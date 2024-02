Il Gruppo Wizz Air premiato ai SAF Investor Awards

Wizz Air è stata premiata per l’’Investimento Strategico dell’Anno – Europa’ ai SAF Investor Awards di Londra.

I SAF Investor Awards premiano i leader nel settore dell’aviazione che intraprendono azioni per decarbonizzare il comparto tramite investimenti significativi che aiutino a far avanzare l’industria.

“Wizz Air ha ricevuto questo riconoscimento per il suo investimento di £5 milioni in equity di Firefly, un’innovativa azienda britannica specializzata in biocarburanti, al fine di sostenere la ricerca e lo sviluppo della produzione di carburante destinato all’aviazione sostenibile (SAF – Sustainable Aviation Fuel).

In particolare, Firefly è specializzata in un processo unico che converte i cosiddetti ‘fanghi di depurazione’, un sottoprodotto di scarto a basso valore ma disponibile in grandi quantità, in SAF. La partnership tra Wizz Air e Firefly metterà a disposizione della compagnia aerea fino a 525.000 tonnellate di SAF per le sue operazioni nel Regno Unito a partire dal 2028, con il potenziale di espandersi negli altri paesi europei in cui la compagnia opera.

Il SAF di Firefly sarà certificato in modo indipendente secondo lo standard del Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) ed è progettato per fornire una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra rispetto al combustibile fossile, in base al ciclo di vita. L’azienda di biocarburanti mira ad avere il suo primo impianto commerciale operativo entro i prossimi 5 anni.

Oltre a garantire accordi sul SAF e investimenti in equity, la strategia di sostenibilità di Wizz Air include un piano ambizioso per il rinnovo della flotta. La compagnia ha a disposizione aerei che sfruttano la tecnologia più recente e dà priorità a un’ampia densità dei posti a sedere e a fattori di carico elevati, al fine di garantire che i suoi voli siano il più sostenibili possibile.

Wizz Air è leader nell’industria dell’aviazione, con le emissioni di carbonio più basse per passeggero/chilometro tra i suoi concorrenti, ma rimane impegnata a ridurre significativamente la sua intensità di CO2 entro il 2030. Nel 2023, Wizz Air ha raggiunto la sua media annuale di intensità di CO2 più bassa, pari a 51,5 grammi per passeggero/chilometro, una riduzione del 6,8% rispetto all’anno precedente”, afferma Wizz Air.

Yvonne Moynihan, Corporate e ESG Officer di Wizz Air, dichiara: “Siamo entusiasti di ricevere il premio SAF Investor per il nostro primo investimento in equity di Firefly. L’industria dell’aviazione si trova di fronte a una sfida importante nel garantire abbastanza SAF, e siamo impegnati a sostenere tecnologie innovative come quella di Firefly che possono portare beneficio all’industria a lungo termine. I fanghi di depurazione sono una materia prima importante, in quanto sono abbondanti e a basso costo, il che è decisivo per il nostro modello ultra low-cost. Siamo orgogliosi di essere degli innovatori del settore, con l’ambizione di fissare lo standard per le altre compagnie aeree e per guardare al futuro dell’aviazione”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)