza Armata, si articola su dieci moduli che si sviluppano secondo un complesso iter didattico composto da lezioni frontali ed esercitazioni, condotto da professori universitari, insegnanti dell’AM e formatori militari provenienti anche dallo Stato Maggiore Difesa. La cerimonia è stata aperta dall’intervento del Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche che, dopo aver ringraziato l’Università di Firenze per l’elevata qualità del percorso post-laurea offerto ai Capitani dell’Aeronautica, ha voluto sottolineare ciò che il Master rappresenta per i giovani Ufficiali, ovvero “un lungo periodo di crescita e formazione” che permette “un proficuo confronto dal quale scaturisce quel valore aggiunto di conoscenza reciproca difficilmente replicabile in altro modo” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA UNA NUOVA PARTNERSHIP CON LA OTA ON THE BEACH – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi la sua quarta partnership OTA con On the Beach, che sarà ora autorizzata a offrire voli, posti e bagagli Ryanair ai propri clienti ai prezzi bassi di Ryanair come parte dei propri pacchetti vacanza. Questo accordo garantisce che ai clienti On the Beach non vengano addebitati costi aggiuntivi per i voli e i servizi Ryanair e permette l’accesso diretto al proprio account myRyanair”. Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare la partnership con On the Beach. Questo nuovo accordo vedrà Ryanair collaborare con il suo quarto partner OTA approvato, nonché la seconda OTA con cui abbiamo siglato un accordo questo mese. I clienti On the Beach possono ora prenotare voli, posti e bagagli Ryanair come parte del loro pacchetto vacanza con la garanzia di avere la piena trasparenza dei prezzi dei prodotti Ryanair (senza sovrapprezzi o ricarichi nascosti) e di ricevere qualsiasi informazione relativa al proprio volo direttamente da Ryanair, oltre ad avere accesso diretto alla propria prenotazione tramite l’account myRyanair”. Shaun Morton, CEO di On the Beach Group plc, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver stretto questa partnership con Ryanair. Ciò migliorerà l’esperienza di prenotazione e di viaggio per i nostri clienti che scelgono i voli Ryanair, garantendoci al contempo di poter continuare a fornire ai clienti i pacchetti vacanza con il miglior rapporto qualità-prezzo. Continueremo la nostra campagna per salvaguardare la scelta dei consumatori nel settore dei viaggi e la firma di questo accordo segna una pietra miliare significativa nel viaggio di On the Beach, poiché ci impegniamo a fare il meglio per i nostri clienti. È importante sottolineare che questo accordo consente a entrambe le parti di superare i contenziosi in sospeso e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo partner”.

BARI: TURISMO IN IDROVOLANTE ALLA FIERA INTERNAZIONALE “BTM” – L’avioturismo sbarca alla “BTM Italia 2024”, la fiera internazionale del turismo che ha aperto oggi alla Fiera del Levante a Bari in contemporanea con “BuyPuglia”, il marketplace del prodotto turistico pugliese. Il Gruppo Caroli Hotels e l’Aviazione Marittima Italiana sono infatti presenti alla manifestazione con l’esposizione di un idrovolante ultraleggero “ICP Super Bingo” della Scuola Italiana Volo. Un’iniziativa che mira alla promozione del trasporto turistico in Puglia con piccoli velivoli, ma anche al rilancio del volo idro come nuovo mezzo di collegamento tra l’Italia e i Paesi del Mediterraneo, a partire da Grecia, Albania e Montenegro. “Grazie alla ventennale partnership con il gruppo Caroli Hotels, abbiamo avviato un nuovo progetto di incoming turistico in Puglia dedicato ai tanti piloti privati che in Europa utilizzano piccoli aerei terrestri o idrovolanti per i loro viaggi e per le vacanze”, ha dichiarato Orazio Frigino, presidente dell’Aviazione Marittima Italiana. “Alcune stime parlano di circa 10mila piloti che potrebbero usufruire delle strutture alberghiere pugliesi per visitare le tante bellezze artistiche e naturali della nostra regione, anche usufruendo di una rete di aviosuperfici e idrobasi a partire da quelle già operative a Gallipoli e a Nardò”. “Siamo lieti di rinnovare la collaborazione con l’Aviazione Marittima Italiana attraverso la promozione di collegamenti intermodali con idrovolanti tra le località turistiche del Salento e altri siti turistici costieri del Mediterraneo”, ha sottolineato Attilio Caputo, direttore generale del Gruppo Caroli Hotels. “La grande vetrina internazionale offerta dalla fiera ‘BTM Italia’ a Bari ci consente di promuovere i nostri progetti relativi all’avioturismo in Salento e anche all’impiego di velivoli ultraleggeri per la salvaguardia e il monitoraggio dei parchi naturalistici pugliesi”.

