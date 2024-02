Sikorsky guarda alla futura famiglia di VTOL Systems

Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha svelato oggi il suo piano per costruire, testare e far volare un hybrid-electric vertical takeoff and landing demonstrator (HEX / VTOL) con una tilt-wing configuration.

Il progetto è il primo di una serie di large, next generation VTOL aircraft – che vanno dagli elicotteri più tradizionali a winged configurations – che presenteranno vari gradi di elettrificazione e un advanced autonomy system for optionally piloted flight.

“In Sikorsky non smettiamo mai di innovare”, ha affermato il presidente di Sikorsky, Paul Lemmo. “L’autonomia e l’elettrificazione apporteranno un cambiamento radicale alla sicurezza del volo e all’efficienza operativa dei large VTOL aircraft. Il nostro HEX demonstrator program fornirà preziose informazioni mentre guardiamo a una futura famiglia di velivoli costruita su scala e configurazioni rilevanti per i clienti commerciali e militari”.

L’HEX program metterà in risalto un 500 nautical mile range at high speed, un minor numero di sistemi meccanici per ridurre la complessità e minori costi di manutenzione.

Sikorsky Innovations e GE Aerospace stanno finalizzando i progetti per costruire un hybrid-electric power systems testbed con un motore elettrico da 600 kW. Il testbed è un primo passo per valutare le hover performance del successivo HEX demonstrator: un 9.000-pound maximum gross weight aircraft con 1,2MW-class turbogenerator e relativa power electronics.

“All’interno dell’electric pillar di Sikorsky, stiamo progettando electric motors, power electronics e il nostro vehicle management hardware and actuation”, ha affermato Igor Cherepinsky, Sikorsky Innovations director. “HEX integrerà questi componenti, mostrerà la crescente maturità della nostra MATRIX™ autonomy suite e il potenziale per maintenance-free systems. Vedere i risultati ci porterà a progetti complessivi più efficienti”.

Sikorsky Innovations è stata fondata nel 2010 per superare le sfide tecnologiche legate a rotary wing speed, autonomy, and intelligence.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)