L’ICAO E SINGAPORE RINNOVANO IL LORO IMPEGNO SULL’AVIATION TRAINING – Al Changi Aviation Summit, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano e il Singaporean Minister of Transport Chee Hong Tat, hanno firmato un nuovo allegato al Singapore-ICAO Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Leadership and Management Training for SAA. Il protocollo d’intesa prevede lo sviluppo e la realizzazione di un massimo di sette serie di un rinnovato ICAO-SAA Directors-General Programme on Aviation Safety nei prossimi tre anni. Questo programma di formazione è rivolto ai Directors-General per aiutarli a gestire meglio le sfide legate alla sicurezza post-COVID e per fornire una piattaforma a porte chiuse per discutere le sfide di attualità. Per estendere ulteriormente la portata della Singaporean Aviation Academy (SAA) e i contributi agli sforzi dell’ICAO per sviluppare la prossima generazione di professionisti dell’aviazione, il ministro Chee e il presidente Sciacchitano hanno anche firmato un protocollo d’intesa sul Singapore-ICAO Next Generation Aviation Professionals Scholarship Programme. Lo Scholarship Programme è rivolto a giovani professionisti dell’aviazione provenienti da tutte le regioni di età pari o inferiore a 35 anni, per fornire loro una base su temi chiave dell’aviazione. Ci sarà un ingresso annuale di 10 studenti, che avranno l’opportunità di completare un programma di 6 settimane presso la SAA e una aviation company a Singapore entro tre anni. Ciascun borsista SAA sarà inoltre guidato personalmente da un Senior Fellow SAA.

IBERIA CONSEGNA LA TESSERA SINGULAR ALLE GIOCATRICI DELLA NAZIONALE SPAGNOLA, VINCITRICE DEI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2023 – Le giocatrici della squadra spagnola di calcio, che hanno vinto la Coppa del Mondo l’estate scorsa, hanno ricevuto la tessera Iberia Singular. La persona incaricata di consegnarla è stato Gabriel Perdiguero, Direttore Clienti, Trasformazione e Tecnologia di Iberia. “Gabriel Perdiguero ha ricordato l’impegno di Iberia per “lo sport e il talento sportivo, partendo dalla convinzione che il lavoro ben fatto, lo sforzo, l’impegno, la perseveranza, la responsabilità e l’orgoglio di rappresentare il nostro Paese meritano il nostro sostegno”. Inoltre, il Direttore Clienti, Trasformazione e Tecnologia di Iberia si è congratulato con le giocatrici per essersi qualificate per la finale della Nations League e per aver ottenuto, per la prima volta nella storia, un biglietto per i Giochi Olimpici di Parigi. La carta Iberia Singular permette loro di usufruire della sala VIP prima del viaggio, di accedere alla zona d’imbarco tramite fast track, imbarco prioritario e accesso al parcheggio VIP, tra gli altri vantaggi. Nell’agosto dello scorso anno, Iberia ha portato famiglie e amici delle giocatrici della Nazionale spagnola a Sydney per festeggiare con loro la finale della Coppa del Mondo. L’aereo A350 “Talent on Board” ha riportato le campionesse a Madrid insieme alla Coppa del Mondo”, afferma Iberia.

DE HAVILLAND CANADA ACQUISISCE LE CALGARY BASED AIRCRAFT PARTS MANUFACTURING OPERATIONS DI FIELD AVIATION COMPANY – De Havilland Canada annuncia di aver acquistato i beni e le attività in corso delle Calgary, Alberta, based aircraft parts manufacturing operations di Field Aviation Company Inc., continuando a crescere l’impronta produttiva nel Canada occidentale. Questa è la seconda acquisizione effettuata da De Havilland Canada negli ultimi mesi, dopo aver recentemente acquisito Mid-Canada Mod Center e Avionics Design Services Inc. in Ontario alla fine del 2023. Queste acquisizioni consentiranno a De Havilland Canada di far crescere manufacturing, engineering and avionics design capacity, per soddisfare la crescente domanda dei clienti globali. “Noi di De Havilland Canada ci concentriamo su prodotti robusti, affidabili e fabbricati in Canada, quindi siamo molto entusiasti di aggiungere l’esperienza delle Calgary manufacturing operations di Field al nostro team di De Havilland Canada”, ha affermato Brian Chafe, CEO di De Havilland Canada. “Le Field’s Calgary operations saranno integrate nelle nostre attività produttive e giocheranno un ruolo fondamentale nel nostro desiderio di migliorare la nostra supply chain interna e garantire che i nostri clienti abbiano le parti di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno”. Le Field Aviation Company Inc’s Calgary, Alberta, based aircraft parts manufacturing operations, attualmente producono parti per aerei De Havilland Canada, nonché parti per altri aerospace OEMs.

DELTA AGGIUNGE UN SECONDO ECLIPSE PATH-OF-TOTALITY FLIGHT – Delta informa: “Dopo aver esaurito il suo primo volo speciale in meno di 24 ore, Delta offre ai clienti una seconda possibilità di ammirare l’eclissi nella totalità, questa volta da Dallas-Fort Worth (DFW) l’8 aprile. Il volo Delta 1010 partirà da DFW alle 12:30. CT con arrivo a Detroit insieme all’altro path-of-totality flight (DL 1218 da AUS a DTW) alle 16:20 ET. Dopo l’annuncio di lunedì 19 febbraio del primo volo Path of Totality, le ricerche di voli da AUS-DTW sui canali Delta sono aumentate di oltre il 1.500%. Il volo DL 1010 sarà operato su un A321neo – un aereo più grande dell’AUS-DTW A220-300 – per consentire a più clienti di sperimentare l’eclipse path of totality”.

DELTA: PROSEGUE IL PERCORSO VERSO NET ZERO – Amelia DeLuca ricopre il ruolo di Chief Sustainability Officer presso Delta Air Lines, guidando la compagnia aerea nel suo percorso per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 e offrire un’esperienza di viaggio più sostenibile ed elevata lungo il percorso. Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer, afferma: “La missione di Delta di connettere meglio il mondo non è mai stata così importante nel nostro percorso verso l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 e un futuro dei viaggi più sostenibile. Ecco perché un anno fa abbiamo introdotto una roadmap strategica per raggiungere le nostre ambizioni in materia di clima e sostenibilità. Noi di Delta crediamo che ciò che viene misurato venga fatto, quindi la nostra strategia pubblica abbraccia traguardi a breve, medio e lungo termine per guidare ciò che voliamo, come voliamo e il carburante che utilizziamo, il tutto supportando le esperienze elevate che i clienti Delta si aspettano. Poiché oltre il 90% della nostra impronta di carbonio proviene dal jet fuel, ci concentriamo ogni giorno sulla riduzione delle emissioni delle nostre attività, collaborando al contempo con le parti interessate del settore per soluzioni di decarbonizzazione a lungo termine. Nel 2024 ci aspettiamo che questo lavoro riduca ulteriormente il consumo di carburante, stimolando politiche e costruendo coalizioni a sostegno della decarbonizzazione, promuovendo al contempo l’efficienza dei costi nella nostra attività. Mentre il nostro lavoro di decarbonizzazione continua, stiamo anche implementando misure di sostenibilità in tutta Delta secondo modalità che oggi sono sotto il nostro controllo, come la riduzione della plastica monouso a bordo. Il 2024 sarà un anno in cui continueremo a dare slancio per ottimizzare il nostro approvvigionamento a bordo (meno peso sull’aereo brucia meno carburante) e a terra, riducendo al contempo gli sprechi. Anche se abbiamo un percorso chiaro per il nostro lavoro nel 2024, la strategia generale di sostenibilità ambientale di Delta è progettata per essere duratura a lungo termine”.

RAYTHEON COMPLETA IL FLIGHT TEST DI UNA NUOVA AMRAAM-ER VARIANT – Raytheon, un’azienda RTX, e Kongsberg Defence & Aerospace, con il supporto del Ministero della Difesa norvegese (MoD) e delle Forze Armate, hanno completato con successo un flight test di un updated AMRAAM®-Extended Range missile variant da un National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS). Il successo del test di volo mostra le maggiori capacità dell’AMRAAM-ER aggiornato. Quest’ultima variante dell’AMRAAM-ER è una configurazione unica nel suo genere che incorpora la guidance section dell’AIM-120 C-8. Incorpora anche un più robusto 10-inch rocket motor di Nammo e un 10-inch Control Actuator System da Kongsberg Defence & Aerospace.

DSTA COLLABORA CON LEONARDO PER PROMUOVERE L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA – La Defence Science and Technology Agency (DSTA) di Singapore e Leonardo hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) al Singapore Airshow il 20 febbraio 2024. La partnership vedrà le due organizzazioni collaborare per promuovere l’innovazione tecnologica, favorire lo sviluppo dei talenti e rafforzare la sostenibilità a lungo termine dei sistemi Leonardo gestiti dalle Forze Armate di Singapore. Secondo il protocollo d’intesa, DSTA collaborerà con Leonardo – uno dei leader di mercato nella progettazione e fornitura di sistemi e prodotti per la difesa navale e la sorveglianza marittima – sfruttando l’esperienza dell’azienda per esplorare casi d’uso per il contesto di Singapore. “Grazie ad una consolidata esperienza e ai continui investimenti in tecnologie chiave, come la digitalizzazione, Leonardo è in grado di rispondere alle esigenze di sorveglianza e controllo dello spazio superficiale e sottomarino, entrambi ambiti caratterizzati da scenari complessi”, ha affermato Marco De Fazio, Managing Director of Leonardo’s Electronics Division. “Questo accordo con DSTA è un passo importante per diffondere ulteriormente la conoscenza dei nostri sistemi ed esplorare insieme il potenziale di crescita futuro”.